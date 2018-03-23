2018’in gözde gemi turları
Türk gezginlerin yeni gözdesi turistik gemi yolculuğunun en çarpıcı yanı her sabah ayrı bir coğrafyada uyanmak. Eskiden kıtalararası yolculuk için kullanılan büyük gemiler artık dünyanın dört bir bucağında gezginleri ağırlıyor. Meraviglia gemisinin “Yacht Club” denilen lüks bölümünde, balkonlu kabinlerde konaklayabilirsiniz. 15 Nisan tarihinde hareket ile Cenova, Marsilya ve Barselona limanları ziyaret ediliyor. Özel promosyon fiyatı ise 420 Euro.
Güneş ışıltısı ve Latin müziğinin enerjisine kendini bırakmak isteyenler, Maya tapınaklarını merak edenler için adres Karayipler. Türkiye’den THY ile Miami’ye direkt uçabilirsiniz. Princess Cruises’ın 4 geceden 20 geceye kadar olan doğu, batı ve güney Karayipler programları kulağa hoş geliyor.
Magnifica gemisiyle mayıs ve temmuz aylarında Norveç Fiyortları turu var. Türkçe rehberlik hizmeti de turun artılarından.
2018 yılında suya inen Seaview gemisi, Akdeniz’de tüm yaz boyunca paket programlar ve Türkçe rehberlik ile turlar düzenleyecek.
Costa Mediterranea gemisi ile 19 Haziran’da düzenlenecek İzlanda ve İskoçya gezisinde ise Türk Hava Yolları ile uçuşlar ve 14 gece boyunca Kuzey Avrupa’nın en farklı ve bilinmeyen rotaları görülecek.
Beyaz Geceler döneminde İskandinavya -Rusya turu ilginç olabilir. Preziosa gemisi ile 30 Haziran’da başlayacak tur 7 gece 8 gün sürecek. Başta St.Petersburg olmak üzere Kopenhag, Stockholm, Tallinn ve Hamburg şehir turları yapılacak ve dünyanın en önemli müzelerinden Hermitage’a gidilecek.
Son yıllarda giderek daha çok ilgi çeken Alaska için Princess Cruises ile 7 gecelik turlar var.
Butik gemi Le Lyrial ile 8 gece 9 günlük Adriyatik turları başlayacak. Kalkış noktası ise Venedik olacak.
Costa Cruises gemi şirketinin Costa Neo Romantica gemisi ile 04 Eylül tarihinde düzenlediği Japonya ve Tayvan gezisi var. Bu gezide Japonya’nın en özel limanlarından Tokyo, Kobe, Amami, Ishigak Okinawa, Tayvan’da ise Keelung limanı ziyaret edilecek ve uçuşlar Emirates Hava Yolları ile gerçekleşecek.
10 Aralık tarihinde benimde eşlik edeceğim çok özel bir gezi 5 yıldızlı William Shakespeare nehir gemisi ile olacak. Bu gezide Strasbourg başta olmak üzere, Heidelberg, Rudesheim, Colmar noel pazarları ile birlikte Frankfurt görülecek.
29 Aralık tarihinde yılbaşı özel gezisi Variety Pegasos mega yatında düzenleniyor. Seyşeller’de 10 farklı ada ziyaret edilecek.
2019’un başında, benim de katılacağım bir gezi olan Singapur, Yeni Zelanda ve Avustralya programı bulunuyor. 13 Ocak’ta hareket edecek program Singapur Hava Yolları ve Celebrity Cruises gemi şirketi ile birlikte düzenleniyor. 22 gün boyunca Okyanusya keşfedilecek. Detaylı bilgi için 0212 291 61 41 ve 0544 677 83 60 numaralı telefonları arayabilir ya da www.cruisebrands.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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