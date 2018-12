Yazdan kalma Sakız koyları

Gönlümüzün sultanı Sakız Adası’nı anlatmaya nerden başlasam diye de düşünmüyor değilim. Ama gelin bir yerden başlayalım gazlamaya ya da gezmeye. Kendi motorumla gitmek yerine bu kez farklı bir motorla seyahat edecektim. Bu yüzden Sakız’da çok favori bir motosiklet markasının bayiliğini yapan yakın arkadaşımız Dimitris Giamas’ın mağazasında soluğu aldık.









Günler önce konuştuğumuzda bize vereceğini söylediği tatlı bir scooter ile Sakız koylarını gezmeye dünden hazırdık ve heyecanlıydık. Neredeyse tüm yaz gittiğimiz, mavi ve yeşil bir düğünün yapıldığı muhteşem Glaroi’ye doğru yola çıktık. Adanın kuzey kısmında yer alan Glaroi Plajı’ndaki denizin güzelliği resmen dillere destan. Sakız’a yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka uğrayın ve Ege’mize nazır yüzerken o tertemiz denizin keyfine varın.









Kuzeye çıkmışken Lagkada’ya da gidelim istedik. Sakız’ın en bilinen koylarından birisi olan Lagkada koyuna gelmeden bir koy çarptı gözümüze. O koy, tanıdıktan sonra çok ama çok hayran kaldığımız Pantoukios koyu idi. Sanki o koyda bir evimiz vardı da biz kalmaya gelmiştik. Bizi mest eden denizin dibindeki mavi pencereli evleriyle gönlümüzü fetheden Pantoukios koyu, aklımızda her zaman yer etti. Burada Lagkada’daki gibi bizden dostlar yerine yerli halk vardı ve restoranlar dopdoluydu. Pantoukios koyuna giderseniz, daracık yollarından geçtikten sonra sahilde bulunan ufacık köprüsünden yürüyerek ağaçların içerisinde yer alan banklarda oturup sevimli köyü izleyin ve huzura varın. Evler denize sıfır, bu nostaljik evlerin yanında motorları ve arabaları bulunan ev halkı çok şanslı…







Rahat scooterımız ile yer yer mola vererek yer yer sürücü değiştirerek yolumuza devam ettik. Bahsetmeden geçmeyeyim… Adanın güney taraflarında yer alan Karfas, Agia Fotini, Megas Limnionas gibi muhteşem koyları görmeyi ihmal etmeyin. Her bir koyda denize sıfır oteller ve restoranlar olduğunu belirteyim. İçlerinden birisi mutlaka size hitap edecektir. Denize nazır, berrak sularıyla meşhur Agia Fotini koyunda nefis kahvelerimizi yudumlayarak ufak bir soluk aldık.











Her bir koyda mis kokan çiçeklerin ve sakız ağaçlarının arasında güzelce bir turladık. Her bir koyun birbirine has özelliği var ve her bir güzellik, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazır. Gidip biraz kafayı dağıtmak isterseniz çok ideal yerler olduğunu söyleyebilirim. Gerek Sakız Adası’nın havası, gerekse birbirinden güzel koyları, kafanızı sıfırlamanıza yardımcı olabilir. Garantisi benden… En son motorumuzu arkadaşımız Dimitris’e teslim edip kendisine sonsuz teşekkür edip vedalaştık. Sonrasında elbette Sakız’da bir klasik yaparak kordondaki müdavimi olduğumuz Ta Delfinia Restoran’da Uzo eşliğinde balık, Greek Salata ve mezeleri de es geçmiyoruz. Gezecek ve görecek o kadar çok yer ve o kadar çok özel koy var ki! Bu yazdıklarım, Sakız Adası’na ait güzelliklerden sadece bir kaçı. Sakız’ın çok yerine gitmemize rağmen daha çok yazacağımız ve keşfedeceğimiz yer olduğunu biliyorum. Keşfettikçe yazmaya, yazdıkça keşfetmeye devam o halde…