İzmir’de günübirlik lezzet gezisi

Rota günübirlik olunca sizler için yürüme mesafesinde tadılacak lezzetleri keşfetmek üzere İzmir’in kordonuyla meşhur Alsancak’ında tadabileceğiniz lezzetleri göreceğiz.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım

Havalimanından Alsancak’a olan mesafe 20 kilometre. Ancak İzmir’in de artık trafikli bir şehir olması nedeniyle araç kiralayarak şehir merkezine gelecek olan gezginlerin trafiği ve Alsancak’ta özellikte tatil günlerinde otopark bulma sorununu göze almaları gerekiyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan toplu taşıma ile yaklaşık yarım saatte Alsancak’a ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken havalimanından İzban’a binerek 10 durak sonrasında Alsancak’ta inmek.

Unutulmaz bir İzmir Kahvaltısı: Boyoz

Dünyaca ünlü bir lezzet olmayı hakettiğini düşündüğüm boyoz İzmir’in en popüler kahvaltılarından biri. Her ne kadar günün her saati insanın canını çektiren bir yemek olsa da sabah boyoz bir başka oluyor.

Dışı çıtır içi de isteğe göre ıspanaklıdan enginarlıya, sadeden tahinli ve patlıcanlı gibi bir çok çeşitle lezzetlenen bir hamur işi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yer alan Alsancak Dostlar Fırını’nda bu lezzetin tadına varabilirsiniz. Yanına haşlanmış yumurta, zeytin ve içecek olarak da sübye içerseniz gerçek bir İzmir kahvaltısı yapmış olursunuz. Sübye’yi ilk defa içecekler için de tadının biraz alışılmışın dışında olduğunu söyleyebilirim, dileyenler yanına çay da içebilir.







Her zaman her durumda: Lokma

En fazla lokma döktürülen şehirdir İzmir. Lezzetinin yanı sıra kültürdeki önemli yeri sebebiyle gerek hayır için gerek insanların sevinçlerini ya da üzüntülerini paylaşmak için sokaklarda dağıtılan lokmayı yine Alsancak’ta tadabilirsiniz.

Meşhur İzmir Kumrusu

Malzemelerinin ekmeğin içinden fışkırdığı, taptaze ve çok lezzetli kumrunun tadı İzmir’de bir başka. Birçok çeşidi bulunan kumruyu yine Alsancak’ta birçok mekanda bulabilirsiniz.







Sıcak kumrunun haricinde sokak gevrekçilerinde satılan kumru ekmeği arası İzmir tulumu ve domates ile soğuk olarak yiyebilirsiniz. Aslında iki çeşit yani soğuk ve sıcak olarak birbirinden farklı kumrular var diyebiliriz.





Adı de tadı gibi: Bomba

İncecik bir hamur içerisine gizlenen efsane çikolatasıyla insanı farklı diyarlara taşıyan Çelebi Unlu Mamülleri’nin bomba tatlısını mutlaka denemelisiniz. Ufacık bir tatlı olduğuna bakmayın, içerdiği yoğun çikolata sebebiyle iki taneden fazlası sizin için zor olabilir.

Ne domatesli ne biberli, esaslı İzmir Kokoreçi!

Bu topraklara özgü sakatatların belki başında kokoreç gelir. İzmir’de de kokoreçi taptaze ve İzmir usulü yani ekmek arası sadece kokoreç olacak şekilde yiyerek tadına doyasıya varabilirsiniz.





En Türk kabuklu deniz mahsülü: Midye Dolma

Türkiye’nin her köşesinde bir pazarlama taktiği olarak “İzmir Midyesi” olarak satılan midyeyi kendi şehrinde sıcak yemelisiniz. İster kordonda ayakta ister de bir mekanda masanızda yiyerek midyenizin keyfine varın!

Fotoğraflar: erkelojistik, yemekleri, cdn.yemek, scontent, egedegundem



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