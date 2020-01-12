Onlarla tatildeyken hayatÄ±nÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak 5 tÃ¼yo

Manzara mÄ± kolaylÄ±k mÄ±?

SeÃ§eceÄŸiniz otelin Ã§ocuk dostu olup olmadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã¶nemli . EÄŸer dÃ¶rt kiÅŸilik bir aile olarak otel bakÄ±yorsanÄ±z iki ayrÄ± oda yerine ortak bir kapÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± odalar olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorabilirsiniz. BÃ¶ylece hem iki oda arasÄ±nda iÃ§eriden bir baÄŸlantÄ± oluyor hem de kapÄ±lar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n Ã¶zgÃ¼rce oynayabileceÄŸi daha bÃ¼yÃ¼k bir alana sahip oluyorsunuz. Biz hem restoranlara yakÄ±n olduÄŸu iÃ§in hem de bir ÅŸey unuttuÄŸumuzda gidip gelmesi kolay olsun diye manzaralÄ± seÃ§enekler yerine hep daha alt kattaki odalarÄ± tercih ediyoruz. Pek Ã§ok otelde Ã§ocuklar iÃ§in ayrÄ± bir bÃ¼fe oluyor. KÃ¼Ã§Ã¼k bir bebekle seyahat edecekseniz mama ve biberon Ä±sÄ±tma makinesi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da teyit etmekte fayda var. Ã‡ocuk oyun odalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yarÄ±yÄ±l tatilinde bazÄ± oteller Ã§ocuklar iÃ§in Ã¶zel atÃ¶lyeler ve etkinlikler de dÃ¼zenliyor. Sinema saatinden kurabiye piÅŸirme atÃ¶lyesine kadar pek Ã§ok farklÄ± atÃ¶lye seÃ§eneÄŸi iÃ§in Ã¶nceden rezervasyon yaptÄ±rmanÄ±z gerekebilir. EÄŸer Ã§ocuÄŸunuz iÃ§in puset gerekliyse otelin puset kiralama sistemi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da mutlaka sorun, bÃ¶ylece bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± azaltmÄ±ÅŸ olarak seyahat edebilirsiniz.

Merak etsin, istesin...

Ã‡ocuÄŸunuzla gideceÄŸiniz ÅŸehre birlikte karar verebilirsiniz. EÄŸer bu mÃ¼mkÃ¼n deÄŸilse ve gidilecek destinasyonu siz seÃ§iyorsanÄ±z Ã§ocuÄŸunuzun da gideceÄŸi yeri merak etmesini, gitmek iÃ§in heyecan duymasÄ±nÄ± saÄŸlamak sizin elinizde. Biz evdeki dÃ¼nya kÃ¼resinde Ã¶nce gideceÄŸimiz Ã¼lkeyi ve ÅŸehri bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sonra elimize atlasÄ±mÄ±zÄ± alÄ±p o Ã¼lkenin sayfasÄ±nÄ± aÃ§arak bayraÄŸÄ±na bakÄ±yoruz, yerini, ÅŸeklini, denize kÄ±yÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± inceliyoruz. Domingo YayÄ±nlarÄ±â€™ndan Ã§Ä±kan â€˜Atlas â€“ KÄ±talar, Denizler ve KÃ¼ltÃ¼rler ArasÄ± Yolculuk Rehberiâ€™ ile Mikado Ã‡ocukâ€™un â€˜Resimli DÃ¼nya AtlasÄ±â€™ bizim en beÄŸendiklerimiz ve son zamanlarda en Ã§ok kullandÄ±klarÄ±mÄ±z. Ãœlke ve ÅŸehirlerle ilgili sohbet ederken insanlarÄ±n ne yediklerini, nasÄ±l giyindiklerini, hangi dili konuÅŸtuklarÄ±nÄ± tahmin etme oyunu da oynuyoruz. Ben veya eÅŸim o ÅŸehre daha Ã¶nce gitmiÅŸsek o ÅŸehirde Ã§ektiÄŸimiz fotoÄŸraflarÄ± da oÄŸlumuza gÃ¶steriyoruz.

EÅŸyalarÄ±na bavulda yer aÃ§Ä±n

Onlarla seyahat edince ne yazÄ±k ki tek bir sÄ±rt Ã§antasÄ± ya da kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir bavulla tatile Ã§Ä±kmak her zaman mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. Yedek kÄ±yafetler, acil durumlar iÃ§in ilaÃ§ Ã§antasÄ±, kullanÄ±yorsa bez, Ä±slak mendil, biberon vb. pek Ã§ok ÅŸey o bavula konuyor.Â Tatilde kÄ±yafet ya da oyuncak krizine girmemek iÃ§in bavulu birlikte yapmak en gÃ¼zel Ã§Ã¶zÃ¼m. En sevdiÄŸi, rahat ettiÄŸi ve elbette tatilde giymeye uygun kÄ±yafetleri birlikte seÃ§in. EÄŸer bir uyku oyuncaÄŸÄ± ya da yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±, Ã§ok sevdiÄŸi bir oyuncak varsa onu da gÃ¶tÃ¼rmek isteyip istemediÄŸini sorun. Ã‡ocuklar seyahatlerde de kendilerini rahat hissetmek istediklerinden ve yeni bir dÃ¼zene alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla sevdikleri bazÄ± ÅŸeyleri yanlarÄ±nda gÃ¶tÃ¼rmek isteyebilirler. Tatilde olabilecek kriz anlarÄ±nÄ± engellemek iÃ§in daha Ã¶nce hiÃ§ gÃ¶rmediÄŸi minik bir oyuncak, birlikte oynayabileceÄŸiniz eÅŸleÅŸtirme/hafÄ±za kartÄ±, boyama kitabÄ± vb. iÅŸe yarayabilir. EÄŸer Ã§ocuÄŸunuz karanlÄ±kta uyumaktan hoÅŸlanmÄ±yor ya da korkuyorsa bavulunuza gece boyunca kullanabileceÄŸiniz minik bir fenerÂ Â Â ya da cep boy kitap okuma lambalarÄ±ndan atÄ±n. Aksi halde banyonun Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± sabaha kadar aÃ§Ä±k tutmanÄ±z gerekebilir.

Seyahat gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ tutun

Ã‡ocuÄŸunuz okuma yazma biliyorsa seyahati daha eÄŸlenceli hale getirmek iÃ§in birlikte bir gÃ¼nlÃ¼k tutabilirsiniz. Seyahat Ã¶ncesi birlikte alacaÄŸÄ±nÄ±z bu deftere Ã§ocuÄŸunuz her gÃ¼n gittiÄŸiniz yerler hakkÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini yazabilir, aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z biletleri ve broÅŸÃ¼rleri yapÄ±ÅŸtÄ±rabilir. Siz de ufak notlar ve gidilen yere ait bilgiler yazabilirsiniz. BÃ¶ylece hem seyahat anÄ±larÄ±nÄ±z unutulmaz olacak hem de siz Ã§ocuÄŸunuzun hangi konulardan hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, neye ilgi duyduÄŸunu Ã¶ÄŸrenebileceksiniz. Eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde tatil fotoÄŸraflarÄ±nÄ±zdan birkaÃ§Ä±nÄ± da bu gÃ¼nlÃ¼ÄŸe yapÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± unutmayÄ±n.

Birlikte planlayÄ±n

Ä°lk defa gittiÄŸiniz bir ÅŸehirde gÃ¶rmek isteyeceÄŸiniz pek Ã§ok tarihi yapÄ± ve mÃ¼ze olacak. Ancak Ã§ocukla tÃ¼m bu yapÄ±lacaklar listenizi tamamlamanÄ±z biraz zor. Bize ilginÃ§ gelen pek Ã§ok ÅŸey henÃ¼z Ã§ocuklarÄ±mÄ±za ilginÃ§ gelmediÄŸi iÃ§in sÄ±kÄ±lÄ±p huysuzlanabiliyorlar. Bu nedenle ÅŸehirdeki gÃ¼nlerinizi planlarken onun da fikrini alÄ±n. Ã‡ocuklarÄ±n ilgisini de Ã§ekebilecek oyuncak mÃ¼zesi, doÄŸa tarihi ya da bilim mÃ¼zesi gibi alternatifler listenizde olsun. Åžehirdeki parklarÄ±, Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±nÄ±, oyuncakÃ§Ä±larÄ± da gitmeden araÅŸtÄ±rmakta fayda var. Ã‡ocuÄŸunuzun ilgi alanÄ±na gÃ¶re seÃ§enekleri de es geÃ§meyin. Ziyaret Ã¶ncesi mÃ¼zelerin internet sitesine girip Ã§ocuklar iÃ§in herhangi bir paylaÅŸÄ±mlarÄ± var mÄ± diye inceliyorum. Avrupaâ€™da Ã§ocuklar iÃ§in Ã¶zel dosya hazÄ±rlayan mÃ¼zeler Ã§oÄŸunlukta. Size bir de bizim ailede Ã§ok iÅŸe yarayan bir mÃ¼ze ziyareti tÃ¼yosu vereyim; gÃ¶rmek istediÄŸim eserler hakkÄ±nda kÄ±sacÄ±k bilgilerden ve gÃ¶rsellerden oluÅŸan bir yazÄ± hazÄ±rlayÄ±p bunu mÃ¼ze ziyareti sÄ±rasÄ±nda oÄŸluma veriyorum ve kendisinden bana rehberlik etmesini istiyorum. MÃ¼ze ziyareti bir oyuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in oÄŸlum, gÃ¶rmek istediÄŸim eserlerin bir kÄ±smÄ±nÄ± gÃ¶rebildiÄŸim iÃ§in de ben mÃ¼zeden mutlu ayrÄ±lÄ±yoruz.

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