6 müzede buram buram Anadolu

Antalya

Yorgun Herkül dinleniyor



Tam 50 yıl önce ülkemizden kaçırılan Herkül lahdi, geçtiğimiz yılın eylül ayında tekrar topraklarımıza döndü. Lahit tam 2200 yaşında. Perge Antik Kenti’nden kaçırılmış ve 4-5 yıl kadar önce İsviçre’de bulunmuştu. Şimdi ise Antalya Müzesi’nde, tarih ve sanat meraklılarıyla buluşuyor. 235 cm boyunda ve 112 cm genişliğindeki lahdin üstünde Herkül’ün 12 görevinin tasvir edildiği kabartmalar var. Yunan mitolojisindeki adıyla Herakles, Roma mitolojisindeki adıyla Herkül, Zeus’un Alkmene’den olan oğlu. Hera da Zeus’un diğer karısı. Alkmene’yi kıskandığı için henüz bebekken Herkül’e iki yılan dolayarak yok etmek istemiş. Ama gücün timsali olan Herkül, henüz emzikte bir bebekken bile iki yılanı boğarak öldürmüş. Büyüdüğünde de babasının isteği üzerine amcasının oğlu olan Mykenai Kralı Eurystheus’un hizmetine girmiş ve onun verdiği 12 büyük görevi başarmış. İşte lahdin dört bir yanında, Herkül’ün girdiği mücadeleleri anlatan bu 12 işin tasviri var.









Burdur

Karşılama, ‘Dans Eden Kızlar’dan



Bazı müzeler vardır ki popüler olup dilden dile dolaşmaz, Türkiye’nin tanıtım filmlerinde kullanılmaz ama ayrıcalıklı bir koleksiyona sahiptir. Bence Burdur Müzesi de onlardan biri ve mutlaka bir fırsat bulup ziyaret edilmeli. Müzenin girişinde Sagalassos Antik Kenti’nden çıkarılan ‘Dans Eden Kızlar’ frizini göreceksiniz. Kibyra ve Kremna antik kentlerinden gelen taş ve mermer ağırlıklı eserler dikkat çekici. Burdur Müzesi’ne ilginin git gide arttığını görmek ise çok sevindirici. Son 5 yıldır ziyaretçi sayısı yıllık ortalama 11-13 bin arasında olan müzeye, 2017’de önemli bir artışla yaklaşık 18 bin kişi gitmiş. Bu sayı da az ama yükselişe geçmesi umut verici; dilerim katlanarak artmaya devam etsin!









Eskişehir / Odunpazarı

Camın çağdaş sanat hali



Eskişehir, güzel müzelere ev sahipliği yapan bir kültür şehri! Odunpazarı evleri bölgesinde yer alan ‘Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’ ise oldukça başarılı. 2007 yılında bu alanda Türkiye’nin ilk müzesi olarak açıldı. Anadolu’nun cam işçiliğinin beşiği olması nedeniyle müze ayrı bir önem taşıyor. Zaten dünyanın da sayılı cam müzelerinden biri... Mutlaka ziyaret edin çünkü sanatçıların camı işleme biçimlerine hayran kalmamanız mümkün değil. 58’i ülkemizden 10’u yabancı 68 sanatçının eserleri yer alıyor. Girişte sizi camı onlarca renkle buluşturan sanat eseri bir sarkıt karşılıyor. Eserlerin bazıları ışık sayesinde farklı formlara bürünmüş, bir kısmında cama ek olarak farklı malzemeler de yardımcı öğe olarak kullanılmış. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve Cam Dostları Grubu işbirliğinin ürünü olan müzeye geleneksel Osmanlı sivil mimarisine ait bir konak ev sahipliği yapıyor. Hemen girişte bir avlu ve süs havuzu ziyaretçileri karşılıyor.









Ankara

Hem müze, hem konser salonu



İyi bir koleksiyoner ve sanatsever olan Yüksel Erimtan’ın kurduğu ‘Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’, bence Ankara’nın son yıllardaki önemli kültür kazanımlarından biri. Aslında mühendis olan Yüksel Erimtan’ın arkeoloji tutkusu ile yıllardır biriktirdiği eserlerden oluşan koleksiyonun müzeye dönüşümünde, Türkiye’nin kültür varlıklarının yurtdışına kaçırılmasına sanatsal bir tepki var. Müzede, Anadolu’ya ait 2 bin parçalık koleksiyon yer alıyor. Ağırlığını da Roma Dönemine ait eserler oluşturuyor. Çağdaş sanata da kucak açan müze, etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle müzede müzik programının takvimini takip edin derim.









Nevşehir/Kapodokya

Yeraltından notlar



Kayaya oyularak, yerin 20 metre altında inşa edilen ‘Güray Müze’, Kapadokya’nın son yıllarda kazandığı kültür adımlarından biri. Avanos’ta kurulan özel müze, 1600 metrekareye inşa edilmiş. ‘Antik Eserler Salonu’ ve ‘Modern Eserler Salonu’ olmak üzere 2 ana bölümden oluşuyor. Mimari yapısı ve konseptiyle de dünyanın ilk ve tek yer altı seramik müzesi olma özelliğini taşıyor. Müze, akşamları ise sempozyum, kokteyl, konser gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan bir kültür merkezi gibi kullanılıyor. Hatta antik eserler salonunun merkezinde yer alan büyük kubbenin altındaki platform, gerektiğinde 1 metre yükseltilip ve kendi etrafında dönebilen bir sahne haline geliyor. Müzede sergi salonu, kafeterya, fuaye alanı da var.









Bartın/Amasya

Şehzadeler şehrindeki hazine



Osmanlı döneminde şehzadeler için ‘eğitim üssü’ olarak kullanılmış Amasya. Milattan öncesine uzanan tarihi, hayranlık uyandıran kral kaya mezarları, Selçuklu ve Osmanlı izlerini bugüne taşıyan ahşap evleriyle de tam bir tarih durağı. Tarih meraklıları için şehrin müzesi de oldukça ilgi çekici parçalara sahip. Aslında 1925 yılında az sayıda arkeolojik eser ve İslami döneme ait mumyaların bir araya getirilmesi ile müze deposu olarak kurulmuş; yıllar içinde gelişerek bugünkü haline gelmiş. Kalkolitik Çağ’dan başlayıp Osmanlı’ya kadar uzanan 13 farklı medeniyete ait yaklaşık 24 bin parça eser sergileniyor. Bu açıdan, sadece şehrin değil bölgenin de en zengin kültür varlıkları arasında. 3 katlı müzenin en ilgi çekici yeri ise bahçesi. Selçuklu Sultani 1. Mesud’ a ait türbe ve Burmalı Camii’nin altında bulunan mumyalar burada.