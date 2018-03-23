2018’in gözde gemi turları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Yazarlar
Saffet Emre Tonguç
23.03.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

2018’in gözde gemi turları

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
2018’in gözde gemi turları

Türk gezginlerin yeni gözdesi turistik gemi yolculuğunun en çarpıcı yanı her sabah ayrı bir coğrafyada uyanmak. Eskiden kıtalararası yolculuk için kullanılan büyük gemiler artık dünyanın dört bir bucağında gezginleri ağırlıyor. Meraviglia gemisinin “Yacht Club” denilen lüks bölümünde, balkonlu kabinlerde konaklayabilirsiniz. 15 Nisan tarihinde hareket ile Cenova, Marsilya ve Barselona limanları ziyaret ediliyor. Özel promosyon fiyatı ise 420 Euro.

Güneş ışıltısı ve Latin müziğinin enerjisine kendini bırakmak isteyenler, Maya tapınaklarını merak edenler için adres Karayipler. Türkiye’den THY ile Miami’ye direkt uçabilirsiniz. Princess Cruises’ın 4 geceden 20 geceye kadar olan doğu, batı ve güney Karayipler programları kulağa hoş geliyor.

2018’in gözde gemi turları

Magnifica gemisiyle mayıs ve temmuz aylarında Norveç Fiyortları turu var. Türkçe rehberlik hizmeti de turun artılarından.

2018’in gözde gemi turları

2018 yılında suya inen Seaview gemisi, Akdeniz’de tüm yaz boyunca paket programlar ve Türkçe rehberlik ile turlar düzenleyecek.

2018’in gözde gemi turları

Costa Mediterranea gemisi ile 19 Haziran’da düzenlenecek İzlanda ve İskoçya gezisinde ise Türk Hava Yolları ile uçuşlar ve 14 gece boyunca Kuzey Avrupa’nın en farklı ve bilinmeyen rotaları görülecek.

2018’in gözde gemi turları

Beyaz Geceler döneminde İskandinavya -Rusya turu ilginç olabilir. Preziosa gemisi ile 30 Haziran’da başlayacak tur 7 gece 8 gün sürecek. Başta St.Petersburg olmak üzere Kopenhag, Stockholm, Tallinn ve Hamburg şehir turları yapılacak ve dünyanın en önemli müzelerinden Hermitage’a gidilecek.

2018’in gözde gemi turları

Son yıllarda giderek daha çok ilgi çeken Alaska için Princess Cruises ile 7 gecelik turlar var.

2018’in gözde gemi turları

Butik gemi Le Lyrial ile 8 gece 9 günlük Adriyatik turları başlayacak. Kalkış noktası ise Venedik olacak.

2018’in gözde gemi turları

Costa Cruises gemi şirketinin Costa Neo Romantica gemisi ile 04 Eylül tarihinde düzenlediği Japonya ve Tayvan gezisi var. Bu gezide Japonya’nın en özel limanlarından Tokyo, Kobe, Amami, Ishigak Okinawa, Tayvan’da ise Keelung limanı ziyaret edilecek ve uçuşlar Emirates Hava Yolları ile gerçekleşecek.

2018’in gözde gemi turları

10 Aralık tarihinde benimde eşlik edeceğim çok özel bir gezi 5 yıldızlı William Shakespeare nehir gemisi ile olacak. Bu gezide Strasbourg başta olmak üzere, Heidelberg, Rudesheim, Colmar noel pazarları ile birlikte Frankfurt görülecek.

2018’in gözde gemi turları

29 Aralık tarihinde yılbaşı özel gezisi Variety Pegasos mega yatında düzenleniyor. Seyşeller’de 10 farklı ada ziyaret edilecek.

2018’in gözde gemi turları

2019’un başında, benim de katılacağım bir gezi olan Singapur, Yeni Zelanda ve Avustralya programı bulunuyor. 13 Ocak’ta hareket edecek program Singapur Hava Yolları ve Celebrity Cruises gemi şirketi ile birlikte düzenleniyor. 22 gün boyunca Okyanusya keşfedilecek. Detaylı bilgi için 0212 291 61 41 ve 0544 677 83 60 numaralı telefonları arayabilir ya da www.cruisebrands.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

2018’in gözde gemi turları

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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