Masallardan fırlama bir kış tatili rotası: Lapland

Lapland, Finlandiya’nın kuzeyinde ve ülkenin en büyük bölgesi. Kuzey kutup dairesi üzerinde yer alıyor. Lapland bölgesi Finlandiya, Norveç, Rusya ve İsveç arasında bölünmüş. Ancak Lapland‘in simgesel başkenti Finlandiya’da bulunan Rovaniemi. Noel Baba Köyü de burada. Lapland olarak en çok aktivitenin yaşanabileceği yer ‘Finlandiya-Lapland’i. Bölgede kutup iklimi hâkim. Aralık ayından nisana kadar zaman zaman eksi 40’a kadar düşse de korkmayın, dondurmuyor.









YAPILACAK AKTİVİTELER

Kuzey ışıkları avı

Kuzey ışıklarını görmek tamamen şans mı yoksa var mı başka bir yolu? Kuzey ışıklarını yakalamak için açık, karanlık bir gökyüzü ve biraz da şans lazım. Güneşten gelen solar rüzgârların atmosfer ile etkileşime girmesiyle oluşuyor bu büyülü ışıklar. Görme ihtimalinizin yüksek olduğu zamanlar ekinokslara yakın dönemler. Yani 23 Eylül – 21 Mart arası. Peki bu dönemde her gün görülebiliyor mu? Hayır. En aktif olarak görülebilecek saatler gece 22.30 ve 02.30 arası. Ancak öncesi ve sonrasında da görülebilir.









Yeşil, mor ya da kırmızı renklerde görebileceğiniz bu ışıkları bazen sadece 5 dakika, bazen de tüm gece görmek mümkün olabiliyor. Akıllı telefonunuzdan takip edebileceğiniz kuzey ışıklarına özel uygulamalar var. Bulunduğunuz yerde anlık olarak kuzey ışıklarını görme ihtimalinizi gösteriyor. Ben ‘Aurora Forecast’ adlı uygulamadan takip ettim. İhtimal çoğu zaman göründü ancak ihtimal olmanın ötesine geçemedi. Finlandiya’da yakalayamadığım ışıkların peşine Norveç ve İsveç’te düşmeyi planlıyorum.









Noel Baba Köyü (Santa Claus Village)

Kutup çizgisini (Arctic Circle) geçtiğiniz anı bir fotoğrafla ölümsüzleştireceğiniz yerdesiniz. Kapıda dev bir çam ağacı sizi karşılıyor. Tüm köy ışıklarla süslenmiş, içerisinde ahşap kulübelerden restoran, kafe ve hediyelik eşya dükkânları var. Burada Noel Baba’nın ofisine gidip onunla tanışabilir, buz kaydırağına binebilir ve Eskimo evini gezebilirsiniz. Ayrıca ren geyikleri ile köyü turlayabilirsiniz. Buradaki postaneden sevdiklerinize bir kartpostal göndermeyi ihmal etmeyin. Noel Baba Köyü Rovaniemi merkeze sadece birkaç km uzaklıkta.









Ren Geyikleri ve Husky Safarisi

Daha önce sadece şömine başlarında simgesini gördüğüm geyiklerle artık göz gözeydim. Çok güzeller! Battaniyelere sıkıca sarılıp ren geyiklerinin çektiği kızakla ormanda yapacağınız bir gezi hayal edin. Lapland’te bu hayalinizi gerçekleştirmeniz çok kolay.

Ayrıca Alaska ve Sibirya türü binlerce husky cins köpeklere ev sahipliği yapıyor bu bölge. Bir grup husky köpeğinin çektiği kızaklarla Lapland’in karla kaplı doğasında kilometrelerce gidiyorsunuz. İlk duyduğumda yazık değil mi, acı çekmiyorlar mı diye düşündüm ancak rehberlerin dediğine göre huskyler doğaları gereği ne kadar koşarlarsa o kadar sağlıklı oluyorlarmış. Bu bölgede yapabileceğiniz en adrenalin dolu aktivitelerden biri diğeri de donmuş gölün üzerinde kar motoru ile gezmek. Karla kaplı ağaçlı yollar arasında bölgenin vahşi doğasını keşfedin.









Buz Otel

Her yıl yaz aylarında eriyen otel kış aylarında yeniden yapılıyor. Buzun içine oyulmuş odaları var, yataklar bile buzdan. Konaklamanıza gerek yok, sadece gezmek için ve buzdan taburesinde oturduğunuz barında buz bardaktan bir şeyler içmek için gidebilirsiniz.

Buzkıran Gemisi

Tamamen donmuş kuzey buz denizinde, buzkıran gemisi Sampo ile buzları kıra kıra ilerliyorsunuz. Kırılan buzları izlemek mi yoksa o sesi duymak mı daha heyecan verici bilemiyorum. Sadece izlemekle kalmayıp özel kıyafetlerle kuzey buz denizinde yüzebilirsiniz. Hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim olacağı kesin.



Fin Hamamı

Bölgede gördüğüm en çılgın şeylerden birisiydi. Göl kenarında bir sauna. Gölün saunaya yakın bir yerine delik açıyorlar ve donmamasını sağlıyorlar. Önce saunada 20 dakika civarı kalıyorlar, sonra çıkıp donmuş gölün içine giriyorlar. Bunu üç tur şeklinde yapıyorlar. Ben bir Akdenizli olarak yapmaya cesaret edemedim ama çok sağlıklıymış.

LAPLAND’E ULAŞIM

Türk Hava Yolları bu yıl Lapland’in Rovaniemi şehrine İstanbul’dan direkt uçuşlara başladı. Ayrıca Helsinki’den uçak ya da trenle de ulaşım sağlanabiliyor. Uçakla bir buçuk saat, trenle ise 12 saat sürüyor. Lapland’te şehirler dağınık. Bu nedenle bölgeyi araçla gezmek daha kolay olacaktır. Ancak aracınız yoksa bile bölgede şehirlerarası ulaşım otobüslerle sağlanabiliyor.









LAPLAND KONAKLAMA

Cam kürenin içindesiniz ve yattığınız yerden gökyüzündeki yıldızları ya da lapa lapa yağan karı seyrediyorsunuz ve tabii şanslıysanız kuzey ışıklarını. Bölgenin en popüler konaklama tipi Lapland fotoğraflarını da süsleyen cam küreyi andıran iglolar. Bölgenin en meşhur ve en pahalı oteli olan Kakslauttanen Arctic Resort ya da Santa’s Igloos Arctic Circle’da iglo deneyimi yaşayabilirsiniz. Yine özel bir konaklama deneyimi yaşamak isterseniz Artic Tree House’u tercih edebilirsiniz. Burası Lapland’in en güzel otellerinden biri.







