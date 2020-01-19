Defteri kalemi usulca masaya bırakın, yola çıkıyoruz

Kayak hem öğretir hem eğlendirir

Eğer ilginiz varsa; yarı yıl tatili için akla gelen eğlenceli ve faydalı faaliyetlerin başında kayak sporu geliyor. Gündüz çocuğunuzla birlikte kayarak ya da ders alarak vakit geçirirken akşamları eğitmenlerin ve kayak okullarının gösterilerini izleyebilir, otellerin düzenlediği eğlencelere katılabilirsiniz. Uludağ’daki Grand Yazıcı hem aile odaları hem de çocuk oyun odası ve çocuk havuzu olması sebebiyle ailelerin en çok tercih ettiği otellerden biri. Uludağ’a çıkmadan önce Bursa’da 1867’den beri hizmet veren İskender Kebapçısı’nda kendinize bir ziyafet çekmeyi de unutmayın. Bizim de ailece sevdiğimiz bir başka kayak merkezi Kartalkaya, Bolu. Aile odalarına alternatif güzel bir çatı dubleksi de olan Kartalkaya Golden Key sıcak ve konforlu bir otel. Kartal ve Dorukkaya pistlerine servis hizmeti de olan otelin ev ortamını aratmayan lobisindeki şömine başında çocuğunuzla birlikte kitap okuyabilir, kutu oyunları oynayabilirsiniz. Bolu’ya gelmişken Yedigöller’i de görülecek yerler listenize ekleyin. Ailede kayak yapan kimse yoksa karda yürüyüş harika bir seçenek. Kardan adam yaparak da eğlenceli zaman geçireceğiniz garanti. Tabii bunun için bavulunuza eski bir atkı, birkaç tane düğme ve bir tane de havuç koymayı unutmayın!









Peri bacaları arasında saklambaç

Kapadokya her mevsim ayrı güzellikte ama karla kaplı peri bacalarını görmek çok başka. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edip peri bacalarının içlerini gezebilir, bölgenin en yüksek noktası olan Uçhisar Kalesi’nde fotoğraf çektirdikten sonra Güvercinlik Vadisi’nde yürüyüş yapabilirsiniz. Nevşehir’e 18 kilometre uzaklıkta Kızılırmak Nehri tarafından ikiye bölünmüş Avanos’u da listenize ekleyin. Avanos’taki çömlek atölyelerinde Kızılırmak’ın yatağından elde edilen kırmızı toprakla kendi el yapımı kasenizi ya da vazonuzu hazırlayabilirsiniz. Çömlekçi çarkına oturmak çocukların da çok hoşuna gidiyor, kesin bilgi. Yolunuzu bölgenin en ünlü ve hakkında efsaneler olan ‘Üç Güzeller’in de bulunduğu Ürgüp’e düşürmeyi de unutmayın. Kapadokya’ya gelmişken mağara otellerden birinde kalmanızı öneririm. UNESCO tarafından desteklenen ödüllü mağara oteli Kayakapı Premium Caves’in otantik döşenmiş odalarının bazılarında çocuklarınızla eğlenebileceğiniz havuz bile var. Eğer peri bacalarını ve şahane Kapadokya manzarasını tepeden görmek için çocuklarla balona binmeye cesaret edemiyorsanız, sabah kahvaltısında balonları seyredebileceğiniz Azure Cave Suites’i ya da Rox Cappadocia da seçenekler arasında.









İzmir’deki müzeleri keşfedin

İzmir sadece baharda ya da yazın değil, kış aylarında da oldukça güzel ve yapılabilecek pek çok şey var. Swissotel Büyük Efes, İzmir’de en beğendiğim çocuk dostu otellerin başında geliyor. Önce klasikleri tamamlayın; Kordon’da ailece kısa bir yürüyüş sonrası Deniz Restoran’da balık yiyin. Alsancak’taki Reyhan Pastanesi’nde mutlaka tatlı molası verin. Canınız pizza yemek isterse Pizzeria Venedik’e rezervasyon yaptırın. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi çocuğunuzun ilgisini çekmekle kalmayıp sizi de çocukluğunuza götürecek. Eğer hava güneşliyse; Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, İsveç ve Çekoslovak yapımı 30 adet buharlı lokomotifin sergilendiği Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi’ne gidebilirsiniz. Türkiye’nin en büyük otomobil müzesi olan ve otomobillerin 100 yıllık hikâyesini anlatan Key Museum da özellikle araba meraklısı çocukların bayılacağı bir müze. Şirince’deki Stone House By İpek tatil boyunca çocuklar için konaklamalı ve günü birlik katılımlı kamplar düzenliyor. Doğadan toplanan malzemelerin kullanıldığı sanat atölyeleri, tavukların altından yumurtaları toplayıp ineklerden süt sağma ve masal saatleriyle dolu dolu bir aktivite programı var.











Gaziantep mutfağını es geçmeyin

Zeugma Müzesi’ne gittiğinizde önce salonda müzenin tarihini üç boyutlu olarak izleyebilirsiniz. Bu kısa film çocuklar için hem eğlenceli hem de müzeyi ve hikayesini öğrenmek için kolaylık sağlıyor. Müzenin tanıtımında da kullanılan ve artık dünyaca tanınan bir sembol haline gelen Çingene Kız isimli mozaiği mutlaka görün. Çocukların mozaikleri tanıması için hazırlanmış bulmacalı oyun alanlarını mutlaka deneyimleyin. Peki Gaziantep’in gastronomi dalında UNESCO’nun “Yaratıcı Şehirler” listesine girmiş olduğunu biliyor muydunuz? Gaziantep mutfağını yakından tanımak için Emine Göğüş Mutfak Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Yemek fotoğrafları, eski mutfak eşyaları ve yerel kıyafetli mankenlerle dekore edilmiş müze hem şehrin hem de geleneksel yemeklerin tarihçesini anlatıyor. Şehrin en eski mahallelerinden biri olan Bey Mahallesi’nde 1700’lü yıllardan günümüze en eski oyuncakların sergilendiği Oyun ve Oyuncak Müzesi 600’e yakın oyuncağa ev sahipliği yapıyor.

Eskişehir’de Odun Pazarı Modern Müze’yi ziyaret edin

Kapılarını geçen yıl sonunda açan Eskişehir Odun Pazarı’ndaki Odun Pazarı Modern Müze (OMM) bu tatilde bizim de görülecek yerler listemizin başında geliyor. İçinde masal şatosunun da bulunduğu Eskişehir Bilim Sanat ve Kültür Parkı Sazova’da çocuklarla dolu dolu bir tam gün geçirebilirsiniz. Eti Su Altı Dünyası ile Sabancı Uzay Evi en son gittiğimizde bizim favori adreslerimiz arasına girmişti. Hava güzelse, çocuklar bahçedeki korsan gemisinde saatlerce oynuyor. Cam Sanatları Müzesi dışında Odun Pazarı’ndaki Cam Sanatları Merkezi de oldukça ilgi çekici. Burada camdan bir biblonun ya da vazonun farklı tekniklerle nasıl yapıldığını canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Porsuk Çayı’nda botla bir gezinti yapabilir, çay üstündeki köprüleri geçerek buradaki kafelerde meşhur çiğ böreğin tadına bakabilirsiniz.

İstanbul’un yeni ve çocuk dostu mekanlarını keşfedin

* İstanbul’da geçtiğimiz günlerde iki yeni çocuk kitapçısı açıldı. Bir tanesi çocuk kitabı yazarı Görkem Kantar Aksoy’un açtığı Etiler’deki Okutopya, diğeri ise Bağdat Caddesi’ne yeni şubesini açan Tırtıl Kids. İstanbul’un kalabalığının azalmasını fırsat bilerek tatilde her iki kitapçıyı da ziyaret etmeyi planlıyoruz. 1 Şubat saat 14.00’te Tırtıl Kids Bağdat Caddesi Şubesi’nde benim de 4 yaş ve üzeri çocuklar için ücretsiz, interaktif bir okuma etkinliğim olacak. Ajandanıza lütfen şimdiden yazın!

* Dolapdere’deki yeni binasında Arter sadece bir çağdaş sanat müzesi olmaktan çok daha fazlasını sunuyor. İki müze eğitimcisi tarafından kurulan atölyepikolo; ekoloji, resim, heykel, tasarım, bilim, çocuk yogası, jonglörlük ve mimarlık gibi farklı disiplinlerde çocuklara, ailelere ve gençlere yönelik atölyeler düzenliyor. 25 Ocak’taki “Bugün Nasılsın” isimli atölye 4-6 yaş çocuklar ve ebeveynleri için.









* İllüzyon Müzesi farklı duyulara hitap eden hem eğlenceli hem de eğitici bir dünyanın kapısını açıyor. Biz bu müzede oğlumla birkaç saati çok keyif alarak geçirdik. Çocuklar her bir bölümde interaktif olarak etkinliklere katılıyor ve kendi deneyimlerini yaşama fırsatı buluyorlar. Fakat kendi adıma Vortex Tüneli’nde yürürken çok zorlandığımı söylemeliyim. Tepetaklak oda ise çok eğlenceli, burada fotoğraf çektirmeyi sakın unutmayın. Müze sonrasında Pera Palace Oteli’nin tarihi pastanesinde ufak bir tatlı molası da verebilirsiniz.

* Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde tatil boyunca çocuklar için pek çok tiyatro oyunu sahnelenecek. ‘Hayal Çalan Cadı’, ‘Lunapark Gezegeni’ ve ‘Karton Şehir’ oğlumun en beğendikleri. Denizbank Çocuk Operası ‘Papagenonlar’ ile ‘Alice Müzikali’ de tatilde sahne alacak. Eğer çocuğunuz bir Harry Potter tutkunuysa ‘Zümrüdüanka Yoldaşlığı’ filmini konser eşliğinde izleyebilirsiniz.