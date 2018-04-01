Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Saffet Emre Tonguç
01.04.2018 - 00:04, Son Güncelleme:

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Adana artık sadece kebabı, portakal reçeli, şalgam suyu ve bici bicisi ile değil karnavalıyla da biliniyor. Sinemada, beyaz camda, edebiyatta sık sık adı geçen ve Türkiye’ye kazandırdığı birbirinden değerli sayısız isimle bir kültür-sanat fabrikası rolünü üstlenen Çukurova’nın bu güzel şehrini bir de benim gözlemlerimden okuyun istedim.

Atatürk Müzesi

Seyhan Nehri’nin kenarındaki Osmanlı evleri birer birer restore ediliyor. Onlardan biri de 1923-25 arasında birçok kez Atatürk’ü ağırlayan Suphi Paşa Konağı. Müzeye dönüştürülen evde Atatürk’ün balmumu heykelini, Adana ziyaretleri esnasında kullandığı eşyaları, dönemin gazetelerinden örnekleri, madalyaları görebilirsiniz.

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor


Ulu Cami

Yapımı 28 yıl süren ve 1541 yılında ibadete açılan Ulu Cami, geleneksel Türk eserlerine pek benzemeyen özellikleriyle olağanüstü bir yapı. Selçuklu ve Osmanlı mimari detayları, Memluk burguları ve bir parça da Roma mimari özellikleri ile birleştirilerek Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir yapı ortaya çıkarılmış.

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

1924 yılında kurulan müzede, Adana ve çevresinde bulunan tarihi eserler sergileniyor. İçlerinden biri ise tam bir başyapıt; Tarsus’ta bulunan ve Troya Savaşı’ndan bazı sahneleri olağanüstü güzellikteki kabartmalarla betimleyen lahit.

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Sabancı Camii

19. yüzyıldan günümüze Türkiye’de yapılan en güzel camilerden biri Seyhan kıyısındaki Sabancı Camii. Sultanahmet Camii’ndeki gibi 6 minaresi var. Çarpıcı bir mimarisi olan camiye adımınızı attığınız andan itibaren etrafınızı vitraylar, beyaz mavi çiniler sarıyor.

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Seyhan ve Taş Köprü

Seyhan Nehri’nin üzerinde yer alan Roma döneminden yadigâr taş köprü tarihten gelen estetik bir dokunuş. Adana’nın simgesi olan köprü, Seyhan nehrinin iki yakasını bağlıyor asırlardır. Halen kullanılabilen dünyanın en eski köprüsü! İmparator Hadrian tarafından yaptırılmış. Köprü, 310 metre uzunluğa sahip. İlk yapıldığında 21 kemeri varmış; bugünse 14’ü ayakta çünkü 7’si nehrin ıslah çalışmalarının kurbanı olmuş.

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Bakırcılar Çarşısı

Önce 19. yüzyıl yapısı simge bir saat kulesi göreceksiniz ardından sıra sıra dizilmiş küçük dükkanlar karşılayacak sizi. Geleneksel el sanatlarını yaşatan ve geçirdiği restorasyon sayesinde keyifle gezilebilen ‘Bakırcılar Çarşısı’ büyük şehirlerde ölmeye yüz tutan zanaatların temsilcileriyle dolu. Çarşıda tatlıcılar, helva-şekerleme üretim ve satış yerleri ile kebapçılar da yer alıyor.

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Bebekli Kilise

19. yüzyıl sonlarında inşa edilen St. Paul Kilisesi’nin tepesinde devasa bir Meryem Ana heykeli yer alıyor. 2,5 metrelik bu heykeli bebeğe benzeten halk zamanla buraya Bebekli Kilise adını takmış. Katolik kilisesi olarak yapılmasına rağmen Protestanların da ibadet edebildiği ve zamanla Adana’nın simgelerinden biri haline gelmiş kilisede, Ramazan geldiğinde ‘11 ayın sultanı’nı kutlayan afişlerle karşılaşmak zarif bir hoşgörü kucaklaması…

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Nerede Kalınır?

Adana’da konaklama için en sevdiğim adres Divan Otel. Şehrin en yeni otellerinden biri ve yeri de çok merkezi. Etnografya Müzesi’ne yürüyerek gidebilirsiniz. Odalarının genişliğine ve rahatlığına bayıldım. Seyhan kıyısındaki HiltonSA ve Sheraton da konaklama için konforlu adresler. Eski bir Adana evinin restore edilmesiyle turizme kazandırılan Hotel Bosnalı da çok hoş bir butik otel alternatifi.

Nerede Yenir?

Hayatının ilk 29 yılını Adana’da portakal çiçeklerinin kokusuyla geçiren Ali Haydar Bozkurt doğduğu şehre değer katan isimlerden biri. Karnavalın bugünkü hale gelmesinde çok emeği olan Bozkurt’a memleketindeki en popüler adresleri sordum. 1’den 10’a doğru sıraladığı lezzet adresleri şunlar.  “‘Hamburgerci Mükerrem’, ‘Kebap 52’, ‘Altın Balık’, ‘Birbiçer’, ‘Onur Kebap’, ‘Park Zirve Onbaşılar’, ‘Lahmacuncu Ali - Büyük Postane’, ‘Öz Asmaaltı Kebap’, ‘North Shield’s’, ‘Levent Börekçilik’”

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalının altıncısı 7 ile 8 Nisan’da yapılıyor. Adana’nın tüm sokakları bir şenlik havasına bürünecek.

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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