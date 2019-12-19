Kayakçıların yeni gözdesi: Davraz

Antalya’da yaşayan biri olarak Davraz’a çoğu zaman sabah gidip akşam dönüyoruz. Davraz’da sadece Antalya ya da Isparta değil ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen kayakçılarla da karşılaşıyorum. Orta düzeyde kayak yapan biri olarak Davraz’ın en sevdiğim yanlarından biri de parkurlarının tehlikesiz olması ve kar kalitesinin mükemmelliği. Bölgede az miktarda ağaç olduğundan çığ ve kaybolma tehlikesi de yok. Sizi Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde harika bir kayak deneyimi bekliyor.









Şu an pistlerde henüz kar yok ancak sezonu açmak için büyük bir hevesle bekliyoruz. Genelde sezon aralık sonunda açılıyor ve mart sonlarına kadar devam ediyor. 1650-2250 metre arasında toplam uzunluğu 23 km’ye varan 14 pist var. Pistler amatör ve profesyonel tüm kayakçılar için kuzey disiplini, alp disiplini ve snowboard yapma olanağı sunuyor. Kayak merkezinde pistler üç renge ayrılmış. Mavi renkli pistler acemi kayakçılar, kırmızı renkliler orta düzeyli, siyah renkliler ise profesyonel kayakçılar ve snowboardcular için planlanmış. Davraz’a sadece kar ve manzara görmek için de gelenlerin sayısı çok. Kayak ya da snowboard yapmıyorsanız bile burada zipline, snow tubing ve kar motoru ile safariye çıkmak gibi yapabileceğiniz çeşitli aktiviteler var.









Davraz Kayak Merkezi’nde üç adet telesiyej, bir adet teleski (T Bar) iki adet babylift var. Sadece kızak yapıp eğlenmek isteyenler için kızak pisti de mevcut. Birinci telesiyej hattı 1211 metre uzunluğunda. Buraya üstü açık iki kişilik telesiyejlerle çıkılıyor. Bu bölgede bir kafe mevcut. Gün ortasında sucuk ekmek molası verebilirsiniz. İkinci telesiyej hattı 936 metre. 1950 metreden başlıyor ve 2250 metreye kadar çıkıyor. Bu hat sadece kayakçılara ve snowboardculara hizmet veriyor. Bu hatta 2200 metrede üstü kapalı telesiyejlerle 2250 metreye ulaşıp bubble denilen bölgede kayak ve snowboard yapılıyor. Hem daha sakin olması hem de kar kalitesinin daha iyi olması nedeniyle ben ikinci bölgeyi daha çok seviyorum. Davraz’da bu sezonun en büyük yeniliklerinden biri mevcut tesislere ek olarak yeni bir günübirlikçi sosyal tesisin açılıyor olması. Bu tesis daha kapsamlı ve kayakçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde planlanmış. Tesiste kayak odası, kafe, açık ve kapalı restoran ve altı adet dükkan olacak.





Davraz skipass ücretleri

Ücretler daha önceki yıllarda hafta içi ve hafta sonları olarak değişiyordu ancak bu sezon için yeni bir düzenleme getirilmiş. Artık ücretler hafta içi ve hafta sonu olarak ayrılmıyor. Bir çıkış 13 TL. Beş çıkış 45 TL. Öğrenci 35 TL (Öğrenci indirimleri sadece 22 yaşına kadar öğrenciler için geçerli) 10 çıkış 65, öğrenci 50 TL. Günlük sınırsız çıkış 85, öğrenci 70 TL. İki gün sınırsız 140, öğrenci 110 TL. Üç gün sınırsız 170, öğrenci 140 TL. Tüm sezon gelip gidecekler için 100 çıkış 350 TL, 200 çıkış 500 TL.









Kayak ve snowboard ekipmanları kiralama

Bölgedeki otellerin kayak odalarından gerekli tüm ekipmanları kiralayabilirsiniz. Ayrıca Davraz yolunda karşınıza çıkacak kayak malzemeleri dükkanlarından daha uygun fiyatlara kiralayabilirsiniz. Bölgedeki Sirene Davraz Hotel’de ekipman kiralama ücretleri şöyle:

Kayak takımı (kayak, kayak ayakkabısı ve baton) 60 TL.

Snowboard (board ve bot) 70 TL. Sadece board kiralamak isterseniz 40 TL, sadece bot kiralamak isterseniz yine 40 TL.

Eğer kıyafet de kiralamak isterseniz bir takım (alt, üst ve gözlük) 60 TL.









Kayak ve snowboard dersleri

Sirene Davraz Hotel’de sertifikalı hocalardan hem kayak hem de snowboard dersleri almanız mümkün. Ders saati ücretleri kayak için 180 TL, snowboard için 200 TL.

Davraz’da konaklama

Dağda kalmak isterseniz en donanımlı ve en konforlu tesis Sirene Davraz Hotel. Otelde kapalı havuz, SPA ve çeşitli oyun odaları gibi hizmetler mevcut. Gecelik konaklama ücretleri kalacağınız tarihe göre, hafta içi, hafta sonu ve sömestr tatillerinde değişiyor. Isperia Davraz Hotel ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin tesisleri dağda konaklayabileceğiniz diğer oteller. Ayrıca Davraz yolu üzerinde yer alan çeşitli dağ evlerinde de konaklama yapmanın mümkün. Davraz Kayak Merkezi Isparta merkeze yakın olduğu için, Isparta şehir merkezindeki oteller de tercih edilebilir. Buradan günübirlik Davraz’a kolaylıkla gidip gelebilirsiniz.





Isparta’da yeme-içme

Kayak yaparken en büyük motivasyonum, sonrasında yiyeceğim güzel bir yemek ve içimi ısıtacak bir içecek. Dağda çok fazla yeme-içme seçeneği yok bu nedenle lezzetli bir yemek için soluğu Isparta merkezde alın. Tercihinizi gürül gürül ateş yanan fırında pişen Isparta’nın meşhur kebabından yana kullanın. Ferah Lokantası ve Kadir’in Yeri Isparta’da kebabın en iyi adreslerinden. Kebabın yanında üzüm hoşafı içmeyi ihmal etmeyin. Kış mevsiminin en sevdiğim içeceği salebi Isparta’da müthiş yapan bir yer var. Kafeler caddesindeki Günnaz Salep’in mutlaka salep ya da bozasını deneyin. Kayak sonrası içiniz ısınsın. Turşu sevenler içinde hemen yakınındaki Turşu Market’in hem turşuları hem de turşu suyu çok lezzetli.









Davraz’a nasıl gidilir?

Özellikle Antalya, Muğla, Afyon, Konya, Burdur ve Denizli’de oturanlar için sadece birkaç saat uzaklıkta ve güzel bir hafta sonu rotası Davraz. Davraz Kayak Merkezi Isparta’ya 26 km, Antalya’ya 150 km uzaklıkta. Isparta şehir merkezinden kayak merkezine giden yol oldukça iyi. Yaklaşık 40 dakikada varılıyor. Eğer aracınız yoksa Isparta merkezden kayak merkezine kalkan otobüsler mevcut. Havayolu ile gelmek isterseniz Isparta’da Süleyman Demirel Havalimanı ya da daha çok uçuş seçeneğinin olması açısından Antalya Havalimanı tercih edilebilir. Davraz Kayak Merkezi’ne plan yapmadan önce mutlaka pistlerin son durumunu öğrenin. Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği’nin web sitesindeki canlı yayından pistleri görebilirsiniz.