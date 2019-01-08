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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Nurgül BÜYÜKKALAY
08.01.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya

Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
nurgulbuyukkalay@gmail.com
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Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
nurgulbuyukkalay@gmail.com
Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya

Kuzey kutbuna en yakın olduğum seyahatimdi Finlandiya... Bu seyahatimde daha önce uzaktan genel bir bilgiye sahip olduğum bu ülke hakkında birçok şey öğrendim. Finlandiya size sıra dışı deneyimler yaşatacak ilginçliklerle dolu bir ülke. Saunaya girmeden önce buz tutmuş gölde açılan delikte yüzmek, husky köpekleriyle ve ren geyikleriyle karla kaplı ormanda tura çıkmak, gökyüzünü yeşile boyayan kuzey ışıkları gibi bir mucizeye şahit olmak, gece yarısı güneşi altında gölde kano yapmak her yerde yaşayabileceğiniz deneyimler değil. Size tüm bunları 5,5 milyon nüfuslu dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Finlandiya sunuyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Ağı tarafından hazırlanan 2018 Dünya Mutluluk Raporuna göre Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi.

Göllerin karalardan daha fazla yer kapladığı bir ülke burası… Finlandiya’ya neden bin göller ülkesi denildiğine ülkedeki toplam göl sayısını duyunca anlam veriyorum. Ülkede yaklaşık 188 bin göl var ve dünyada en çok göle sahip ülke. Dünyanın en temiz suyu da bu ülkede çıkıyor.

Finlandiya ilginçliklerle dolu bir ülke. Mesela Finlandiya’da kaybeden olmak çok da kötü bir şey değil çünkü her yıl ‘Başarısızlık Günü’nü kutluyorlar. Karınca yuvasına oturma yarışması ve erkeklerin eşlerini sırtına alarak koşmak zorunda oldukları eş taşıma şampiyonası duyduğumda beni şaşkına çeviren etkinliklerden bazıları… Bir polisin yanında ren geyiği görürseniz şaşırmayın, Finlandiya’da ren geyikleri polise yardım etmek için eğitiliyor. Kahve deyince aklımıza ilk İtalyanlar gelse de kahve tüketiminde dünyada ilk sırada Finlandiya var. Heavy metal grupları da ülkede oldukça fazla hatta kişi başına en çok heavy metal grubuna sahip ülke olabilir.

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya

Vahşi doğası, buz tutmuş gölleri, orman içinde karlar altındaki ahşap evleri ile Finlandiya bana göre kış mevsiminin en çok yakıştığı ülkelerden biri. Soğuktan korkmayın, bu ülkede kendinizi bir kış masalında hissedeceksiniz. Çokça kalın kıyafetler koyacağınız bir bavul hazırlamaya başlayın çünkü sizi dışarıda sınırsız sayıda yapılacak aktivite bekliyor. Karların içinde yuvarlanmak için en güzel kış mevsimi rotalarından birine hoş geldiniz.

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya

Finlandiya’da sauna kültürü

Arabadan çok saunanın olduğu bir ülkedeyiz. Kişi başına birden fazla sauna düşüyormuş. Sauna bir Fin-Sami kelimesi ve altı bin yıllık bir geçmişi olduğu düşünülüyor. Bu ülkede mahkûmların bile haftada bir saunaya girme hakları var. Finlandiya’da kaldığım hemen hemen her gün saunaya girdik. Otellerde rezervasyon yöntemiyle çalışıyorlar ve rezerve ettiğiniz saatte sizden başka kimse girmiyor. Ev kiralarsanız da çoğunda sauna var. Lapland’de kiraladığımız evlerde kışın en mükemmel ikilisi sauna ve şömine vardı.

Sauna ve Fin hamamının farkını oradayken öğrendim. Kışın göllerin çoğu donmuş oluyor, donmuş gölün saunaya yakın kısmına bir delik açıyorlar. Önce saunaya giriyorlar sonrasında bu göle giriyorlar sonrasında tekrar sauna. Fin hamamı dedikleri şey buymuş. Açıkçası ben donarım korkusuyla Fin hamamı deneyimine cesaret edemedim ama çok sağlıklı olduğu söyleniyor.

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya

Finlandiya’da Kuzey Işıkları

Kuzey ışıkları döneminde gitmiş olsam da ben şahit olamadım ama epey bir araştırdım ne zaman ve nasıl görülür bu ışıklar diye. Kuzey ışıkları Finlandiya dışında, Norveç, İsveç, İzlanda ve Kanada’nın kuzey bölgelerinde de görülebiliyor. Finlandiya’da kuzey ışıkları Lapland bölgesinde görülüyor. Lapland bölgesi doğasıyla o kadar güzel ki hayran kaldım hatta bazen rüya mı gerçek mi algılayamadığım anlar oldu. Hayallerimdeki kış kesinlikle bu bölgede yaşanıyor. Saunalı ve şömineli ahşap evler, donmuş göller ve mucizevi kuzey ışıkları. Peki, kuzey ışıklarını görmek tamamen şans mı yoksa var mı bir yolu? Kuzey ışıkları iki ekinoks arası görülüyor. Ekim’den Mart’a kadar sürüyor. Ancak Aralık-Şubat ayları arasında görme şansınız daha yüksek. Kuzey ışıklarını görmek için açık, karanlık bir gökyüzü ve biraz da şans lazım. Peki, bu dönemde her gün görülebiliyor mu? Hayır. Bazen sadece beş dakika bazen de tüm gece görmek mümkün olabiliyormuş. Kuzey ışıklarını görmek için en önemli unsurlardan biri de şehir ışıkları. Şehir ışıklarından uzak daha ıssız yerlerde konumlanmış otel ya da evleri tercih etmek daha iyi. Yoksa ayrıca kuzey ışıkları avına çıkmak için turlara katılmak gerekiyor ve genelde bu turlar çok pahalı. Bir de kuzey ışıklarına özel uygulamalar var; bulunduğunuz yerde anlık olarak kuzey ışıklarını görme ihtimalinizi gösteriyor. Biz ‘Aurora Forecast’ adlı uygulamadan takip ettik. İhtimal çoğu zaman göründü ancak ihtimal olmanın ötesine geçemedi.

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya

Finlandiya’da beyaz geceler

Beyaz geceler en belirgin Finlandiya'nın Lapland bölgesinde yaşanıyor. Haziran ve Temmuz aylarında güneş hiç batmıyor ve gece gündüz demeden gökyüzünde kalıyor. Gece ormanda ya da sokaklarda hiç ışığa ihtiyaç duymadan yürüyebilir ya da başka aktiviteler yapabilirsiniz. Ben beyaz geceleri Letonya’da yaşamıştım, ilginç bir deneyimdi. 24 saatin neredeyse 20 saatini dışarıda geçirmiştik. Bir süre sonra uyku düzeniniz alt üst oluyor, saat gecenin üçünde bile henüz akşam olmamış hissi olduğu için uykunuz gelmiyor kolay kolay. Beyaz geceleri yaşayan ülkelerde birçok festival düzenleniyor. Lapland’ta düzenlenen en güzel festivallerden biri ‘Gece Yarısı Güneşi Film Festivali’.

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya

Finlandiya’da yeme-içme kültürü

Özellikle et ve balık seviyorsanız çok şansınız. Kuzeyin en taze balıklarını yeme şansına sahipsiniz burada. Babam her gittiğim ülkenin balıklarını sorar hep, ‘’Çeşitleri nasıl? Yedin mi? Ne yedin?’’ diye… Finlandiya’dan dönünce babama gururla yediğim tüm balık çeşitlerini anlattım. Ben bir somon balığı aşığı olarak en çok somon çorbasını sevdim, çok lezzetliydi. Ülkenin simgelerinden biri haline gelen ren geyiği de ülke mutfağına da girmiş. Gitmişken ren geyiği etini mutlaka denemelisiniz. Ayrıca kahvenin de önemi büyük Finlandiya’da. Finliler kahve tüketiminde dünyada ilk sıradalar. Günde ortalama sekiz fincan kahve tüketiyorlar. Finlandiya’da güne keyifle başlamanın en güzel yolu bir fincan kahve ve tarçınlı çörek.

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya

Finlandiya’da eğitim neden dünyanın en iyisi?

Finlandiya'nın eğitim sistemini detaylı incelediğiniz zaman neden dünyanın en iyisi olduğunu anlıyorsunuz. Bu konuyla ilgili anlatacak çok şey var aslında ama özetle şunları söyleyebilirim. Eğitim tamamen öğrencilerin mutluluklarına odaklı. Öğrenciler ezberlemek yerine görerek, keşfederek ve deneyimleyerek öğreniyorlar. Ödev kavramı ise neredeyse yok. Öğrencilere ödev verilmiyor ya da çok az veriliyor. Öğrenmenin ödevle değil okulda olacağına inanılıyor. Ders saati ortalaması günde sadece dört saat ve öğrencilerin daha rahat sosyalleşmeleri için de günde toplam 75 dakika teneffüs veriliyor. Hava kaç derece olursa olsun öğrenciler mutlaka dışarıda da zaman geçiriyor. En dikkat çekici şeylerden biri de öğrenciler okula başladıktan sonra altı yıl süresince sınavlara tabi tutulmuyor. Finlandiya eğitim sisteminde merak ederek öğrenmek de eğitimin en önemli unsurlarından biri ve sınavın merakı öldürdüğü savunuluyor. Sınıf ortamları ise alışık olduğumuz sınıf düzeninden tamamen farklı. Bildiğimiz sıralar tahtalar yok. Sınıflarda rahat koltuklar, öğrencilerin hareket edebilecekleri büyük alanlar var ve öğrenciler sınıflara ayakkabısız giriyorlar. Ayrıca öğrenciler öğretmenlerine ismiyle hitap edebiliyor. Aslında basit görünen bazı şeyler eğitim sisteminde nasıl da büyük önem kazanıyor bunun en güzel örneğini görebiliyorsunuz.

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya

Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
nurgulbuyukkalay@gmail.com
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