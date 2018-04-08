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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Saffet Emre TONGUÇ
08.04.2018 - 01:50, Son Güncelleme:

12 Nisan’a kadar mutlaka gidin

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
12 Nisan’a kadar mutlaka gidin

Beşiktaş’taki Deniz Müzesi, sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin en önemli müzelerinden biri bana göre. Türkiye’nin ilk askeri müzesi olma özelliğine sahip. 21 ana kategoride tam 20 bin eser sergilenir ve bu koleksiyon zenginliğiyle alanında dünyanın sayılı müzeleri arasında gösterilir. Müze bugünlerde farklı bir etkinliği ev sahipliği yapıyor. Bomonti’nin tarihinin anlatıldığı 137 parçalık ilgi çekici bir sergiyi misafir ediyor. 12 Nisan’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek sergideki parçaların tümü, özel koleksiyonlardan toplanmış.

Semte adını veren kardeşler

Bomonti, eski İstanbul’dan yadigâr semtler arasında. Uzun yıllar atıl kalmıştı ama bugün geçirdiği değişim ve yeni açılan mekânlar sayesinde hayata döndü. Bomonti Kardeşler tarafından burada kurulan bira fabrikası ve bira bahçeleri, geçmişte semte hem adını vermiş hem sosyal hayatı şekillendirmiş. O günlerden kalan fotoğraflar, belgeler, hikâyeler, fabrikada kullanılan araç ve gereçler de bu sergiyle bir araya getirilmiş. 19. yüzyıl İstanbul’una yolculuk yapmak için güzel bir fırsat.

Nadide parçalar

Gittiğinizde mutlaka müzeyi de ziyaret edin. Dünyanın en eski kadırgası, Atatürk’ün kullandığı kayıklar, saltanat kayıklarından günümüze ulaşan 14 tanesi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi denizcilik üniformaları, Kaptan-ı Derya çeşmeleri, Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağı görecekleriniz arasında… Deniz Müzesi’nin atmosferini anlatmışken, gelin bu hafta size biraz eski İstanbul’u ve deniz ulaşımının şehir yaşamındaki öneminden bahsedeyim…

12 Nisan’a kadar mutlaka gidin

Alışveriş için pazar kayığı

Şimdiki gibi motorlu taşıtlara kendimizi hapsetmediğimiz ve İstanbul adının her şeyden önce trafikle anılır olmadığı zamanlarda, deniz ulaşımı şehir hayatında önemli yer tutarmış. Boğaziçi ve Haliç kıyılarında oturan eski İstanbullular alışveriş için pazar kayıklarını kullanırmış. Bunlar 40-50 kişi kapasiteli ve süslemesi yok denecek kadar az olan sade kayıklarmış.

12 Nisan’a kadar mutlaka gidin

Zenginler piyade kayıklarına

Daha varlıklı olanlar piyade kayıklarına binermiş. Çok hafif olan ıhlamur ağacından yapılan iki ya da üç çifte kürekli olan bu kayıklar, eski kaynaklarda suyun üstünde hızlı ve zarif ilerleyişleriyle anlatılıyor. ‘Hatta Boğaziçi Konuşuyor’ kitabında “Denize piyade kadar yakışan bir başka deniz taşıtı yapılmamıştır ve de yapılamaz” diye yazar. Pazar kayıkları ve piyade kayıklarının yanı sıra hayvan taşınan at kayıkları, odun ve kömür taşınan odun kayıkları, yangın söndürmek için kullanılan ateş kayıkları, kar ve buz naklinde kullanılan özel imal edilmiş buz kayıkları, balıkçı kayıkları gibi Boğaz sularında ilerlermiş.

12 Nisan’a kadar mutlaka gidin

Saltanat kayıklarının hiyerarşisi

Sadece halk değil saray da deniz ulaşımını sıkça kullanırmış. Osmanlı padişahlarının, ailelerinin ve yüksek rütbeli devlet erkânının deniz ulaşımında kullandığı araçlar, saltanat kayıkları olarak adlandırılmış. Hepsi aynı olmazmış, kendi içinde bir hiyerarşiye ve düzene sahipmiş. Yedi kürekli olanlar padişaha özelmiş. Elçiler beş kürekli kayıkları kullanırmış. Biliyorsunuz yüzyıllardır İstanbul’un rengi erguvandır. Erguvan rengi, saltanat kayıklarında da kullanılmış ki, bu kayığın saraya ait olduğunu gösteren işaretlerden biri olmuş. Saltanat kayıkları, Osmanlı’nın ihtişamını gösterecek şekilde hazırlanırmış. Fildişi sedef süslemeler, değerli taşlar, kartal figürleri, oymalar sıkça kullanılmış. Padişah kayıkları ay-yıldızlar ve sancaklarla süslenirken; hareme ait kayıklardaysa yaprak, çiçek ve meyve motifleri yer alırmış.

12 Nisan’a kadar mutlaka gidin

Top atışı

Padişah boğaza çıktığı zaman top atılır ve ahali saltanat kayığının suya indiğini anlarmış. Top sesini duymayan ve boğaz çevresinde bulunan halk ise kürekleri sayarak kayığın padişaha ait olup olmadığını anlar ve selam verirmiş. Saltanat kayıklarına yol açmak için, Hademe-i Hümâyunları taşıyan altı kayık önden gidermiş. Saltanat kayıkları ritmik ve hızlı hareket eden kürekçileriyle de anılardaki yerini almış. Bakın, 19. yüzyılda İstanbul’a gelen bir İngiliz konuğun anılarında, Sultan Abdülmecid’in kayığı nasıl anlatılıyor: "Cuma günü Sultan’ın kayığının saraydan ayrıldığı selam toplarıyla bildirilince Sultan’ı görmek için acele sahile indik. Biz ok gibi süratliydik. Fakat Sultan da uçar gibiydi. İpek yelekler içinde 26 kürekçi, süslü kayığı suyun yüzünde değil de üzerindeymiş gibi götürüyorlardı."

12 Nisan’a kadar mutlaka gidin

Boğaz’ın kuğuları

Saltanat kayıkları, Haliç kıyısındaki Tersane-i Amire’de inşa edilirmiş. Tersane-i Amire, Osmanlı Devleti'nde donanmanın savaş gemilerinin hem imal edildiği hem de onarıldığı yer ve dünyanın en eski tersanesi olarak kabul ediliyor. Tersanede üretilen kayıklarda kullanılan küreklerin ucu lobut biçiminde yapılırmış. O dönem için teknik bir buluş çünkü bu sayede ters ağırlık yapan kürek dengede kalır ve kürek çekmek için sarf edilen güç azalırmış. Saltanat kayıkları için kullanılan benim çok sevdiğim tanımlar var; ‘Boğazın Kuğuları’ en sık kullanılanlardan biri… ‘Boğaziçinin Minyatür Su Sarayları’ ise şair Leyla Saz Hanım’ın kaleminden çıkan çok zarif bir başka tanımlama. Leyla Saz Hanım, ünlü mimar Vedat Tek’in annesi; hepimizin çok iyi bildiği ‘Yaslı gittim şen geldim’ dizeleriyle başlayan Akdeniz Marşı’nın da bestecisi.

12 Nisan’a kadar mutlaka gidin

Fotoğraflar: Alamy

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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