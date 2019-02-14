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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özlem KÖSEOĞLU
14.02.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Yağmurlu bir günde İzmir'in beş güzeli

Özlem Köseoğlu
Özlem Köseoğlu
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Özlem Köseoğlu
Özlem Köseoğlu
Yağmurlu bir günde İzmir'in beş güzeli

Şu sıralar havalar kötü olduğundan motosikletle maceralarıma biraz ara vermek zorunda kaldım… Bir süre motosikletsiz yoldayım. “Ne yapmalı, nereye gitmeli?” derken ‘Güzel İzmir’i tekrar keşfederken buldum kendimi… Balçova Teleferik Tesisleri, İzmir Tarihi Asansör, Dario Moreno Sokağı, Kemeraltı ve Kızlarağası… Ne güzel şehirsin sen İzmir! İşte size İzmir gezi rehberi…

İzmir’e tepeden bakış: Balçova Teleferik Tesisleri

Kim bilir kaç kere çıkmışımdır Balçova’da bulunan Teleferik’e… Bu sefer havanın yağmurlu ve soğuk oluşundan dolayı resmen terk edilmiş edasıyla bizleri bekleyen ‘Teleferik’in tadını çıkaralım diyoruz. Teleferik manzarasında müthiş İzmir’in ayaklarımız altında olmasına alışkınız ama bu kez de resmen masaldan çıkmış gibi sisli ve puslu bir ortamla baş başayız.

Yağmurlu bir günde İzmirin beş güzeli


Mis gibi tertemiz havada sislerin içinden süzülen rengârenk kabinler bomboştu. Yukarı çıktıktan sonra dilediğimiz gibi turlayıp Teleferik’te kafedeki kadınların kendi yapımı olan saleplerle içimizi ısıtıp gezmeye devam ediyoruz. Hava güzel ya da kötü olsun Teleferik’in keyfi her zaman farklıdır. İzmir’e yolunuz düşerse güzel manzarayı görmeden ve tertemiz Balçova havasını içinize çekmeden gitmeyin derim. Bahar havalarına az kaldı, bu güzel manzaradan kendinizi mahrum etmeyin. Bir yanda İzmir Körfezi diğer yanda Balçova Barajı’nın tablo gibi manzarası sizi bekliyor. Bu arada Balçova Teleferik Tesisi, 18 Şubat ve 19 Mart  arasında yıllık bakımda olacak ve ardından tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Yağmurlu bir günde İzmirin beş güzeli

Yağmurlu bir günde İzmirin beş güzeli


Doğayla baş başa: Balçova İnciraltı Kent Ormanı

Yürüyüş ya da bisiklet yolunda doğayla baş başa sürüş mü yapmak istiyorsunuz, yoksa sadece yeşilin ve mavinin birleştiği çimlerin üzerinde pikniğin tadını mı çıkarmak istiyorsunuz? Hepsi için doğru adres Balçova İnciraltı Kent Ormanı… Burası, bir o kadar şehrin içinde olmasına rağmen bir o kadar da insanın kendisini şehir dışında hissedeceği sayılı yerlerden... Kent Ormanı içerisinde İnciraltı Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi Bahçesi’nin de yer aldığını belirteyim. Sabahın belirli saatlerinde giderseniz, avlanma izinleri olan balıkçı teknelerinin denizde ahenkle dizilişlerine tanık olabilirsiniz. Kocaman bir otoparkı da bulunan İnciraltı Kent Ormanı, özellikle güzel havalarda spor ve piknik yapmak için çok ideal…

‘Tarihi Asansör’ün ve Dario Moreno Sokağı’nın büyüsü

1900’lerde İzmirli bir iş insanının yaptırdığı asansör, 155 basamaklı dik merdivenlerin alternatifi olarak iki semti birbirine bağlayarak köprü görevi üstleniyor. Asansöre gitmek için sizi karşılayan Dario Moreno çıkmaz sokağı, son derece şirin bir yapıya sahip. Sağlı sollu kafelerin bulunduğu sokakta, Atatürk köşesi de unutulmamış.

Yağmurlu bir günde İzmirin beş güzeli


İzmir aşığı gitarist Dario Moreno’nun adının verildiği sokakta, umarsızca dolanıp fotoğraf çekin ve hiçbir şey düşünmeden bir kahve için. Tabi yukarı çıkıp İzmir’e bir de bu manzaradan bakmanın keyfini yaşayın. Konak, Alsancak, Balçova, Karşıyaka derken İzmir Körfezi, sizi aşağıdan çağırıyor olacak.

Yağmurlu bir günde İzmirin beş güzeli


Bir kahvenin sonsuz hatırı olan İzmir Kızlarağası Hanı

Bir sonraki durak, Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan İzmir’in tarihi Kızlarağası Hanı. İzmir’deki hanların en büyük ve en alımlısı… Kendinizi her an eliniz torbalarla dolmuş bir biçimde bulabilirsiniz. Gümüş takılardan ve otantik kıyafetlerden, çok çeşitli hediyelik eşyalara kadar bu handa ne ararsanız var. Kızlarağası Hanı’nın tam ortasında bulunan ‘Acı Kahve’de biraz soluklanıp mis gibi kahvenin tadına bakabilirsiniz. Ayrıca Acı Kahve’nin hemen yanında bulunan Kuru Kahveci İbrahim Bey’den damak tadınıza göre farklı Türk kahvesi ve filtre kahve çeşitlerinden paket yaptırıp satın alabilirsiniz. Mis gibi kahve kokusu hâlâ burnumda tütüyor diyebilirim.

Yağmurlu bir günde İzmirin beş güzeli

Yağmurlu bir günde İzmirin beş güzeli


Çıkıp kordonda amaçsızca yürümek, Kent Ormanı’nda bisiklete binmek, Balçova Teleferik’ten İzmir’e göz kırpmak, Kızlarağası Hanı’nın tarihini koklamak ve Türk kahvesinin keyfini çıkarmak… Güzel İzmir’in gezilecek yerleri saymakla ve gezmekle bitmez. Her köşesi ayrı güzeldir ve ayrı tat verir insana…

Özlem Köseoğlu
Özlem Köseoğlu
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