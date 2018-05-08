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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
08.05.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Yalnızca adalet istiyoruz

Prof. Dr. Sinan ÇAVUN
Prof. Dr. Sinan ÇAVUN
scavun@gmail.com
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Prof. Dr. Sinan ÇAVUN
Prof. Dr. Sinan ÇAVUN
scavun@gmail.com

Düdüklerin sarı-lacivert, sarı-kırmızı, siyah-beyaz çalınmadığı, sahada hak edenin hak ettiği cezayı aldığı, tribünlerde herkese eşit cezalar verildiği, siyasetin kucağında oyuncak olmayan, Anadolu olunca “terörist”, İstanbul olunca “istenmeyen olaylar” denilmediği, kısaca tertemiz bir futbol istiyoruz...

Adalet istiyoruz...
Eşitlik istiyoruz...
Pazar akşamı yine, yeniden, bir başka futbol katliamı yaşandı.
İnsanlar yenildiğine değil, katledildiğine öfkeleniyor.
Fırat Aydınus’un çok çirkin bir senaryo ile iğrenç bir tiyatro sergilenmesine kızıyor.
Üstüne üstlük İstanbul’daki yorumcuların 3 maymunu oynamasına hiddetleniyor...
Kendini hakem sanan kişinin yaptıklarına gelin hep birlikte bakalım:

Yalnızca adalet istiyoruz

Atıf, Barış’ın ayağına basıyor. Barış hastanelik oluyor. Bırakın kırmızı veya sarı kartı, hakem faul dahi vermiyor.
*
Furkan rakibi ile orta saha mücadelesi yapıyor. Hafif bir itme ile rakibini düşürüyor. Faul evet ama, arkasından hemen Fırat sarı kartı elinde olay yerinde beliriyor.

Yalnızca adalet istiyoruz

Yusuf’a atılan uzun bir top ve Kaleci Volkan’ın hatalı çıkışı. Sonrasında Yusuf kaleciyi geçmiş kaleye doğru giderken, Volkan’ın ayak darbesiyle yerde kalıyor.
Herkes kırmızı kart bekliyor.
Karar mı?
Oyun taç atışı ile devam ediyor.
*
Maçın ilk yarısında kasaplık hareketler neticesinde Bursaspor 2 zorunlu oyuncu değiştirme yapıyor.
Bir de Barış’ın ayağının Atıf tarafından ezildiği pozisyon.
Beklenti 2 veya 3 dakikalık bir uzatma.
Tabelaya bakıyorsun, toplam 5 dk uzatma...
*
Yalnızca adalet istiyoruz

Karşılaşmanın 2. yarısında oyuna giren Valbuena, 62. dakikada sarı kart görüyor.
Ardından Fırat’ın gözünün önünde 2 defa hakemi aldatmaya yönelik faul alma girişimi var. Hatta birinde Fırat, parmak hareketiyle, “beni kandıramazsın” diyor.
Ama 2. sarı yok.
Valbuena bir başka pozisyonda Yusuf’un bileğine basıyor.
Her nedense burada da 2. sarı çıkmıyor, çıkamıyor...
*

Yalnızca adalet istiyoruz

Titi’ye verilen uydurma kırmızı kart öncesinde Şener, Titi’ye adeta çift dalıyor.
Herkes faul ve Şener’e sarı kart beklerken oyun devam ediyor.
Devameden pozisyon sonrası Titi, rakibine faul yapıyor. Titi zaten bir önceki pozisyondan dolayı faul bekliyor.
Fırat ne mi yapıyor?
En fazla sarı kart olması gereken pozisyonda direkt kırmızı kartını çıkarıyor.
Çünkü maç halen 1-1...
*
Tek topla F.Bahçe’nin gol atamayacağını anlayan Fırat, 2 top aynı anda sahada iken oyunu devam ettiriyor.
Ve sahadaki toplardan biri gidip gol oluyor...
F.Bahçe ve muhtemel Fırat’ın da beklediği gol 90 artılarda geliyor.
Tabii Fırat golden önce uzatma dakikalarını göstermiştir.
İkinci yarıda toplam oyuncu değişikliği sayısı 3.
Yani 1 buçuk dakika.
Tabii ki sakatlık ve kırmızı kartların havada uçuştuğu dönemde oyun duruyor.
Ama tabelada yazan uzatma “9”
Başka bir deyişle “F.Bahçe gol atana kadar”...
*
Bir takım lehine yapılan tam 10 hatalı karar...
Bu kadar fazla yanlış karar yalnızca “Hakem hatası” değildir.
Buna “eyyam” diyebilirsiniz
Buna “korku” diyebilirsiniz
Hatta buna abartıp “başka şeyler de” diyebilirsiniz.
Ama yalnızca basit bir hakem hatası diyemezsiniz...
Daha yazacak o kadar çok şey var ki ama fazla uzatmadan son sözü şöyle bağlayalım isterseniz;
Tek bir şampiyonluk yeter bazen...
Tertemiz...
Şikesiz...
Hakemsiz...
TFF’siz...
Yayıncı kuruluşsuz...
Ve sonra sevinirsin;
Çok şükür BURSASPORLUYUM...

Prof. Dr. Sinan ÇAVUN
Prof. Dr. Sinan ÇAVUN
scavun@gmail.com
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