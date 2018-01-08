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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatBir Rus masalı: Moskova
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Seyahat

Bir Rus masalı: Moskova

Dünyanın en çok turist çeken başkentlerinden biri olan Moskova, ne kadar soğuk olursa olsun sunduğu muhteşem masalsı görüntüleriyle kış mevsimin çok yakıştığı bir şehir. Birçok tarihi olaya tanıklık eden dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan beyazlara bürünmüş Kızıl Meydanı, Moskova’nın sembolü Kremlin Sarayı, rengarenk kubbeleriyle şato görünümüyle Aziz Vasil Katedrali, tarihi, içinizi ısıtacak kafeleri ve restoranlarıyla şüphesiz kış mevsimini yaşamak isteyenler için en güzel rotalardan biri Moskova. İşte size Moskova gezi rehberi…

Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAYSeyahat Yazarı

Yağan karlar o kadar masalsı bir atmosfer sunuyor ki, yüzünüze vuran soğuk havayı içinize çekerek şehri sonuna kadar yaşamak istiyorsunuz. Güneyden gelen biri olarak karlar altındaki Kızıl Meydan’da saatlerce dolaşıyorum, bu sırada tanıştığım Ruslar Antalyalı olduğumu öğrenince bana “her Rus’un bir gün Antalya’ya gelme hayali vardır” diyorlar. Ben karlı havaya onlar güneşe hasret.

Bir Rus masalı: Moskova

Nasıl Gidilir?

Başkent Moskova’ya ülkemizden her gün aktarmasız uçuşlar var ve yolculuk üç saat sürüyor. Rusya son iki yıldır yeşil ve gri pasaportlar da dahil olmak üzere bizden vize istiyor. Vize almak için konsolosluklara gitmek gerekmiyor, ilgili şirketler aracılığı ile vize işlemleri yapılıyor ve çok kısa sürede vizeniz çıkıyor. Şirket aracılığı ile yapılan turistik vize ücreti 180 USD (675 TL), direk konsolosluğa yapılan başvurular için ise vize ücreti 210 TL.

Beyaz Gecelerin büyüsünde Moskova
Beyaz Geceler'in büyüsünde Moskova

Moskova genel olarak pahalı bir şehir. Yanınızda dolar ya da euro götürüp burada Rus rublesine çevirebiliyorsunuz. Şehrin birçok yerinde geç saatlere kadar açık olan döviz ofisleri mevcut. Ancak kurlara dikkat etmek gerekiyor çünkü her yerde sabit bir kur yok. Özellikle havalimanlarında düşük kurdan bozdukları için sadece o anlık ihtiyacınız kadar döviz bozdurmak gerekiyor.

Moskova’da şehir içi ulaşım:

Genelde gittiğim ülkelerde eğer var ise şehir içi ulaşım için her zaman uber kullanıyorum. Uber bir akıllı telefon uygulaması, gideceğiniz yeri yazıp hem fiyatını hem de şoför bilgilerini görebiliyorsunuz. Taksi fiyatının yarısı bazen neredeyse üçte bir fiyatı.

Bir Rus masalı: Moskova

Ödemeyi nakit ya da kredi kartı ile yapabiliyorsunuz. Moskova’da en rahat ve ekonomik ulaşımı uberle sağladık. Şehir içi ulaşımda bir diğer seçenek ise metro. Dünyanın en eski ve en derin metrolarından biri olan Moskova metrosu biraz karışık ve her şey Rusça yazıyor. Ancak akıllı telefon uygulaması ile bu sorun da kolaylıkla çözülebiliyor. Moskova metrosu savaş döneminde bomba sığınakları olarak da kullanılan istasyonları, platformlardaki ihtişamlı avizeleri, heykelleri ve resimleriyle yer altı müzesi gibi. Metroyu kullanmasanız bile görmek için gitmelisiniz.

Konaklama:

Moskova’da otel fiyatları da biraz yüksek. Büyük bir şehir olduğu için ve yoğun trafiğini de dikkate alarak merkezde konaklamak daha mantıklı.

Trans - Sibirya Ekspresi’yle Vladivostok’tan Moskova’ya
Trans - Sibirya Ekspresi’yle Vladivostok’tan Moskova’ya

Kızıl Meydan ve çevresi, Arbat caddesi, Tverskaya ve Smolenskaya’daki oteller hem güvenli hem de merkez olması açısından konaklamak için ideal.

Gezilecek Yerler:

Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı

Moskova’da gezilecek yerler listesi uzayıp gider ancak Moskova denince akla en çok görülmesi gereken yerlerin başında birçok tarihi olaya tanıklık eden Kızıl Meydan geliyor. Kızıl Meydan, Kremlin Sarayı, ve Korkunç İvan tarafından yaptırılan bir şatoyu andıran Aziz Vasil Katedrali ile tam bir masal diyarı. Moskova Büyükelçimiz Hüseyin Diriöz’ün de tavsiyesiyle Kızıl Meydanı hem gece hem gündüz görüyoruz. Gece gittiğimizde yağan karla birlikte meydan daha da güzelleşiyor. Gündüz ise meydanda kurulmuş noel marketlerinde krep yiyip çay içiyoruz. Çay Rusçada da aynı şekilde söyleniyor.

Bir Rus masalı: Moskova

Moskova’nın sembolleri Aziz Basil Katedrali ve Kremlin Sarayı  Kızıl Meydan ile yan yana. Kremlin Sarayı Rusçada kale, şato anlamına geliyor. Saray aynı zamanda Rus Devlet Başkanlığının ikametgahını da içinde barındırıyor. Kremlin Sarayının sadece bahçesi de gezilebiliyor, giriş ücreti: 500 Ruble (33 TL).

Gum Alışveriş Merkezi                                                                                                

Moskova’nın en ünlü alışveriş merkezi GUM Kızıl Meydanda yer alıyor. Lüks markaların süslediği vitrinleri izleyip Bosco Kafe’de kahvenizi yudumlayarak biraz ısınabilirsiniz. Alışveriş merkezinin hem iç hem dış tasarımı görülmeye değer.

Eski Arbat (Stary Arbat) ve Yeni Arbat (Novy Arbat)

Moskova’nın en meşhur caddeleri Arbat Caddeleri. Eski ve yeni Arbat olarak ikiye ayrılıyor. Eski Arbat araç trafiğine kapalı ve caddede sağlı sollu kafeler ve hediyelik eşya dükkanları yer alıyor. Bu haliyle İstiklal caddesini andırıyor. Yeni Arbat’ta ise daha modern binalar, mağazalar ve restoranlar mevcut.

Tverskaya Caddesi 

Moskova’nın en lüks caddelerinden biri. Ünlü markalara ait mağazalar, kafeler, restoranlar ve gece kulüplerinin çoğu bu caddede yer alıyor.

Bolşoy Tiyatrosu

Bir Rus masalı: Moskova

Moskova tam bir kültür ve sanat şehri. Bolşoy Tiyatrosu bunun en güzel kanıtı. Bolşoy, Kraliçe II. Katerina'nın ‘şehri süsleyin, bu arada halk tiyatroları, komedi ve operalar sergileyin’ talimatıyla 1776 yılında kurulmuş. Dünyanın en güzel tiyatro binalarından biri Bolşoy. Hem tiyatro oyunları hem de opera ve bale performanslarını izlemek mümkün.

Novodevichy Mezarlığı

Güzel yüzlü şair olarak anılan Nazım Hikmet Ran’ın mezarı burada. Eşi Vera Tulyakova’nın da mezarı hemen yanı başında. Kapıdaki görevli Türk olduğumuzu anlayınca biz sormadan hemen Nazım Hikmet’in mezarına yönlendiriyor bizi.

Bir Rus masalı: Moskova

Moskova’ya gelen Türklerin çoğu ziyaret ediyor bu mezarlığı. Boris Yeltsin, Anton Çehov, Sergei Eisenstein, Mikhail Bulgakov ve Nikolay Gogol gibi çok sayıda dünyaca ünlü isim de bu mezarlıkta yatıyor.

Moskova Ulu Cami                                          

Burası Moskova’nın en büyük camisi. Moskova’da Müslüman kesimin artması nedeniyle 1500 kişilik bir kapasiteyle yapılmış.

Yeme-İçme

Puşkin Kafe

Moskova’nın en ünlü kafe restoranı. Modern Rus Edebiyatının kurucusu Puşkin’den alıyor adını.  Gilbert Becaud “Nathalie” adlı şarkısında bahsediyor bu kafeden. Gerçi şarkı yazıldığında henüz Kafe Puşkin yokmuş ortada. Şarkıda adını duyan turistler bu kafeyi görmek için o kadar çok sormuşlar ki yöneticiler Moskova Belediye Başkanını çağırarak kafenin yerini sorup ve gerçekte böyle bir kafenin olmadığını öğrenmişler. Bunun üzerine açılmış Puşkin Kafe. Zamanda geriye yolculuk yapmak istiyorsanız mutlaka bu kafenin atmosferini solumalısınız. Kapıda fraklı ve smokinli garsonlar karşılıyor sizi. Burada bir anda Çarlık Rusya’sında bir davette hissedebilirsiniz kendinizi. Rusların ünlü Borç çorbasını deneyebilirsiniz.

Macera yolculuğumuzun treni Trans Sibirya
Macera yolculuğumuzun treni Trans Sibirya

Puşkin Kafenin yanı sıra şehirde hem Rus mutfağı hem de uluslararası mutfakların bulunduğu çok sayıda restoran var. Klasik bir Rus fast-food zinciri olan Tepemoklarda tatlı-tuzlu çok sayıda çeşidi olan kreplerden deneyebilirsiniz, hepsi çok lezzetli. GUM alışveriş merkezinin krem brule, vanilya ve kakaolu dondurmaları çok ünlü.  Rusların ballı keki de çok lezzetli.

Alışveriş

Rusya denince akla gelen en popüler hediyelik eşya, Rusların ulusal simgelerinden olan matruşka bebekler. Hediyelik eşya dükkanlarındaki rengarenk bin bir çeşit matruşkalar göz kamaştırıcı. İç içe geçmiş en az üç, en çok 15 bebekten oluşan matruşkaların hep tek sayıda olmasının nedeni Rusların tek sayısının uğuruna inanmalarıymış.

Fotoğraflar: Nurgül BÜYÜKKALAY


Hz. İsa heykeliyle selfie çekti

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Kaynak: Nurgül BÜYÜKKALAY

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