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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerDünyanın en uzun karayolu tüneli: Laerdal
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Nadiye ÇAĞLAR

Dünyanın en uzun karayolu tüneli: Laerdal

Her mevsim muhteşem manzaralar sunan fiyortları, büyüleyici kuzey ışıkları, donanımlı kayak merkezleri, ünlü gemi turları ile seyahat tutkunlarının vazgeçilmez duraklarındandır Norveç. Akıllara durgunluk veren doğa manzaralarına sahip pek çok turistik köşe bulunur ülkenin dört bir yanında. Turistlerin ilginç bulduğu Norveç duraklardan birisi de dünyanın en uzun karayolu tüneli olan Laerdal Tüneli... İşte size 24,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın en ilginç tünellerinden Laerdal’in detayları...

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
Nadiye ÇAĞLAR
Nadiye ÇAĞLARSeyahat Yazarı

Doğal güzellikleri ile tüm seyahat severlerin gözdesi olan Norveç dağları, kışın zorlu koşullarıyla aşılması oldukça zahmetli hale gelir. Dünyanın en uzun karayolu tüneli: Laerdal
Büyük şehirlerden doğal güzelliklere ulaşabilmek için ülke genelinde 900 den fazla tünel var ama bunlardan bir tanesi uzunluğu ile dünyadaki rakiplerini geride bırakmış durumda. Norveç’in en popüler şehirlerinden Oslo ve Bergen arası ulaşımı çok kolaylaştıran Laerdal tüneli 2000 senesinde kullanıma açıldı. Her iki yönden ücretsiz ulaşım sunmasıyla tünel her anlamda sürücüler için çok avantajlı.

Dünyanın en uzun karayolu tüneli: Laerdal
Dünyanın en uzun karayolu tüneli: Laerdal

Fiyortların ünlü durağı Flam’a yarım saat uzaklıkta bulunan tünelin uzunluğu tam 24,5 kilometre. 1000 metre yüksekliğindeki dağın içerisinden geçen tünel sürüşünü tamamlamak ise yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bir tünel için oldukça uzun olan bu yolculuk sürecini güvenli hale getirmek için büyük tedbirler alınmış durumda. Her 100 metrede bir acil durum telefonları ve yangın söndürme tüpleri var. Cep telefonları ise tünelin derinliğine rağmen çalışıyor.

36 saatte Bergen
36 saatte Bergen


1000 metre yüksekliğinde bir kayanın içinde dakikalarca yol alacağınızı düşününce bir an içiniz sıkılmış olabilir. Ben de tünele girene kadar siz gibi hissetmiştim. Ama tünelde kullanılan havalandırma sistemi sürücü ve yolcuların kendilerini dışarda hissedecekleri kadar iyi ayarlanmış. Tünelin en ilginç köşeleri ise her 6 kilometrede bir karşınıza çıkan dev dinlenme alanları. Kocaman bir mağarada olduğunuzu hissettiren bu alanlar özellikle kapalı alan korkusu olanlar için tasarlanmış. Özel bir ışıklandırma sistemi ile aydınlatılan alanlar gerçekten durup dinlenmek için keyifli bir görünüme sahip. Rengarenk dev mağaralarda arabaları park edebilmek için de geniş alanlar ayrılmış.

Dünyanın en uzun karayolu tüneli: Laerdal
Dünyanın en uzun karayolu tüneli: Laerdal

Tünelin yapımında büyük detaylara dikkat eden mühendisler yolu dümdüz yapmak yerine inişli, çıkışlı ve yer yer kıvrılarak ilerleyen şekilde tasarlamışlar. Sürücülerin monoton bir sürüşte dikkatlerinin dağılabileceğini düşünerek tasarlanmış bu ilerleyiş sürücülere tünel içerisinde değil açık alanda sürüş yapıyormuş hissi yaratıyor.

10 adımda Norveç fiyortları
10 adımda Norveç fiyortları



Geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk gemi tünelini yapacağını açıklayan Norveç, ilginç tüneller konusunda ününü artıracağa benziyor. Yolunuz Flam fiyortlarına düşerse dünyanın en uzun karayolu tüneli olan Laerdal deneyimini yaşamadan ve rengarenk dinlenme alanında mola verip termostan çayınızı içmeden dönmeyin.


Kutuplar çok güzel gelsene…

Kaynak: Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar

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