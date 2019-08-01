Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Oğulcan TATAR Yazıları Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı
GeriOğulcan TATAR Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Oğulcan TATAR / Instagram: @ogulcantatar
01.08.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı

Henüz birkaç hafta önce ziyarete açılan Tekfur Sarayı başarılı bir restorasyonun ardından çağdaş müzeciliğin İstanbul’daki öncülerinden biri olacağını hissettiriyor. Tekfur Sarayı’na çok yakın bir müze olan ve muhteşem Bizans mozaiklerini yakından görme fırsatı tanıyan Kariye Müzesi’ni gezdikten sonra sadece birkaç dakika yürüme mesafesindeki Tekfur Sarayı’na gelerek Bizans’a ait günlük yaşamı, tarihi çinilerin üretim süreçlerini, tarihi cam, çini, çanak ve çömlek eserlerini çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde görebilirsiniz.

Kısaca Tekfur Sarayı

İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun Tekfur Sarayı’nı kullanmak yerine tarihi yarımadada yeni bir saray inşa ettirmesi üzerine git gide önemini yitiren Tekfur Sarayı aslında Doğu Roma İmparatorluğu’nun en önemli idari yapılarından biriydi. İnşa tarihi her ne kadar kesin olarak bilinmese de sarayın eski adının ‘Porfirogenitus’ olmasından ötürü bu isimle anılan Bizans İmparatoru 7. Konstantin tarafından yapıldığını düşünenler mevcut. Sarayda görülen mimarı üslup dolayısıyla sarayın 12. Yüzyılda Blaherna Saray Kompleksi’nin bir kısmı olarak eklendiğini düşünenler de var.

Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı


Ne zaman inşa edildiği kesin olarak bilinmese de 12. Yüzyıldan sonra sürekli kullanılan bir saray olduğunu bilmekteyiz. Ancak bir sonraki yüzyılda Latin istilasında şehrin talan edilmesinden sonra büyük yara alan saray git gide önemini yitirdi. Latinlerin elinden tekrar Bizans’a geçen Tekfur Sarayı daha sonrasında İstanbul’un fethi esnasında Türklerin İstanbul’da Bizans’tan aldığı ilk önemli yapı olduğunu da hatırlatalım.

Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı


Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetindeki ilk yıllarında atıl durumda olup ahır olarak kullanılan sarayda sonraki yüzyıllarda çini üretimi başladı. Ancak sürekli bir şekilde kullanılmaması sonucu tekrar atıl hale gelen saray geçtiğimiz yüzyılda onarım gördükten sonra günümüzde de muhteşem bir müze olarak karşımıza çıkıyor.

Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı


Kaşıkçı Elması efsanesi

Tekfur Sarayı’nı içinde bulunduran Blaherna Sarayı Kompleksi geniş bir alanı kapsamaktaydı. Günümüzde Topkapı Sarayı’nda sergilenen 86 karatlık Kaşıkçı Elması da sarayın çöplüğü olan Eğrikapı çöplüğünde bulunduğu iddia edilir.

Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı


Porfirogenitus

Sarayın eski isimlerinden biri olan Porfirogenitus kelimesinin tam karşılığı ‘mor odaya doğan’ demek. Doğal yollarla elde edilmesi en zor renklerden olan mor rengini kıyafetlerinde ve yakın çevrelerinde ancak imparatorlar ve aileleri bulundurabiliyordu. Dolayısıyla mor odaya doğanlar ancak babası imparatorluk görevindeyken dünyaya gelen prenslerdi. Ne kadar güzel bir anlamı var değil mi? Sadece Kariye Müzesi ve Tekfur Sarayı’yla kalmayıp bölgeyi daha detaylı gezmek isteyenleri daha önce yine Hürriyet Seyahat için kaleme aldığım Sulukule, Ayvansaray ve Karagümrük yazıma davet ediyorum.

İstanbul’un farklı yüzü: Sulukule, Ayvansaray ve Karagümrük
İstanbul’un farklı yüzü: Sulukule, Ayvansaray ve Karagümrük

 

Müze ziyareti

Tekfur Sarayı’nın haftanın her günü sabah 09.00 ile akşam 18.00 arasında ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Eğer Kariye Müzesi’ni de gezmek istiyorsanız orada MüzeKart ile giriş yapabilirsiniz. Belirtmeliyim ki Tekfur Sarayı inanılmaz temiz ve düzenli, özellikle yurt dışından gelen misafirlerinizi göze çok güzel hitap eden bu yeni müzemize götürebilirsiniz.

Şehrin yeni gözdesi: Tekfur Sarayı


 

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı