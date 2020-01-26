Büyüyen ailenin tatil bütçesini küçültmenin 7 yolu

1- Mil biriktiren bir kredi kartı kullanın



Alışverişlerinizde kredi kartı kullanıyorsanız uçuşlar için mil biriktiren bir kartı tercih edin. Pek çok banka artık bu imkânı sunuyor. Biz tüm alışverişlerimizi tek bir kartla yapıp maksimum mil biriktirmeyi, bu milleri kullanarak bilet almayı tercih ediyoruz. Bu yöntemle uçtuğumuz şehre göre bazen hepimizin, bazen de birimizin bileti daha ekonomik oluyor. Bu kartlardan bazıları havaalanı otopark hizmetlerinde de indirim sağlıyor.



2- Erken rezervasyon indirimlerinden faydalanın



Nereye gideceğinizi planladıysanız biletleri erkenden alıp konaklama için mutlaka rezervasyon yaptırın. Uçak biletlerini 4-6 ay öncesinden aldığınızda yüzde 40’a kadar indirimli fiyatlara bilet bulabilirsiniz. Ayrıca havayolu firmaları belirli dönemlerde özel kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalardan haberdar olmak için havayolu firmalarının e-posta listelerine üye olup duyurular yaptıkları sosyal medya hesaplarını takip edin. Bilet almadan önce ise mutlaka ‘ucuzabilet’, ‘enuygun’ veya ‘skyscanner’ gibi seyahat sitelerinden fiyat karşılaştırması yapın.









3- Turizm ofisine uğrayın



Gittiğiniz şehirde, şehir merkezindeki turizm ofisine uğrayın. Burada, şehrin ücretsiz bir haritasına sahip olacağınız gibi yürüyerek gezebileceğiniz yerleri öğrenebilir; toplu taşıma ve müze girişleri için düzenlenen indirimli kartlardan edinebilirsiniz. Bu ofislerde çalışan görevlilerle yapacağınız küçük bir sohbette; uygun fiyatlı restoranlardan müzelerin ücretsiz giriş günlerine kadar birçok konuda bilgi alabilirsiniz. Ücretsiz çocuk aktiviteleri, festivaller, gösteriler, parklardaki oyun alanları ile çocuk dostu müzeleri sormayı da ihmal etmeyin.



4- Ev değiş tokuş sistemlerini değerlendirin



Yurtdışı otel seçimlerinde yine erken rezervasyon için ‘booking.com’u tercih etsem de zaman zaman otellerin kendi internet sitelerinden yaptığım rezervasyonlar daha uygun fiyatlı olabiliyor. Kalabalık bir aile için iki otel odası tutmak yerine bazen ‘airbnb’ ya da ‘hotels.com’dan ev kiralamak veya Türkiye’ye tatile gelecek bir aile ile ev değiş tokuşu yapmak hem daha fazla alan hem de daha fazla kazanç sağlıyor. Özellikle çocuklar için mama sandalyesi, bebek yatağı ve oyuncak olan evleri otel odasına tercih ediyoruz. Ayrıca ‘Radisson Blu’, ‘Motel One’, ‘NH’ gibi zincir otellerde konaklarsanız size bir üye kartı veriyorlar. Bu kartla konaklama puanları biriktirerek bazı tatillerde güzel indirimler kazanabiliyorsunuz.









5- Biletinizi internet üzerinden alın



‘Disneyland’, ‘Legoland’, ‘Europark’ gibi biletli bir eğlence merkezine gidecekseniz, seyahatten önce biletleri internet üzerinden alın. Bu merkezlerin biletleri kapıda satılandan daha ucuz oluyor ve zaman zaman ‘3 günlük bilet için 2 günlük ücret’ kampanyaları yapılıyor. Tiyatro ya da gösteriler için de online bilet almayı tercih edin. Aile paketi altında yapılan bilet satışları önemli fiyat avantajı sağlayabilir.



6- Süpermarkete gidin



Havaalanında beklerken ara öğün ihtiyacında restoranlardan bir şey almak epey pahalı olabiliyor. Yola çıkmadan çantaya atıştırmalık koymak böyle durumlarda bütçenizi koruyabilir . Gittiğimiz yerde ise lokal bir süpermarkete girerek mutlaka yoğurt, süt, meyve ve kuruyemiş alıyorum. Böylece oğlum öğün arasında acıktığında bir yere oturup yemek siparişi vermemiz gerekmiyor. Sürekli plastik şişedeki sulara servet ödemeyelim diye de su mataralarımızı yanımızda taşıyoruz. Otelde yaptığımız sabah kahvaltısında mataraları dolduruyoruz.









7- Piknik yapın



Çocuklarla dışarda yemek oldukça masraflı.

Üstelik sipariş edilen yemeklerin çoğu tabakta

kaldığında verilen paraya daha çok üzülüyoruz. Bu nedenle bazı öğünlerde oğlumuzun en sevdiği şeylerden birini yapıp, şarküteriden ekmek, peynir çeşitleri, birkaç meze ve meyveyle içecek alıp şehrin parklarından birinde pikniğe gidiyoruz. Bu piknikler için her zaman bavuluma küçük bir örtü ve küçük bir çakı ile doğum günü partilerinden artakalan kâğıt tabaklardan koyuyorum.