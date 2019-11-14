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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı: Oğulcan TATAR / Instagram: @ogulcantatar | Fotoğraflar: Sidal Yaşar
14.11.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

‘Güneş Tanrısı Helios’un adası: Rodos

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
‘Güneş Tanrısı Helios’un adası: Rodos

Yunan mitolojisine göre Zeus’un Titanları yendiği zaferi sonrasında kara parçaları Olimposlu Tanrılara bölüştürülürken Güneş Tanrısı Helios payına düşen parçayı alamamıştır. Bu konuyu Zeus’a açtığında denizden çıkacak ilk kara parçasını talep eder ve bu isteği kabul olur. Böylelikle yüzyıllar boyunca Ege Denizi’nin en gözde adalarından biri olan Rodos’un hikâyesi bir Yunan kolonisinin adaya yerleşmesiyle başlar.

Rodos’a ulaşım

Rodos Havalimanı’na Türkiye’den direkt uçuş bulunmuyor. Atina aktarmalı olarak Rodos’a hava yoluyla ulaşım yapılabildiği gibi Türkler çoğunlukla Marmaris ve Fethiye’den kalkan feribotları tercih ediyor. Marmaris’ten 60, Fethiye’den ise yaklaşık 100 dakika süren feribot yolculuğuyla Rodos’a ulaşabilirsiniz.

‘Güneş Tanrısı Helios’un adası: Rodos


Yunanistan’ın en büyük dördüncü adası

İrili ufaklı binlerce adaya sahip Yunanistan’ın yerleşime açık 200 adası bulunuyor. Girit, Eğriboz ve Midilli Adalarından sonra en büyük ada ise Rodos. 120 bin kişinin yaşadığı adada nüfusun yarısı şehir merkezinde yarısı da adanın 42 farklı köyünde yaşıyor. Adanın başlıca geçim kaynağı turizm olsa da adanın batı yakası tarıma müsait olduğu için üzüm, narenciye, zeytin, zeytinyağı ve sebze üretimi de dışa bağımlılığa gerek duymadan yerliler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Adanın doğu yakası ise daha güzel plajlara sahip, durum böyle dolunca doğu yakasında turizm ve otelicilik, batı yakasında ise tarım daha gelişmiş halde.

‘Güneş Tanrısı Helios’un adası: Rodos


Antik dünyanın yedi harikasından biri: Kolossus (Rodos Heykeli)

Rodos Limanı’nın girişinde yer alan 33 metrelik devasa Helios heykeli günümüze kadar ulaşmasa da antik dünyanın yedi harikasından biri olarak biliyoruz kendisini. Yapımı 12 yıl süren heykel maalesef bir asır bile ayakta kalamayarak depremde yıkılır. Düşen parçalar asırlar boyunca meydanda yer alsa da sonrasında adeta hurda olarak Araplara satılır.

Kallithe Springs

Rodos’a sadece 9 kilometre uzaklıktaki bu doğal güzellikte adanın yerel lezzetlerini tadabileceğiniz gibi adanın en güzel koylarından birinde gününüzü denize girerek geçirebilirsiniz. Giriş ücreti 3 Euro’dur.

‘Güneş Tanrısı Helios’un adası: Rodos


Filerimos Manastırı ve Bellavista seyir terası

Filerimos Manastırı’nda yer alan kilise ve haç formundaki vaftizhane bulunuyor. Manastır 15. Yüzyılda adayı ele geçiren şövalyelerce inşa edilince tahminlere göre Kudüs’ten getirdikleri Meryem Ana ikonası buradaki kilisede yerini aldı. Arından Osmanlı’nın adayı fethiyle adadan göçen şövalyelerin beraberinde götürdüğü bu ikonanın yolculuğu farklı ülkelerde devam etse de şu an National Museum of Montenegro’da bulunuyor. Kilisede ise ikonanın farklı kopyalarını görebilirsiniz.

Archangelos’ta zamana yolculuk

Rodos’ta akıp geçen zamana direnen bir köy varsa burası da Archangelos’tur. Yunanca konuşsalar da konuştukları diyalekt antik Yunanca’ya yakın olmakla beraber kültürleri ve inançları da halen eski Yunan kültürüne işaret ediyor. Rodos’ta zamanda yolculuk yapmak için Archangelos’a uğrayın!

‘Güneş Tanrısı Helios’un adası: Rodos


Ata mirasları

20 Aralık 1522’de Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Rodos’u şövalyelerin elinden alır. Şövalyelerin yiğit mücadelesi karşısında fetihten sonra şövalyelere süre vererek yanlarında götürmesi için şehirden tüm eşyaları almasına izin verir. Şövalyeler Malta’ya doğru yola çıkarken Rodos sancaklarında Osmanlı bayrağı dalgalanmaya başlar…

Rodos’a deniz yoluyla ulaşanların dikkatini ilk olarak kubbeler ve minareler çekecektir diye düşünüyorum. Şu an sahilde yer alan Yunan Bayrağı’nın arkasındaki cami ve minareler atalarımızın neredeyse 400 yıl hüküm sürdüğü Rodos’ta ata mirasımız olarak karşımıza çıkıyor. Adanın ibadete açık tek camisi İbrahim Paşa Camisi olsa da Süleymaniye Cami ile beraber adada 40’tan fazla cami ve mescit bulunuyor. 4000’e yakın nüfusu bulunan adadaki Türkler diğer camilerin en azından müze olarak açılmasını ise uzun yıllardır talep ediyor. Mustafa Paşa Hamamı, Fethi Paşa Kütüphanesi ile beraber birçok külliye, hamam, kule Türk mirasını adada temsil ediyor.

Lindos

Rodos Adası’nda yer alan Lindos şehri yüz yıllar boyunca adanın en önemli yerleşim yeri olmuş. Sahip olduğu doğal liman sayesinde gemilerin akdeniz yolculuklarında mola verdikleri bir yer olmuş. Bu sayede ticaret gelişerek adanın en zengin şehri haline gelmiş ancak ilk olarak pusulanın icadı, ardından da buharlı gemilerin icadından ötürü gemiler Lindos’u es geçmeye başladığı için şehir en kötü yıllarını yaşamış. Günümüzde ise doğal plajları ve kültürel mirası sayesinde adanın en lüks işletmelerinin ve en pahalı
gayrimenkullerinin bulunduğu yer.

‘Güneş Tanrısı Helios’un adası: Rodos


Lindos aslında başlı başına bir yazı konusu olmakla beraber buraya gelmişken Lindos Akropol’ünü gezmeyi ve Atena tapınağını ziyaret etmeyi unutmayın. Akropol şehrin en yüksek tepesinde kurulan kutsal alan olduğundan ve şehir dar sokaklara sahip olduğu için yukarı araçla çıkılamıyor. Dileyenler dar sokaklardan merdiven ile çıkarken yürüme zorluğu çekenler ise “Lindos Taxi” olarak kabul gören eşeklerle akropole çıkabiliyor. Yürüyerek akropole çıkacaklar şehrin sembolü olan geyik ve yılan bulunan hediyelik eşyalardan alabilirler.

 

 

 

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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