Yalnızca adalet istiyoruz

Adalet istiyoruz...

Eşitlik istiyoruz...

Pazar akşamı yine, yeniden, bir başka futbol katliamı yaşandı.

İnsanlar yenildiğine değil, katledildiğine öfkeleniyor.

Fırat Aydınus’un çok çirkin bir senaryo ile iğrenç bir tiyatro sergilenmesine kızıyor.

Üstüne üstlük İstanbul’daki yorumcuların 3 maymunu oynamasına hiddetleniyor...

Kendini hakem sanan kişinin yaptıklarına gelin hep birlikte bakalım:



Atıf, Barış’ın ayağına basıyor. Barış hastanelik oluyor. Bırakın kırmızı veya sarı kartı, hakem faul dahi vermiyor.

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Furkan rakibi ile orta saha mücadelesi yapıyor. Hafif bir itme ile rakibini düşürüyor. Faul evet ama, arkasından hemen Fırat sarı kartı elinde olay yerinde beliriyor.



Yusuf’a atılan uzun bir top ve Kaleci Volkan’ın hatalı çıkışı. Sonrasında Yusuf kaleciyi geçmiş kaleye doğru giderken, Volkan’ın ayak darbesiyle yerde kalıyor.

Herkes kırmızı kart bekliyor.

Karar mı?

Oyun taç atışı ile devam ediyor.

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Maçın ilk yarısında kasaplık hareketler neticesinde Bursaspor 2 zorunlu oyuncu değiştirme yapıyor.

Bir de Barış’ın ayağının Atıf tarafından ezildiği pozisyon.

Beklenti 2 veya 3 dakikalık bir uzatma.

Tabelaya bakıyorsun, toplam 5 dk uzatma...

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Karşılaşmanın 2. yarısında oyuna giren Valbuena, 62. dakikada sarı kart görüyor.

Ardından Fırat’ın gözünün önünde 2 defa hakemi aldatmaya yönelik faul alma girişimi var. Hatta birinde Fırat, parmak hareketiyle, “beni kandıramazsın” diyor.

Ama 2. sarı yok.

Valbuena bir başka pozisyonda Yusuf’un bileğine basıyor.

Her nedense burada da 2. sarı çıkmıyor, çıkamıyor...

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Titi’ye verilen uydurma kırmızı kart öncesinde Şener, Titi’ye adeta çift dalıyor.

Herkes faul ve Şener’e sarı kart beklerken oyun devam ediyor.

Devameden pozisyon sonrası Titi, rakibine faul yapıyor. Titi zaten bir önceki pozisyondan dolayı faul bekliyor.

Fırat ne mi yapıyor?

En fazla sarı kart olması gereken pozisyonda direkt kırmızı kartını çıkarıyor.

Çünkü maç halen 1-1...

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Tek topla F.Bahçe’nin gol atamayacağını anlayan Fırat, 2 top aynı anda sahada iken oyunu devam ettiriyor.

Ve sahadaki toplardan biri gidip gol oluyor...

F.Bahçe ve muhtemel Fırat’ın da beklediği gol 90 artılarda geliyor.

Tabii Fırat golden önce uzatma dakikalarını göstermiştir.

İkinci yarıda toplam oyuncu değişikliği sayısı 3.

Yani 1 buçuk dakika.

Tabii ki sakatlık ve kırmızı kartların havada uçuştuğu dönemde oyun duruyor.

Ama tabelada yazan uzatma “9”

Başka bir deyişle “F.Bahçe gol atana kadar”...

*

Bir takım lehine yapılan tam 10 hatalı karar...

Bu kadar fazla yanlış karar yalnızca “Hakem hatası” değildir.

Buna “eyyam” diyebilirsiniz

Buna “korku” diyebilirsiniz

Hatta buna abartıp “başka şeyler de” diyebilirsiniz.

Ama yalnızca basit bir hakem hatası diyemezsiniz...

Daha yazacak o kadar çok şey var ki ama fazla uzatmadan son sözü şöyle bağlayalım isterseniz;

Tek bir şampiyonluk yeter bazen...

Tertemiz...

Şikesiz...

Hakemsiz...

TFF’siz...

Yayıncı kuruluşsuz...

Ve sonra sevinirsin;

Çok şükür BURSASPORLUYUM...