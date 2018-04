Yemyeşil doğa, masmavi deniz ve nadide köyler: Costa Brava

Barselona’dan 60 kilometre uzaklaşıp kuzeye doğru gitmeye başlayınca sıralanmaya başlar. Blanes‘ten Fransa sınırına kadar uzanan birbirinden güzel sahil kasabaları ve kıyılar... ‘Ben Neredeyim’ dedirten bu keyifli yerler, deniziyle, mavisiyle, yeşiliyle, tarihiyle, gelenekleriyle ve bitmeyen birbirinden eğlenceli festivalleriyle her an bir sürpriz yaşatır size. Belki de burayı bu kadar özel kılan neden Türkiye’nin Göcek koylarına benzemesi... Ne de olsa Akdeniz ülkelerinin birbirine benzerliği kaçınılmaz. Hep evimdeymişim gibi hissetme nedenim. Hangisini anlatsam, nerden başlasam derken en nihayetinde içlerinden en özel 3 tanesini seçmeye karar verdim, işte size Costa Brava kıyılarının masalımsı köyleri ve cennet koyları.

Tossa de mar:

Barselona’nın 103 kilometre kuzeyinde olan bu şirin kasaba Fransa sınırının 100 kilometre kadar güneyinde kalır. Costa Brava kıyılarının en cazip kasabalarından biridir. Neolitik döneme kadar uzana derin bir tarihi var. Belki kulağınıza inanamayacaksınız ama MÖ 4 yy-1yy’da bölgenin ilk sakinleri İberler...

Daha sonra tabii ki Romalılar. 12. yy’da Orta Çağ kasabası olan Tossa de Mar surlarla çevrilir ve en yüksek noktasına bir kale yapılır. İlerleyen dönemlerde bir rüzgâr değirmeni ve bir de deniz feneri eklenir. Karşılaşacağınız manzara, tarihi kale ve pırıl pırıl denizi birçok sanatçıya ve şaire ilham kaynağı olmuştur.Öyle ki Ava Gardner, ünlü Amerikalı oyuncu Pandora ve Uçan Hollandalı filmlerinin çekimini burada yapınca kasaba daha da ünlenmiştir. Bir dönüm noktası yaratan bu dönemin anısına oyuncunun anıtını Tossa de Mar’da görmeniz mümkün.

Tossa de Mar kalesi Vila Vella ise asırlar boyunca, sahil şeridini korsanlardan korumuş. Kale içi bölgesi oldukça hareketli, restoranlar, dükkânlar, eski köşkler, iç avlulu bahçeler ve yemyeşil meydanlar. Her an huzur, her an sakinlik ve rahatlatıcı bir ortam. Bu arada söylemeden geçmek olmaz, eski Türk aktörlerinden Kenan Kalav’ın yıllar önce açtığı ve ismini oğlu olan Can Kalav koyduğu restorana uğramadan dönmeyin. Günlük ve taze deniz ürünlerini, çeşit çeşit İspanyol mezelerini ve balığı tadarken, kale manzarası eşliğinde keyfiniz bol olsun.

Begur:

Costa Brava kıyılarında yer alan Begur, en şık kasabalardan biridir. Barselona’ya olan uzaklığı 131 kilometredir. Tarzı, mimari yapısı, elit gastronomisi ve kristalimsi koyları ile kendini size çeker. İspanya’nın en iyileri elistesinde yer almayı başarmış iki önemli koyu vardır. Sa Tuna ve Aiguablava, yeryüzünde ki cennet bence burası dedirten cinsten…

Tabii Begur’u bu kadar önemli kılan, sadece koyları ve yaşam tarzı değildir. Geçmişten gelen Küba ile olan bağlantısı en önemli detaylardan biridir. Özellikle bu sahil kasabasında, koloni etkilerini görmek ve hissetmek çok mümkün... 19 yıl boyunca, birçok Begurlu, Begur’dan Küba’ya göç etmişlerdir. Birçoğu elbette kifinansman olarak elde ettiklerini, döndüklerinde gösterişli, Küba tarzı sömürge evlerini inşa ederek sergilemişlerdir.

Paha biçilmez olan bu evler, Begur’u Begur yapan önemli detaylardan biridir. Begur’un kartpostal manzarası bu mimari yapılar denilebilir. Hala günümüzde de bu kültürün etkilerini görmek öyle mümkün ki, her yıl Eylül ayında ‘Fira d’Indians’ kutlanmaktadır. Heybetli çam ağaçlarının gölgesinde Begur sokaklarında yürürken, her köşe sizi bir tarihe çağırır. Casco Antigua (tarihi bölge) olarak adlandırılan bölge daracık sokaklardan oluşur ve çok sakindir. Gözetleme kuleleri, 10 asırlık tarihten kalan ve sadece 5 metrelik bölümü ile Begur Kalesi ve kaleden göreceğiniz manzara belki de sizleri çocukluk hayallerinize geri götürecek.

Cadaques:

Dünya ile bağlantınız bir süreliğine kopabilir. Eğer buna hazırsanız ve tek bir yol ile ulaşabileceğiniz, telefonunuzun bile ara ara çektiği sevimli mi sevimli balıkçı kasabası Cadaques’e hoş geldiniz. Cap de Creus yarımadasında kalan Cadaques, Costa Brava kıyılarının incisidir ve bembeyaz bir görüntüsü vardır. Virajlı ve uzun bir yoldan sonra ulaştığım bu minik kasabanın Barselona’ya olan uzaklığı 2,5 saat. Sakin ve huzurlu…

Sanat tarihinde ise önemli bir yeri var. Empresyonizm akımının önemli sanatçılarından Katalan ressam Eliseu Meifren, uzun yıllar burada yaşamış ve manzara, deniz ve doğa tablolarını burada yapmıştır. Ünlü ressam Salavador Dali’nin de sıkça ziyaret ettiği ve en sonunda yakın bir koy olan Port Lligat’ta yaşadığı bilinir. Pablo Picasso, Joan Miro, Melina Mercouri gibi birçok sanatçının, şarkıcının, ressamın ve şairin ilham kaynağı olmuştur. Sanatın ruhunu, dokunuşunu, her köşede, her sokak isminde yakalamak mümkün...

Aynı zamanda Dünyaca ünlü şef Ferran Adria’nın da burada 3 yıldızlı Michelin yıldızlı ‘El Bulli ‘adlı bir restoranı vardır. Cadaques’in bir koyu olan Cala Montjoi, gastronomi severleri geçen yazdan bu yana bu harikulade restoranda ağırlamaya başladı. Tarih, sanat, doğa ve denize bir de Katalan Mutfağının harika tabakları eşlik edince, inanın insanın buradan dönesi gelmiyor. Burası başka bir Dünya, burası Cadaques… Her şeyiyle harika!

Fotoğraflar: Pelin AKKUŞ, Alamy



