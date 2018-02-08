Dünyanın en uzun karayolu tüneli: Laerdal

Doğal güzellikleri ile tüm seyahat severlerin gözdesi olan Norveç dağları, kışın zorlu koşullarıyla aşılması oldukça zahmetli hale gelir.

Büyük şehirlerden doğal güzelliklere ulaşabilmek için ülke genelinde 900 den fazla tünel var ama bunlardan bir tanesi uzunluğu ile dünyadaki rakiplerini geride bırakmış durumda. Norveç’in en popüler şehirlerinden Oslo ve Bergen arası ulaşımı çok kolaylaştıran Laerdal tüneli 2000 senesinde kullanıma açıldı. Her iki yönden ücretsiz ulaşım sunmasıyla tünel her anlamda sürücüler için çok avantajlı.









Fiyortların ünlü durağı Flam’a yarım saat uzaklıkta bulunan tünelin uzunluğu tam 24,5 kilometre. 1000 metre yüksekliğindeki dağın içerisinden geçen tünel sürüşünü tamamlamak ise yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bir tünel için oldukça uzun olan bu yolculuk sürecini güvenli hale getirmek için büyük tedbirler alınmış durumda. Her 100 metrede bir acil durum telefonları ve yangın söndürme tüpleri var. Cep telefonları ise tünelin derinliğine rağmen çalışıyor.







1000 metre yüksekliğinde bir kayanın içinde dakikalarca yol alacağınızı düşününce bir an içiniz sıkılmış olabilir. Ben de tünele girene kadar siz gibi hissetmiştim. Ama tünelde kullanılan havalandırma sistemi sürücü ve yolcuların kendilerini dışarda hissedecekleri kadar iyi ayarlanmış. Tünelin en ilginç köşeleri ise her 6 kilometrede bir karşınıza çıkan dev dinlenme alanları. Kocaman bir mağarada olduğunuzu hissettiren bu alanlar özellikle kapalı alan korkusu olanlar için tasarlanmış. Özel bir ışıklandırma sistemi ile aydınlatılan alanlar gerçekten durup dinlenmek için keyifli bir görünüme sahip. Rengarenk dev mağaralarda arabaları park edebilmek için de geniş alanlar ayrılmış.









Tünelin yapımında büyük detaylara dikkat eden mühendisler yolu dümdüz yapmak yerine inişli, çıkışlı ve yer yer kıvrılarak ilerleyen şekilde tasarlamışlar. Sürücülerin monoton bir sürüşte dikkatlerinin dağılabileceğini düşünerek tasarlanmış bu ilerleyiş sürücülere tünel içerisinde değil açık alanda sürüş yapıyormuş hissi yaratıyor.









Geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk gemi tünelini yapacağını açıklayan Norveç, ilginç tüneller konusunda ününü artıracağa benziyor. Yolunuz Flam fiyortlarına düşerse dünyanın en uzun karayolu tüneli olan Laerdal deneyimini yaşamadan ve rengarenk dinlenme alanında mola verip termostan çayınızı içmeden dönmeyin.







Kutuplar çok güzel gelsene…