Akdeniz samimiyetinde muhteşem lezzetleriyle Barselona mekânları

Mercat de La Boqueria

Bir yanda rengârenk ve lezzetli sebzeleri, tropikal meyveleri, balık ve et çeşitleri, diğer yanda çikolata ve şekerleme tezgâhları ile Barselona’da gezmeyi en çok sevdiğim yerlerden biri La Boqueria pazarı. Kentin kalbi La Rambla Caddesi üzerinde yer alan bu pazarda, kent çevresinde yetiştirilen taze sebze ve meyveler, çiftlik ürünleri ve et-balık çeşitlerinden satın alabileceğiniz gibi Katalan ve İspanyol mutfağına özgü pek çok lezzeti deneme fırsatı da bulabilirsiniz. La Boqueria’yı dolaşmaya başlarken meyve kokteyli ya da dilimlenmiş bir meyve bardağı alın elinize. Pazarı dolaştıktan sonra da içerisinde bulunan El Quim’de karnınızı doyurun. La Boqueria, her gün 08.00-20.00 saatleri arasında açık ancak pazar günleri kapalı. Adres: La Rambla, 91

Picasso’nun ilk sergisine ev sahipliği yapan mekân: Els Quatre Gats



1. yüzyıl Barselona’sının bohem kesiminin gittiği, Pablo Picasso ile birlikte birçok İspanyol sanatçının buluşma yeri olan, duvarlarının Picasso resimleri ile süslendiği bir mekân Els Qautre Gats. İspanyolların meşhur tapaslarından patates bravası bir de burada deneyin, sunumu ve lezzeti çok farklı, domatesli zeytinyağlı ekmekleri ise nefis. Bu mekândaki yaşanmışlıkları hayal etmek, İspanyol ve Katalan sanatının önde gelen isimlerine tanıklık ettiğini bilmek yemeğinize ayrı bir lezzet katacak. Sadece kahve içip tatlı yemek için de gidebilirsiniz. Adres: Carrer de Montsió, 3

İspanyol mutfağının vazgeçilmezi Paella için: 7 Fortes



Anavatanı Valencia olan paella bir çeşit safranlı pilav. İçerisine deniz ürünleri, et, tavuk ya da sebze konularak yapılıyor. Paella İspanyolca ‘tava’ demek, dolayısıyla adını içinde pişirildiği özel tavadan alıyor. İspanya’da en lezzetli paellalardan birini bu restoranda yedim. 7 Fortes, Barselona’nın en eski restoranlarından biri, 1836’dan beri hizmet veriyor. Benim tercihim genelde deniz ürünlü paelladan yana oluyor. Garsonlar çok şık, servis kaliteli, yemekleri ve atmosferi harika.

Fiyatlar ortalamanın biraz üzerinde ama değer. Hesabın getirildiği fişin üzerinde o masada yemek yemiş ünlülerin adı yazıyor. Bana gelen hesap fişinin üzerinde “Woody Allen bu masada yemek yemiştir” yazıyordu. Size de Picasso, Che Guevara, John Wayne, Ava Gardner, Pelé ve Miró gibi ünlü isimlerin masası denk gelebilir. Rezervasyon gerekli. Adres: Passeig d'Isabel II, 14

La Paradeta



Barselona’da yaşayan arkadaşlarımla öğle yemeği için buluştuğumuzda bana sordukları ‘deniz ürünleri sever misin?’ sorusuna verdiğim ‘kesinlikle evet’ cevabı sonucu keşfettiğim harika bir restoran La Paradeta. Tezgâhtan seçtiğiniz taze deniz ürünlerini pişirip masanıza getiriyorlar, size de afiyetle yemesi düşüyor. Balık çorbası ve diğer tüm deniz ürünleri ayrı bir lezzetli. Adres: Passatge Simo 18

El Nacional



El Nacional, içerisinde birbirinden farklı konseptte çeşitli restoranları barındıran çok geniş ve ferah bir mekân. Öğle ya da akşam yemeği için tercih edebilirsiniz. Her gün 12.00-02.00 saatleri arasında açık. Adres: Paseo de Gracia 24, bis

Barcelonata



Barselona limanında Akdeniz’in kokusunu içinize çekerek harika bir manzara eşliğinde balık ve çeşitli deniz ürünleri yemek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Kalamarı muhteşem. Adres: L’Escar 22

Barselona’da tapasın en iyi adresleri



Tapas atıştırmalık, küçük İspanyol mezelerine verilen ad. İspanyollara göre atıştırmalık ancak bana göre ana yemek. Tapaslarla öğle ya da akşam yemeği için karnımı doyurabiliyorum. Eskiden İspanyollar içkilerinin üzerini sinek konmasın diye tabakla kapatırlarmış, sonradan bu tabaklara atıştırmalık koymaya başmışlar ve tapas kültürü bu şekilde oluşmuş. Ekmek üzerinde servis edilenlerine ise “pinchos” adı veriliyor. Pinchos, İspanya’nın kuzeyinde özellikle Bask bölgesinde yaygın, tapastan farkı ekmek üzeri ve tek parça olarak servis edilmesi. Barselona’da sadece atıştırmalık deyip geçemeyeceğiniz muhteşem lezzette tapaslar sunan mekânlar. Bu mekânlarda genelde kapıda sıra bekleniyor ancak güzel bir lezzet şöleni için biraz sabretmeniz gerekiyor.

Ciudad Condal



Mekâna girdiğiniz zaman barda sıralanmış bin bir çeşit tapas ve pinchoslardan gözlerinizi alamayıp hepsini denemek isteyeceksiniz. Şehirde gün içerisinde kilometrelerce yürüdüğüm için barına oturup gözüme hoş gelen bütün tapasların tadına bakma hakkını verdim kendime. Ciudad Condal ya da Katalan adıyla Ciutat Comtal’da her damak tadına uygun tapas bulabilirsiniz. Muhtemelen gittiğinizde kapısında kuyruk göreceksiniz ancak beklemeye değer. Adres: Rambla de Catalunya, 18

El Xampanyet



Gittiğim yerlerde küçük ve salaş mekânlara ayrıca meraklı olduğum için çok sevdim burayı. Özellikle pinchosları ve patrona biberli biftekleri denenmeli. Adres: Carrer de Montcada, 22

Quimet & Quimet



Küçücük ve ilginç bir tapas barı. Her daim kapısından sokağa taşan bir kalabalık var. Kapıdaki kuyruğu görünce neredeyse beklemekten vazgeçiyordum ancak sonradan pişmanlığını yaşamamak için sabırla bekledim. Tapaslarınızı ayakta yediğiniz eğlenceli ve lezzet dolu bir mekân. Adres: Poeta Cabanyes 25.

Cerveseria Catalonia



Yine muhteşem lezzetli tapaslar için sıra beklemeniz gereken bir mekân. Kapıda adınızı yazdırıyorsunuz. Atmosferi güzel, kalabalık olmasına rağmen servisi çok hızlı… Tapasları sangria ya da cava eşliğinde yiyerek uzun zaman geçirebileceğiniz bir mekan. Tapasları menüden seçmektense barına gidip seçmek daha mantıklı. Adres: Carrer de Mallorca, 236

Paco Meralgo



İspanyol mutfağı aşığı bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine keşfettiğim bir mekân oldu. Enerjisi yüksek güzel bir yer. Patates bravası, bifteği ve hamburgeri mutlaka denenmeli. Adres: C/ Muntaner 171,

Hamburgerin adresi: La Central



Muhteşem lezzetteki deniz ürünlerine ve tapaslara bir mola vermek isterseniz hamburger iyi bir tercih olacaktır. Bunun için de La Central, hamburgeri ve patatesi ile parmaklarınızı yedirecek türden bir hamburgerci. La Central deneyimim Katalan Müzik Sarayı’nda gittiğim Flamenko-Opera gösterisi öncesiydi. İkisi karşılaştırıldığında biraz tezatlık oluştursa da karnımı şahane bir hamburgerle doyurduktan sonra bu gösteriyi izlemek ayrı bir mutluluk verdi. Adres: Via Laietana, 45

Kahvaltı için: Milk Kafe



Milk, kahvaltıyı geçiştirmek istemeyenler için doğru bir adres. Barselona’nın kalbi ve bana en çok keyif veren bölgelerinden Gotik mahallenin ara sokaklarında konumlanmış, kahvaltı için gidebileceğiniz sıcacık ortamıyla çok tatlı bir mekân. Menüsü geniş ve oldukça lezzetli tatlar var, omletleri denenmeli. Adres: Calle Gignas 21

Churros ve Katalan tatlıları



İspanya’da sabah uyanınca en sevdiğim şey bir Churreria’ya (Churros mekânları) gidip “Churros con Chocolate por favor” (çikolatalı churros lütfen) demek. Birçok Avrupalı gibi İspanyollar da kahvaltı için kahve ve yanında tatlı bir yiyecek tercih ediyorlar. Churros tat olarak hiç benzemese de görünüm olarak bizim halka ya da tulumba tatlımıza benzeyen hamur işi bir yiyecek. Çikolata sosuna bandıra bandıra yiyeceğiniz churroslarla güne başlamak enerji verecek. Hem ucuz hem de çok lezzetli. Barselona’da churros için en lezzetli adresler: Churreria Laietan (Adres: Via Laietana, 46), Granja M.Viader (Adres: Carrer d'en Xuclà, 4-6), Garnja La Pallaresa (Adres: Carrer de Petritxol, 11). Granja M.Viader ve Garnja La Pallaresa’ya giderseniz favorilerimden biri olan katalan tatlısı Crema Catalana’yı da mutlaka deneyin.

Şehirde kahve molası verebileceğiniz en iyi adresler:

Kahve seyahatlerimde en güzel eşlikçim, sadece kokusu bile beni mutlu etmeye yetiyor. Bir şehri gezerken yorulunca hakkıyla kahve içebileceğim mekânları keşfetmek en büyük keyiflerimden. Bu anlamda Barselona’da aradığınızı fazlasıyla bulacaksınız. Şehirdeki bu kadar çok lezzet durağında midemiz şenlendikten sonra yapılacak en iyi şey şüphesiz bir kahve molası vermek. İşte Barselona’da gezerken bir mola verip hakkıyla kahve içebileceğiniz mekânlardan bazıları:

El Born bölgesinde kahve işini tüm ciddiyetiyle yapan, şehrin belki de en iyi kahvesini içebileceğiniz Coffee Nomad (Adres: Passatge Sert 12), uzun uzun oturup güzel bir müzik eşliğinde kahvenizi yudumlamak için Federal Cafe (Adres: Calle Parlament 39), Gotik mahallenin sokaklarında dolaşırken sakin bir yerde mola verip hem kahve hem de tatlı için Satan’s Coffee Corner (Adres:Carrer de l’Arc de Sant Ramon Del Call)’ı tercih edebilirsiniz. Kahve yerine çayı tercih edenlerdenseniz sizin için doğru adres bohem havasıyla küçük ve samimi bir mekân olan Salterio. Kendine has tarzıyla gizlenmiş bu kafeyi bulmakta zorlansanız da mutlaka gidin. (Adres: Carrer de Sant Domènec del Call, 4)

Fotoğraflar: Nurgül BÜYÜKKALAY