Roma’nın renkleriyle Vespa dünyası

Bici & Baci deyince aklınıza ne geliyor bilemiyorum ama İtalya’da ‘Bisiklet & Öpücük’ anlamına gelen bu dükkânlarda ‘Live Like Locals’ yani ‘Yerli halk gibi yaşa’ mottosuyla Vespalar kiralanıyor. Rengârenk ve âşık olunası Vespalar, 7 Euro’dan başlayıp kiralama süresine ve motorun tipine göre 460 Euro’ya kadar çıkan fiyatlarla saatlik, günlük, haftalık ya da özel turlar eşliğinde kiralanabiliyor. Hatta eğer motosiklet kullanmayı bilmiyorsanız ve bu özel deneyimi yaşamak istiyorsanız siz artçı yani arka selede bir misafir olarak gezdirecek bir sürücüyle de Roma’yı turlayıp fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Ne trafik derdi ne de trafik stresi yaşamadan hem de…







Gerçekten, yakışıklı İtalyan Vespa ile eşsiz bir Roma turu mu? Kim hayır diyebilir ki… Vintage scooterla rehberli bir tura ne dersiniz? Dünyanın en ünlü scooterı ile Roma’yı keşfetmek kim istemez. Romalı sürücüler eşliğinde, sonsuz şehrin derin sırlarını keşfetmek. Maksimum 30 kilometre hızla, Roma’nın daracık sokaklarıyla yüzleşip muazzam meydanları ve kafeleri gerçek İtalyan deneyimi ile yaşayacağınızı düşünün. Rengârenk ve cıvıl cıvıl Vespa scooterlarla İtalyan ruhunu hissedebileceğinizi hayal edin. Roma’da yaşayan bir İtalyan tavrıyla sokakları dolanıp şehrin güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Eğer motosiklet kullanıyorsanız ve Roma’nın trafiğinde zorlanabileceğinizi düşünürseniz yine tur için bir rehberle beraber 145 Euro maliyetli bu turu tercih edebilirsiniz. Trafik stresi yaşamadan turun keyfini çıkarıp arka selede rahatça dilediğiniz gibi fotoğraf çekebilirsiniz. 24 saat öncesinden yapabilecek bir rezervasyonla, belirlenmiş yerlerin haricinde sorumlu kişilerle gideceğiniz yerleri seçme özgürlüğüne de sahipsiniz.









Ayrıca 120 Euro’luk bir maliyetle sürücü, kendi klasik Vespa’sını sürebilir ve rehberi takip edebilir. Bu da ayrı bir seçenek. Scooter sürüş deneyimini yaşamak için gerekenler, tabii ki geçerli motosiklet ehliyeti, iyi derecede sürüş tecrübesi ve nakit ya da kredi kartından belirli bir depozit. Bu turun Roma’nın sırlarını keşfetmek için eşsiz bir deneyim olabileceğini söylemeye bile gerek yok. Bir motosiklet kullanıcısı olarak bu deneyimi bir kez olsun yaşamak gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Benzin hariç fiyat listesine dâhil olan kısımlar içerisinde ise vergiler, kask ve bilgi paylaşımı gibi önemli detaylar bulunuyor.



Vespa efsanesi ölümsüzleşti

Gelelim Vespa Müzesi’ne… İlk katı yine Bici Baci olarak scooter kiralama mağazası şeklinde olan mekânın aşağıdaki katında ise Vespa Müzesi, tüm ihtişamıyla sizleri bekliyor. Meraklıları bilir, Piaggio Group bünyesinde yer alan Vespa’nın efsane Primavera modeli, ortalığı kasıp kavurmuştur yıllarca. Piaggio’nun tarihi modellerinden birisi olarak bilinen ve 50. Senesini kutlayan Vespa Primavera, 1950’lerde dahi mühendis Corradino D’ascanio’nun yaratıcılığı sonucu hayata gözlerini açmıştır. Ve böylece kısa zamanda Vespa, Dünya çapında en çok beğenilen marka değeri olarak “İtalyan Yapımı” sembolü olmayı başarmıştır. Bu değerli müzedeki videoların ve klasik fotoğrafların eşliğinde 1950’lerin görkemli İtalyan Vespa günlerine geri dönebilirsiniz.







Vespa deneyiminin Roma turu ile birleşmesinin ruhunu düşünemiyorum bile. Bu özel tecrübenin torunlara anlatılacak bir hikaye olması kanımca kesinlikle garanti. Roma’nın renkli Vespa’ları göz kamaştıran asaleti ile siz değerli misafirlerini karşılamaya hazır. Bir milyondan fazla Vespa, dünyada yollarda!