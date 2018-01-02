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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat

İzmir’de günübirlik lezzet gezisi

İzmir’de simite 'gevrek' derler! Gevreğin de midyenin de tadı da şanı da farklıdır İzmir’de... Peki Ege'nin bu zengin doğası, eski tarihi, sıcacık insanı ile İzmir’in sokak lezzetlerini keşfe çıkmaya ne dersiniz? İşte size İzmir lezzetleri…

Oğulcan Tatar / ogulcan@doyasiyagez.com
Oğulcan TATAR
Oğulcan TATARGezgin

Rota günübirlik olunca sizler için yürüme mesafesinde tadılacak lezzetleri keşfetmek üzere İzmir’in kordonuyla meşhur Alsancak’ında tadabileceğiniz lezzetleri göreceğiz.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım

Havalimanından Alsancak’a olan mesafe 20 kilometre. Ancak İzmir’in de artık trafikli bir şehir olması nedeniyle araç kiralayarak şehir merkezine gelecek olan gezginlerin trafiği ve Alsancak’ta özellikte tatil günlerinde otopark bulma sorununu göze almaları gerekiyor.

İzmir’de günübirlik lezzet gezisi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan toplu taşıma ile yaklaşık yarım saatte Alsancak’a ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken havalimanından İzban’a binerek 10 durak sonrasında Alsancak’ta inmek.

Unutulmaz bir İzmir Kahvaltısı: Boyoz

Dünyaca ünlü bir lezzet olmayı hakettiğini düşündüğüm boyoz İzmir’in en popüler kahvaltılarından biri. Her ne kadar günün her saati insanın canını çektiren bir yemek olsa da sabah boyoz bir başka oluyor.

İzmir’de günübirlik lezzet gezisi

Dışı çıtır içi de isteğe göre ıspanaklıdan enginarlıya, sadeden tahinli ve patlıcanlı gibi bir çok çeşitle lezzetlenen bir hamur işi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yer alan Alsancak Dostlar Fırını’nda bu lezzetin tadına varabilirsiniz. Yanına haşlanmış yumurta, zeytin ve içecek olarak da sübye içerseniz gerçek bir İzmir kahvaltısı yapmış olursunuz. Sübye’yi ilk defa içecekler için de tadının biraz alışılmışın dışında olduğunu söyleyebilirim, dileyenler yanına çay da içebilir.

Türkiye’nin hayalet köyü: Lübbey
Türkiye’nin hayalet köyü: Lübbey


Her zaman her durumda: Lokma

En fazla lokma döktürülen şehirdir İzmir. Lezzetinin yanı sıra kültürdeki önemli yeri sebebiyle gerek hayır için gerek insanların sevinçlerini ya da üzüntülerini paylaşmak için sokaklarda dağıtılan lokmayı yine Alsancak’ta tadabilirsiniz.

İzmir’de günübirlik lezzet gezisi

 

Meşhur İzmir Kumrusu

Malzemelerinin ekmeğin içinden fışkırdığı, taptaze ve çok lezzetli kumrunun tadı İzmir’de bir başka. Birçok çeşidi bulunan kumruyu yine Alsancak’ta birçok mekanda bulabilirsiniz.

İzmir’de günübirlik lezzet gezisi

Sıcak kumrunun haricinde sokak gevrekçilerinde satılan kumru ekmeği arası İzmir tulumu ve domates ile soğuk olarak yiyebilirsiniz. Aslında iki çeşit yani soğuk ve sıcak olarak birbirinden farklı kumrular var diyebiliriz.

Egenin deniz kokan sakin yeri: Sığacık
Ege'nin deniz kokan sakin yeri: Sığacık

Adı de tadı gibi: Bomba

İncecik bir hamur içerisine gizlenen efsane çikolatasıyla insanı farklı diyarlara taşıyan Çelebi Unlu Mamülleri’nin bomba tatlısını mutlaka denemelisiniz. Ufacık bir tatlı olduğuna bakmayın, içerdiği yoğun çikolata sebebiyle iki taneden fazlası sizin için zor olabilir.

İzmir’de günübirlik lezzet gezisi

 Ne domatesli ne biberli, esaslı İzmir Kokoreçi!

Bu topraklara özgü sakatatların belki başında kokoreç gelir. İzmir’de de kokoreçi taptaze ve İzmir usulü yani ekmek arası sadece kokoreç olacak şekilde yiyerek tadına doyasıya varabilirsiniz.

Egenin incisi: Birgi / İzmir
Ege'nin incisi: Birgi / İzmir

En Türk kabuklu deniz mahsülü: Midye Dolma

Türkiye’nin her köşesinde bir pazarlama taktiği olarak “İzmir Midyesi” olarak satılan midyeyi kendi şehrinde sıcak yemelisiniz. İster kordonda ayakta ister de bir mekanda masanızda yiyerek midyenizin keyfine varın!

İzmir’de günübirlik lezzet gezisi

Fotoğraflar: erkelojistik, yemekleri, cdn.yemek, scontent, egedegundem

 
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Kaynak: Oğulcan Tatar / ogulcan@doyasiyagez.com

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