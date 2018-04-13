Bir tutam mavi huzur: Sitges

Barselona’nın 35 km kadar güney batısındadır. 28.000 kişilik nüfusu ve 17 adet ince kumdan oluşan plajlarıyla büyülü bir Akdeniz kasabası ruhuna sahiptir. En güzel ve en sevdiğim özelliklerinden biri de her gittiğinizde mevsim ne olursa olsun tatildeymişsiniz hissini yaşattırması. Sabahın erken saatlerinde varmanız en güzeli, çünkü her anın tadı başkadır bu şirin Akdeniz kasabasında. Ne de olsa bir İber kasabası, öyle ki ilk yaşam Neolotik dönemdedir. Küçük bir balıkçı köyü olan Sitges, İberlerin ve Romalıların uzun yıllar yaşadığı bir yer olduğundan doğal olarak bu kültüre ait bir çok özellikle her köşede karşılaşmanız mümkün..Taa Ortaçağ döneminde kurulan kalesi, 12.yüzyılda aynı zamanda köye’de adını veren Sitges’li bir ailenin yönetimine geçmiştir.

1810’lu yıllara kadar ise yönetim çeşitli vakıf ve ailelerin eline geçmiş, 1960’lı yıllarda üzüm bağlarıyla da ünlü olan bu kasaba şaraplarıyla daha da ünlenmiş ve 20 yy’ların başında ise bir çok sanatçının yaşam noktası olmuştur. San Bartalome – Santa Tecla Katedralinin önünde ki merdivenlere ‘Sihirli Merdivenler’ derim ben. Attığınız her adım, sizleri arkadanızda kalan yeni şehirden uzaklaştırır. Tarihe doğru, adım adım yaklaşmaya ve daralan sokaklara doğru ilerlemeye başlarsınız. Sizleri hemen sağınızda sonsuz bir Akdeniz, solunuzda ise kasabanın sembolü, asimetrik yapısıyla dikkat çeken San Bartolome Katedrali karşılar.

17. yy’dan kalan bu katedral, aslında daha önceleri Romanesk ve 1322 yılından kalan bir gotik Katedralin üzerine inşa edilmiştir. Akdeniz kasabası olduğu nasıl da belli her halinden diye tam içinizden geçirirken adeta bunun bir kanıtı çıkıverir karşınıza. Kasaba kendini size ispatlamak istercesine , bembeyaz badanalı evlerin, çivit mavisi kapıların ve saksıların, saksılardan coşarcasına sarkan kırmızı sardunyaların olduğu bir ortama dönüşüverir. Aynı yol üzerinde solunuzda kalan Maricel Sarayı ve Müzesi ise Modernizm akımının en güzel örneklerinden biridir. Sanayici ve aynı zamanda ünlü bir koleksiyoncu olan Charles Deering’e ait bu yapı koleksiyon severler için paha biçilmez bir değer. El Greco’dan Goya’ya ait bir çok eser kolleksiyonda ki yerini almış durumda. Genelde Belediye tarafından izin alınarak özel davetler ve toplantılar için açılan iç bahçesi ise gözünüzü şenlendirecek.

Hemen karşısında yer alan Cau Ferrat Müzesi, Katalunya bölgesinde ki modernist hareketin, liderlerinden bir olan Santiago Rusiñol’un evidir. Aynı zamanda burayı çalışma alanı olarak kullanan ünlü ressam ve sanatçı Rusiñol, manzara tablolarını da burada yapmıştır. Müzede çizimler, demir çalışmalar ve Pablo Picasso , Ramon Casas gibi ünlü ressamların da çalışmaları bulunmaktadır. Bu daracık sokak, birden genişler ve inanılmaz geniş kumsalıyla San Sebastian Plajı sizi karşılar. Yerel halk tarafından en çok beğenen plajlarından biridir. Kıyı boyunca yer alan kafeteryalarda İspanyol kahvenizi içmek, biraz güneşin tadını çıkarmak, sabahın ilk saatlerinin sessizliğini dinlemek size inanılmaz bir enerji verecektir.

Belki de kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar dinlenmiş ve dingin hissedeceksinizdir. En çok sakinliği ve huzuru ile sizlere anlatsam da burayı, bir o kadar da hareketli bir yerdir Sitges. Ne zaman ki Santiago Rusiñol manzara tablolarını burada sergilemiş, bir anda daha da ünlenivermiş. Öyle ki günümüzde kültür ve sanat merkezi olarak ta kabul görmüştür. Dünyanın en eğlenceli karnavallarından biri olan Sitges karnavalı her yıl Şubat ayında burada gerçekleşmektedir. Yaklaşık 400.000 kişi tarafından ilgi gören karnaval, müzik, eğlence ve dans ile görsel bir şölene dönüşür. Bir diğer önemli etkinlikse Ekim ayında düzenlenen Uluslararası Film Festivalidir.

Korku ve fantezi film kategorilerine sahne olan bu festival, büyük bir ilgi görmektedir. Aynı zamanda Sitges Belediye binasının bulunduğu meydan da sizleri başka değerli bir müze olan Bacardi Müzesi bekler. Facundo Bacardi Masso Sitges doğumlu olup, Bacardinin günümüzde Dünya’da ki yerinin en önemli kişisi ve yaratıcısıdır. Denize açılan tüm dar sokaklar, kendine özgü butik dükkanlar, şık sevimli kafeteryalar, balık restoranları ve yöresel ürünlerin, tatların sunumunun yapıldığı gurme dükkanlarda gezinirken zamanın nasıl akıp gittiğini anlamazsınız. Aklınızda kalanlar, damağınızda ki lezzetler, gözünüzü kapattığınız zaman dinlediğiniz sessizliktir Sitges…





Uzun ve geniş plajları, tertemiz denizi, marjinal yaşam tarzı, huzurlu atmosferi, neşeli insanları, beyaz badanalı evleri ve çivit mavisi kapılarıyla Sitges sizi heyecanla bekler… Sizi Akdenizli ve özel hissettirir..



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