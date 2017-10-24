 Doğanın en cömert davranışlarından biri: Büyük Kanyon (Grand Canyon)

Amerika Birleşik Devletleri artık Türk vatandaşlarına vize vermeyecek mi haberleri hazır gündemdeyken ABD’de yer alan dünyanın en göz kamaştırıcı doğa güzelliklerinden birini paylaşmak istiyorum. Öncelikle ABD Türk vatandaşlarına vize yasağı koymadı. Türkiye’de bulunan Büyükelçilik ve Konsolosluklarından ABD’de için vize başvurularını askıya aldı. Bu şu demek; biz Türkler, Türkiye dışında herhangi bir ülkeden ABD için vize başvurusunda bulunabileceğiz, ancak şimdilik ülkemizden başvuru yapamayacağız. Vizesi olanlar ise ABD seyahatlerine devam edecekler. Amerika vizesi genelde 10 yıllık çıkıyor ve ülkede altı ay kalma hakkınız oluyor. Umarım ülkemizden başvuruların askıya alınması durumu biran evvel düzelir.







Büyük Kanyon, hep seyahat listemde yer alan ve dünyanın en ihtişamlı doğa güzellikleri arasında en çok görmek istediklerimden biriydi. Artık kitaplarda okuduğum ve filmlerde gördüğüm bu manzaranın gerçeğini görme zamanı gelmişti. Las Vegas’tan Büyük Kanyon’a kiraladığım araçla giderken dünyanın en büyük doğa harikalarından birini görmeye gitmenin heyecanı içerisindeydim.







Bir de yol boyunca adına 'Joshua ağacı' dendiğini öğrendiğim ağaçsı kaktüsler yolculuğuma ayrı bir güzellik kattı. Bu kaktüsler sadece Amerika çöllerinde yetişiyormuş. Ve iki saatlik yoldan sonra karşıma doğanın en cömert davranışı hatta bir hazinesi olarak nitelendirilen Büyük Kanyon çıktı. Hayalimdeki bu manzaranın gerçeğiyle karşı karşıyaydım. Büyük Kanyon, muhteşem renklerle donatılmış vadileri, dik yokuşları ve baş döndürücü manzarasıyla yeryüzündeki en güzel tablolardan biriymiş gerçekten.





Las Vegas’tan Büyük Kanyon’a giden yolda Hoover Barajını ve tarihi Route 66 yolunu görebilirsiniz. Birçok filme ve şarkıya konu olmuş, dünyanın farklı şehirlerindeki birçok bara adı verilmiş meşhur Route 66’nın özelliği ülkenin neredeyse bir başından diğer başına gidiyor olmasıymış.









Büyük Kanyon'a nasıl gidilir?

Büyük Kanyon’a en yakın şehir Las Vegas. Türkiye’den Büyük Kanyon’a gidebileceğiniz en kısa iki yol mevcut. Birincisi Las Vegas’a aktarmalı uçup, geriye kalan 430 km mesafe için araç kiralamak, Las Vegas’tan kanyonun gideceğiniz bölgesine göre yolculuk, iki-dört saat arasında değişiyor. İkincisi ise İstanbul’dan direkt uçuş bulunan Los Angelas’a uçup geriye kalan 800 km için araç kiralamak. Benim en son Amerika seyahatimdeki rotam Los Angeles-Las Vegas-Büyük Kanyon-San Francisco’ydu.









Mutlaka araç kiralanmalı...

Bu bölgeleri gezmenin en kolay ve keyifli yolu araç kiralamak. Amerika’da uygun ücretlere araç kiralayabiliyorsunuz. Avrupa’da normal bir araba fiyatına Amerika’da jeep kiralanabiliyor. Günlük fiyatları arabanın markasına göre 40-80 Dolar (150-220 TL) arasında değişiyor, ülkede benzinin de ucuz olması araba kiralama fikrini kolaylaştırıyor. Ben günlüğü 60 Dolar'a (220 TL) bir jeep kiraladım. Büyük Kanyon yolculuğunuzda aracınızın deposunu doldurup yola çıkın, yoksa dönüş yolunda benim gibi çölün ortasında benzin ışığınız yanıp yolda kalma korkusuyla baş başa kalabilirsiniz. Çünkü çölün ortasında bomboş yollarda seyahat edeceksiniz, benzinlik bulmak neredeyse imkânsız.







Büyük Kanyon, Amerika’nın çölleri ve kanyonlarıyla ünlü Arizona eyaletinde yer alıyor. Amerika’nın en eski ulusal parkı ve Colorado nehri çevresinde bulunuyor. Kanyon, Colorado Irmağı'nın kanalı milyonlarca yılda yarmasıyla oluşmuş. Derinliği 1600 metre.Her yıl yaklaşık 5 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Büyük Kanyon’u gezmenin birçok alternatif yolu var. Zamanınıza, bütçenize ve beklentilerinize göre önceden araştırma yapıp bir rota belirlemeniz gerekiyor. Alternatiflerden biri LasVegas’a yaklaşık 2 saat uzaklığındaki, Büyük Kanyon görsellerinde önümüze çıkan meşhur Skywalk’un (cam tabanlı köprü) yer aldığı West Rim. Skywalk’ta yükseklik korkunuz yoksa cam tabanın üzerinde yürüyerek kanyon manzarasını derinliğine izleyebilirsiniz.



Diğer alternatif ise LasVegas’tan yaklaşık dört saatlik uzaklıktaki South Rim. South Rim, Büyük Kanyon’un en popüler ve en çok tercih edilen bölgesi. South Rim yıl boyunca açık ancak yaz ayları yüksek sezon olmasından dolayı kalabalığı ve çöl sıcağında gezmenin zorluğu nedeniyle tercih edilmemeli. Bir diğer rota ise North Rim. Burası kar yağmasıyla birlikte ziyarete kapanıyor ve sadece Mayıs-Ekim ayları arasında ziyaret edilebiliyor.







Büyük Kanyon’a araba ile geldiyseniz aracınızı buradaki otoparklara bırakmanız gerekiyor. Sonrasında ziyaretçi merkezinden katılabileceğiniz turlar hakkında bilgi alabiliyorsunuz. West Rim’de üç ayrı nokta var. Büyük Kanyon’un en güzel fotoğraflanabileceği nokta olan Eagle Point, Skywalk (cam tabanlı köprü) ve Guano Point. South Rim’de ise parkın içinde 3 ayrı ücretsiz otobüs servis hattı var. Hermits Rest Route, Kaibab Trail Route ve Village Route.





Kanyonda mevsimine göre birçok aktivite imkânı var. Gün doğumu ve gün batımı turları, kamp, yürüyüş, rafting, bisiklet, otobüs turları, helikopter, balon gezisi gibi ücretli-ücretsiz aktivitelere katılınabilir. Sarı kızıl kahve katmanların muhteşem manzarasını en güzel görebileceğim ve tadını çıkarabileceğim yer neresi diye araştırdığımda kanyona tepeden bakma hayalini kurmanın verdiği heyecan içerisinde kendimi helikopter turu alırken buldum. Bazı yerleri gezdiğinizde bir daha gelmenin belki de mümkün olmayacağını düşünürsünüz ve o an canınız ne isterse fiyatını da çok umursamadan yapmak isterseniz, ben de bu duyguyla hareket edip helikopter turu aldım.







Helikoptere binmeden önce bana uzatılan kulaklıktaki “Katy Perry-E.T” şarkısı eşliğinde pilotun yanında yerimi aldım, muhteşem bir duygu. Hayatımda ilk defa helikoptere hem de böyle bir manzara eşliğinde bindim ve bu deneyim unutulmaz seyahat anılarım arasında yerini aldı. Yukarıdan manzara tek kelimeyle nefes kesiciydi. Çizgili kayaların derinliğine indikçe bu manzara karşısında başınız dönüyor. Helikopter turu yarım saat sürüyor ve bu heyecanı yaşamak için ortalama 220 doları gözden çıkarmanız lazım. Taşın sanata dönüştüğü bu manzaranın günbatımı ya da gün doğumunda da izlenmesi çok heyecanlı olacaktır. South Rim’deki Hopi Noktası gün batımının izlenebileceği en iyi yerlerden biri.

Büyük Kanyon’da konaklama seçenekleri kısıtlı. Kamp alanları ve birkaç otel seçeneği var, bir diğer seçenek de kanyona en yakın bölgeler olan 95 km uzaklıktaki Williams ya da 128 km uzaklıktaki Flagstaff’taki otellerde konaklamak.







Ne kadar harcadım?



Araç kiralama: 60 Dolar / 220 TL (Grand Cherokee jeep-günlük fiyatı)

Otel: 80 Dolar / 290 TL (LasVegas’ta konakladım)

Helikopter turu: 220 Dolar / 815 TL (helikopter ve sonrasında otobüs ile kanyonun diğer bölgelerini gezme dahil)



Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay







Brezilya semalarında Türk Bayrağı açan çılgın Türk!