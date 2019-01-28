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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Özlem KÖSEOĞLU
28.01.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Roma’nın renkleriyle Vespa dünyası

Özlem Köseoğlu
Özlem Köseoğlu
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Özlem Köseoğlu
Özlem Köseoğlu
Roma’nın renkleriyle Vespa dünyası

Roma sokaklarının arasında ‘Bici & Baci’ tabelasıyla size göz kırpan birçok renkli Vespa kiralayan Bici Baci dükkânı bulunuyor. Roma’da Bici Baci yani ‘Bisiklet & Öpücük’ anlamına gelen dükkânlarda neler olup bittiğinin peşine düştüm. Bir de İtalyan havasını dibine kadar hissettiren Vespa Müzesi’nin… İşte detaylar…

Bici & Baci deyince aklınıza ne geliyor bilemiyorum ama İtalya’da ‘Bisiklet & Öpücük’ anlamına gelen bu dükkânlarda ‘Live Like Locals’ yani ‘Yerli halk gibi yaşa’ mottosuyla Vespalar kiralanıyor. Rengârenk ve âşık olunası Vespalar, 7 Euro’dan başlayıp kiralama süresine ve motorun tipine göre 460 Euro’ya kadar çıkan fiyatlarla saatlik, günlük, haftalık ya da özel turlar eşliğinde kiralanabiliyor. Hatta eğer motosiklet kullanmayı bilmiyorsanız ve bu özel deneyimi yaşamak istiyorsanız siz artçı yani arka selede bir misafir olarak gezdirecek bir sürücüyle de Roma’yı turlayıp fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Ne trafik derdi ne de trafik stresi yaşamadan hem de…

Roma’nın renkleriyle Vespa dünyası


Gerçekten, yakışıklı İtalyan Vespa ile eşsiz bir Roma turu mu? Kim hayır diyebilir ki… Vintage scooterla rehberli bir tura ne dersiniz? Dünyanın en ünlü scooterı ile Roma’yı keşfetmek kim istemez. Romalı sürücüler eşliğinde, sonsuz şehrin derin sırlarını keşfetmek. Maksimum 30 kilometre hızla, Roma’nın daracık sokaklarıyla yüzleşip muazzam meydanları ve kafeleri gerçek İtalyan deneyimi ile yaşayacağınızı düşünün. Rengârenk ve cıvıl cıvıl Vespa scooterlarla İtalyan ruhunu hissedebileceğinizi hayal edin. Roma’da yaşayan bir İtalyan tavrıyla sokakları dolanıp şehrin güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Eğer motosiklet kullanıyorsanız ve Roma’nın trafiğinde zorlanabileceğinizi düşünürseniz yine tur için bir rehberle beraber 145 Euro maliyetli bu turu tercih edebilirsiniz. Trafik stresi yaşamadan turun keyfini çıkarıp arka selede rahatça dilediğiniz gibi fotoğraf çekebilirsiniz. 24 saat öncesinden yapabilecek bir rezervasyonla, belirlenmiş yerlerin haricinde sorumlu kişilerle gideceğiniz yerleri seçme özgürlüğüne de sahipsiniz.

Roma’nın renkleriyle Vespa dünyası

Roma’nın renkleriyle Vespa dünyası


Ayrıca 120 Euro’luk bir maliyetle sürücü, kendi klasik Vespa’sını sürebilir ve rehberi takip edebilir. Bu da ayrı bir seçenek. Scooter sürüş deneyimini yaşamak için gerekenler, tabii ki geçerli motosiklet ehliyeti, iyi derecede sürüş tecrübesi ve nakit ya da kredi kartından belirli bir depozit.  Bu turun Roma’nın sırlarını keşfetmek için eşsiz bir deneyim olabileceğini söylemeye bile gerek yok. Bir motosiklet kullanıcısı olarak bu deneyimi bir kez olsun yaşamak gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Benzin hariç fiyat listesine dâhil olan kısımlar içerisinde ise vergiler, kask ve bilgi paylaşımı gibi önemli detaylar bulunuyor.

Vespa efsanesi ölümsüzleşti

Gelelim Vespa Müzesi’ne… İlk katı yine Bici Baci olarak scooter kiralama mağazası şeklinde olan mekânın aşağıdaki katında ise Vespa Müzesi, tüm ihtişamıyla sizleri bekliyor. Meraklıları bilir, Piaggio Group bünyesinde yer alan Vespa’nın efsane Primavera modeli, ortalığı kasıp kavurmuştur yıllarca. Piaggio’nun tarihi modellerinden birisi olarak bilinen ve 50. Senesini kutlayan Vespa Primavera, 1950’lerde dahi mühendis Corradino D’ascanio’nun yaratıcılığı sonucu hayata gözlerini açmıştır. Ve böylece kısa zamanda Vespa, Dünya çapında en çok beğenilen marka değeri olarak “İtalyan Yapımı” sembolü olmayı başarmıştır. Bu değerli müzedeki videoların ve klasik fotoğrafların eşliğinde 1950’lerin görkemli İtalyan Vespa günlerine geri dönebilirsiniz.

Roma’nın renkleriyle Vespa dünyası


Vespa deneyiminin Roma turu ile birleşmesinin ruhunu düşünemiyorum bile. Bu özel tecrübenin torunlara anlatılacak bir hikaye olması kanımca kesinlikle garanti. Roma’nın renkli Vespa’ları göz kamaştıran asaleti ile siz değerli misafirlerini karşılamaya hazır. Bir milyondan fazla Vespa, dünyada yollarda! 

Özlem Köseoğlu
Özlem Köseoğlu
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