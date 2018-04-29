6 müzede buram buram Anadolu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Saffet Emre TONGUÇ
29.04.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

6 müzede buram buram Anadolu

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
6 müzede buram buram Anadolu

Türkiye’deki müze sayısı 429. Bunların 231’i özel müze. Sürekli tekrarlıyorum, herkesin bir müze kartı olmalı. 300’den fazla müze ve örenyerine müzekart ile ücretsiz girebilirsiniz. Ülkemizde Harika müzeler var, bu hafta birkaçını sizin için yazdım.

Antalya
Yorgun Herkül dinleniyor

Tam 50 yıl önce ülkemizden kaçırılan Herkül lahdi, geçtiğimiz yılın eylül ayında tekrar topraklarımıza döndü. Lahit tam 2200 yaşında. Perge Antik Kenti’nden kaçırılmış ve 4-5 yıl kadar önce İsviçre’de bulunmuştu. Şimdi ise Antalya Müzesi’nde, tarih ve sanat meraklılarıyla buluşuyor. 235 cm boyunda ve 112 cm genişliğindeki lahdin üstünde Herkül’ün 12 görevinin tasvir edildiği kabartmalar var. Yunan mitolojisindeki adıyla Herakles, Roma mitolojisindeki adıyla Herkül, Zeus’un Alkmene’den olan oğlu. Hera da Zeus’un diğer karısı. Alkmene’yi kıskandığı için henüz bebekken Herkül’e iki yılan dolayarak yok etmek istemiş. Ama gücün timsali olan Herkül, henüz emzikte bir bebekken bile iki yılanı boğarak öldürmüş. Büyüdüğünde de babasının isteği üzerine amcasının oğlu olan Mykenai Kralı Eurystheus’un hizmetine girmiş ve onun verdiği 12 büyük görevi başarmış. İşte lahdin dört bir yanında, Herkül’ün girdiği mücadeleleri anlatan bu 12 işin tasviri var.

6 müzede buram buram Anadolu



Burdur
Karşılama, ‘Dans Eden Kızlar’dan

Bazı müzeler vardır ki popüler olup dilden dile dolaşmaz, Türkiye’nin tanıtım filmlerinde kullanılmaz ama ayrıcalıklı bir koleksiyona sahiptir. Bence Burdur Müzesi de onlardan biri ve mutlaka bir fırsat bulup ziyaret edilmeli. Müzenin girişinde Sagalassos Antik Kenti’nden çıkarılan ‘Dans Eden Kızlar’ frizini göreceksiniz. Kibyra ve Kremna antik kentlerinden gelen taş ve mermer ağırlıklı eserler dikkat çekici. Burdur Müzesi’ne ilginin git gide arttığını görmek ise çok sevindirici. Son 5 yıldır ziyaretçi sayısı yıllık ortalama 11-13 bin arasında olan müzeye, 2017’de önemli bir artışla yaklaşık 18 bin kişi gitmiş. Bu sayı da az ama yükselişe geçmesi umut verici; dilerim katlanarak artmaya devam etsin!

6 müzede buram buram Anadolu



Eskişehir / Odunpazarı
Camın çağdaş sanat hali

Eskişehir, güzel müzelere ev sahipliği yapan bir kültür şehri! Odunpazarı evleri bölgesinde yer alan ‘Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’ ise oldukça başarılı. 2007 yılında bu alanda Türkiye’nin ilk müzesi olarak açıldı. Anadolu’nun cam işçiliğinin beşiği olması nedeniyle müze ayrı bir önem taşıyor. Zaten dünyanın da sayılı cam müzelerinden biri... Mutlaka ziyaret edin çünkü sanatçıların camı işleme biçimlerine hayran kalmamanız mümkün değil. 58’i ülkemizden 10’u yabancı 68 sanatçının eserleri yer alıyor. Girişte sizi camı onlarca renkle buluşturan sanat eseri bir sarkıt karşılıyor. Eserlerin bazıları ışık sayesinde farklı formlara bürünmüş, bir kısmında cama ek olarak farklı malzemeler de yardımcı öğe olarak kullanılmış. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve Cam Dostları Grubu işbirliğinin ürünü olan müzeye geleneksel Osmanlı sivil mimarisine ait bir konak ev sahipliği yapıyor. Hemen girişte bir avlu ve süs havuzu ziyaretçileri karşılıyor.

6 müzede buram buram Anadolu


Ankara
Hem müze, hem konser salonu

İyi bir koleksiyoner ve sanatsever olan Yüksel Erimtan’ın kurduğu ‘Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’, bence Ankara’nın son yıllardaki önemli kültür kazanımlarından biri. Aslında mühendis olan Yüksel Erimtan’ın arkeoloji tutkusu ile yıllardır biriktirdiği eserlerden oluşan koleksiyonun müzeye dönüşümünde, Türkiye’nin kültür varlıklarının yurtdışına kaçırılmasına sanatsal bir tepki var. Müzede, Anadolu’ya ait 2 bin parçalık koleksiyon yer alıyor. Ağırlığını da Roma Dönemine ait eserler oluşturuyor. Çağdaş sanata da kucak açan müze, etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle müzede müzik programının takvimini takip edin derim.

6 müzede buram buram Anadolu


Nevşehir/Kapodokya
Yeraltından notlar

Kayaya oyularak, yerin 20 metre altında inşa edilen ‘Güray Müze’, Kapadokya’nın son yıllarda kazandığı kültür adımlarından biri. Avanos’ta kurulan özel müze, 1600 metrekareye inşa edilmiş. ‘Antik Eserler Salonu’ ve ‘Modern Eserler Salonu’ olmak üzere 2 ana bölümden oluşuyor. Mimari yapısı ve konseptiyle de dünyanın ilk ve tek yer altı seramik müzesi olma özelliğini taşıyor. Müze, akşamları ise sempozyum, kokteyl, konser gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan bir kültür merkezi gibi kullanılıyor. Hatta antik eserler salonunun merkezinde yer alan büyük kubbenin altındaki platform, gerektiğinde 1 metre yükseltilip ve kendi etrafında dönebilen bir sahne haline geliyor. Müzede sergi salonu, kafeterya, fuaye alanı da var.

6 müzede buram buram Anadolu


Bartın/Amasya
Şehzadeler şehrindeki hazine

Osmanlı döneminde şehzadeler için ‘eğitim üssü’ olarak kullanılmış Amasya. Milattan öncesine uzanan tarihi, hayranlık uyandıran kral kaya mezarları, Selçuklu ve Osmanlı izlerini bugüne taşıyan ahşap evleriyle de tam bir tarih durağı. Tarih meraklıları için şehrin müzesi de oldukça ilgi çekici parçalara sahip. Aslında 1925 yılında az sayıda arkeolojik eser ve İslami döneme ait mumyaların bir araya getirilmesi ile müze deposu olarak kurulmuş; yıllar içinde gelişerek bugünkü haline gelmiş. Kalkolitik Çağ’dan başlayıp Osmanlı’ya kadar uzanan 13 farklı medeniyete ait yaklaşık 24 bin parça eser sergileniyor. Bu açıdan, sadece şehrin değil bölgenin de en zengin kültür varlıkları arasında. 3 katlı müzenin en ilgi çekici yeri ise bahçesi. Selçuklu Sultani 1. Mesud’ a ait türbe ve Burmalı Camii’nin altında bulunan mumyalar burada.

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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