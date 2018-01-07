Kralın cinnet geçirdiği kent

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlarKralın cinnet geçirdiği kent
image
Nedim GÜRSEL

Kralın cinnet geçirdiği kent

Bu kez, kitaplarımı imzaladıktan sonra, genelde pek yapmadığım bir girişimde bulundum. Fuar yöneticilerine bir gün daha kalıp Le Mans’ı gezmek istediğimi söyledim. Eksik olmasınlar beni kırmadılar. Hatta bir de rehber verdiler yanıma. Bu sayede, tarihi çok eskilere giden Le Mans’ı, Roma döneminden kalma surları ve hamamları da dâhil, her biri birbirinden ilginç eski evleri, dar sokakları, kiliseleri ve manastırlarıyla gezip görme imkânım oldu. Bu vesileyle kent tarihine damgasını vurmuş iki tuhaf olayı da öğrenmiş oldum.

Hürriyet Haber
Nedim GÜRSEL
Nedim GÜRSELSeyahat Yazarı

    Bir zamanlar ‘Eşek Bayramı’ diye adlandırılan bir festival düzenlenirmiş bu kentte. Her yıl Le Mans’ın başpapazı, bir kereye mahsus olmak üzere ve yalnızca bir günlüğüne, pazar ayinini yönetmek için bir eşek tayin edermiş. Eşeği giydirir, süsleyip püsleyip kentin ortaçağdan kalma sokaklarında dolaştırdıktan sonra törenle katedrale getirir, kürsüye çıkartırlarmış. Ayin boyunca eşeğin anırmalarını huşu içinde dinlermiş cemaat. Engizisyon döneminden kalma bu gelenek, bir günlüğüne de olsa halka dinsel otoriteyle alay etme olanağı sağladığından, bir çeşit rahatlamaya yol açarmış. Ne yazık ki ‘Eşek Bayramı’ epeydir kutlanmıyor. Anırmasalar da, kürsüye çıkıp saçmalayanları dinleme şansımız ise halâ var.

    Kralın cinnet geçirdiği kent


    Le Mans katedrali roman ve gotik mimari özellikler taşıyan, temelleri 12. yüzyılda atılmış, eski ve görkemli bir yapı. Girişinde sergilenen ‘menhir’, yani kutsal taş, ise çok daha eski, Kelt döneminden kalma. Bir inanca göre, bu taşın ortasındaki deliğe parmağınızı sokarsanız zürriyetiniz çoğalıyor. Açıkçası ben denemedim, ama deneyenlerden duydum. Pek aslı astarı yokmuş bu batıl inancın. Buna karşılık katedralin içindeki Meryem Ana şapelinin tavan resimlerine hayran kaldım. Mavi, yeşil, beyaz kanatlarını açmış melekler konser veriyorlardı. Her biri değişik bir çalgı çalıyor, ama hep birden şarkı söyleyip dua ediyorlardı. Bir zamanlar yılda bir gün bu şarkıya bir eşeğin de eşlik ettiğini düşünüp gülümsedim.

    Kralın cinnet geçirdiği kent

    Tavan resimleri 15. yüzyılda, VI. Charles devrinde yaşamış kraliyet ressamı Jean de Bruges’ün hüneriydi ama nedense 18. yüzyılda, bu tür tasvirlerin modası geçtiğinden olmalı, üzerlerine badana çekilmiş, ancak bir yüzyıl sonra, yazar Prosper Mérimée sayesinde yeniden gün ışığına çıkarılabilmişti. Bruges’ün meleklerin konserini çizip boyadığı zamanlarda beklenmedik bir olay yaşanmış, Fransa kralı VI. Charles Brötanya seferi sırasında cinnet geçirince Le Mans katedraline getirilip burada doksan iki yaşındaki bir hekim tarafından tedavi edilmiş, ne var ki bir daha iflâh olmamıştı.
    Kralın, meleklerin sesiyle iyileştiğini yazmıyor eski kaynaklar, ama onun nasıl delirdiğini ayrıntılarıyla anlatıyorlar.

    Kralın cinnet geçirdiği kent

    Sevilen kraldan deli krala

    ‘Sevilen Kral’ lâkabıyla anılan VI. Charles (1380-1422) 1392 yılının Ağustos ayında ve yirmi dört yaşının baharında, danışmanlarından birini öldürmeye yeltenen Pierre de Craon’un peşine düşmüş Brötanya’ya doğru iz sürerken, maiyetiyle birlikte Le Mans’ın hemen yakınındaki bir ormana dalmış. Hava çok sıcak… Bir vakanüvisin sonradan yazacağı gibi “Güneş yakıcı, yol kıyıcı”. Birden ağaçların arasından saçı başı darmadağın, dilenci kılıklı bir ihtiyar çıkıyor ve kralın yanına gelip üzengisini tutarak daha öteye gitmemesini, düşmanlarının ona bir tuzak kurduklarını haber veriyor. Kafile adamın sözlerine aldırmayarak yoluna devam ediyor. Öğlene doğru güneş göğü yarılayıp yeryüzünü kavurmaya başladığında mola vermek zorunda kalıyorlar. Bir ağacın gölgesinde uyuklarken kral birden “İleri! Hainleri sağ koymayın!” diye bağırmaya başlıyor.

    Kralın cinnet geçirdiği kent

    Ve kılıcını çekip onu yatıştırmaya çalışan hizmetkârlarından dördünü oracıkta doğrayıveriyor. Sonra kardeşi Louis d’Orléans’a saldırıyor. Güç belâ elinden kılıcını alıp yere yatırıyorlar. Kendinden geçmiş bir halde uzun süre öylece kalıyor. Kimseyi tanımıyor, gövdesi kasılıp sarsılırken sayıklamaya devam ediyor. Elini kolunu bağlayıp bir arabayla Le Mans’a getirerek kentin en deneyimli ve en yaşlı hekimine teslim ediyorlar. Ne var ki hiçbir zaman eski sağlığına kavuşamıyor. Tahttan indirilmiyor ama cinnet getirdiği anlarda yönetimden geçici olarak uzaklaştırılmasına da kimse itiraz etmiyor. Kriz geldiğinde gövdesinin camdan bir fanusa dönüştüğü endişesine kapılan kral artık ne ata biniyor ne de yaya yürüyor.

    Kralın cinnet geçirdiği kent

    Kırılmamak için öküzlerin çektiği ve yastıklarla donatılmış bir arabada seyahat edebiliyor ancak. Kimi zaman da sarayın koridorlarında sabaha dek dolaşıp, kurt gibi uluyor.Evet, VI. Charles tahtından olmadı ama ‘Sevilen Kral’dan ‘Deli Kral’a çıktı adı. Bu olaydan tam otuz yıl sonra eceliyle öldüğünde, Le Mans katedralinin tavan resimlerinde melekler onu yatıştırmak için dua edip şarkı söylüyorlardı hâlâ.

    Kralın cinnet geçirdiği kent

    Kısaca aktarmaya çalıştığım ‘Deli Kral’ ın öyküsü, ondan önce Le Mans’da doğan bir başka Fransa kralını, ‘İyi’ lâkaplı II. Jean’ı anımsattı bana. 1350 de tahta çıkan bu hükümdardan tarihçiler “Cesur ve onurlu“ diye söz ediyorlar. Poitiers Savaşı’nda başından yaralanıp İngilizlere tutsak düşünce, serbest bırakılmasına karşılık o zamanın parasıyla tam dört milyon ekü istenmiş. Para ödenip serbest bırakılmış ama iki oğlunun rehin tutulması koşuluyla. Oğullarından biri firar edince de gidip İngilizlere teslim olmuş, şövalye kuralları gereğince yeniden hapise atılmak için. Ve Londra’da esarette ölmüş.
    Onur ve cinnet! Daha doğrusu, cinnet ya da onur, Hamlet’in dediği gibi “That is the question”; işte bütün sorun burada. Onurun böylesinin bir cinnet hali olduğunu düşünenler de var elbet, ama onların Le Mans tarihinde yeri yok.

    Fransada az bilinen 10 nefis yer
    Fransa'da az bilinen 10 nefis yer

    Paris’e hızlı trenle bir saat uzaklıktaki Le Mans, Sarthe ve Huisne ırmaklarının kavuştuğu ovaya hâkim tepenin yamacına tünemiş, Fransa’nın en güzel kentlerinden biri. Araba yarışlarıyla ünlü kentte her yıl, ‘Le Mans’ın Yirmi Dört Saati’ adıyla bilinen araba yarışları düzenleniyor.

     

    Fotoğraflar: Alamy

     

    Kaynak: Hürriyet Haber

    Seyahat HaberiSeyahat HaberiFransa

    BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

    İLİŞKİLİ HABERLER

    İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

    Fransa