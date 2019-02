Farklı Roma durakları

Gepetto’nun Oğlu Pinokyo Roma’da!

Tahtanın duygularla bezenmiş hali, Bartolucci kardeşlerin 1936’lardan akordeon fabrikası kurmasıyla başlamış. Daha sonra 1981 yılında Francesco Bartolucci’nin ilk Pinokyo’yu oymacılık yaparak ortaya çıkarmasıyla daha da canlanmış. Şimdilere kadar uzanan hikâyede Pinokyo başrolde olmak üzere el emeği işçiliğiyle hayat kazanan pek çok oyuncak ve farklı ürün bulunuyor. Aşk Çeşmesi’nin ara sokaklarından 500 metre kadar bir uzaklıkta yer alan Bartolucci dükkânına ulaşabilirsiniz. Dükkânın hemen girişinde bankta oturan Pinokyo, yalnızlığını sizlerle paylaşmayı bekliyor. Ayrıca biblosu masamda duran ve bir diğer girişteki el yapımı, gerçek boyutlardaki tahta motoru sırtıma yükleyip İzmir’e götüresim geldi desem yalan olmaz. Bartolucci Oyuncak Dükkanı adres: Via dei Pastini 96,98, 00186









Çikolata’nın cenneti Venchi

Via Del Corso’da ışıklarda karşıdan karşıya geçmek üzereyken, gözümüze ilişen duvardan akan çikolatayı şaşkınlıklar içerisinde görüp bir anda kendimizi Venchi çikolata dükkânında büyülenmiş bir vaziyette bulduk. Kasada sıra, çikolata reyonunun ve dolabının önünde sıra derken tatmadan gitmeyelim dedik. Sonunda 5 Euro’ya kıyıp fındıklı ve lezzetli Venchi’yi denedik. Tarihçesi 1800’lere dayanan Venchi markası, çikolata tutkusunu sanata dönüştüren ve 16 yaşında bu işe gönül veren Silviano Venchi tarafından kurulmuş. Bu yıl 140. yılını kutlayan marka, dağ eteğinde yetişen özenle seçilmiş fındıkların, yüksek kalite İtalyan çikolatasının sembolü olduğunu belirtiyor. Venchi Cioccolato adres: Via del Corso 335, 00186









Adıyla da tadıyla da can yakan Nerone Restoran

Kaldığımız otel, Roma Termini metro durağının arka taraflarındaydı. Otele giderken çok renkli bir ortama sahip, dışarıdan şıkır şıkır ve samimi görünen Nerone Restoran’a rastlıyoruz. Rezervasyonsuz yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu mekânda, şans eseri bize göre bir masa bulup geleneksel İtalyan mutfağının tadına varalım diyoruz. Pizzanın, makarnanın ve etin ayrı güzellikte olduğu Nerone’da bir tiramisu var, dillere destan. İki akşam tercih ettiğimiz restoranda, Roma’da son gecemiz olmasının hüznüyle ortaya iki tane Tiramisu söylüyoruz. Enginarın ve ev yapımı şarapların oldukça başarılı olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. Duvardan kemerli kaynaktan akan suyun mermer çeşmesi ise bir asır sonra susuzluğu gidermek ve yemeğe eşlik etmek üzere restore edilmiş. Buradan sipariş edilen sular ücretsiz. Ayrıca çalışanların ve restoran sahibinin yaklaşımları da mekan gibi son derece sıcak ve samimi. Nerone Restoran adres: Via del Viminale, 7A, 00184











Roma gece hayatı ondan sorulur: Shari Vari

Mekan kendisini, Restoran, Club, Kokteyl Bar ve Aperatif karışımı olarak tanımlamış. Roma’nın kalbinde çok katlı bir kulüp olan Shari Vari, gerek ışıklandırması gerek dekoru ile şık ve Roma’ya yakışır bir yer. DJ ve ana barın olduğu kulübün asıl orta kısmı haricinde farklı bölümleri de bulunuyor. Kendinden bağımsız her bir geniş oda, farklı tasarımlarıyla göze çarpıyor. Her birinde birer bar, dans eden ve sohbet eden insanlar var. Kendinizi müziğin ve mekanın büyüsüne kaptırmanız an meselesi. Yemekten dansa ne ararsanız Shari Vari’de mevcut. Fakat fiyatların biraz pahalı olduğunu belirtmekte fayda var. Örneğin bir bardak şarap 10 EUR. Tarzınıza göre eğlence garantili bir mekan ararsanız Shari Vari denenebilir diyebilirim. Shari Vari Gece Kulübü adres: Via di Torre Argentina 78, 00186

Gezmeye doyum olmayan Roma’nın her sokak arası ayrı bir cevher. Her gittiğimde farklı bir özelliğinden büyülenip geri dönüyorum. Keşfettikçe güzellikleri ortaya çıkan Roma’nın farklılıklarını keşfetmeye devam.