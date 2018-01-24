Cumhuriyet şehri: Sivas

Türküler diyarı, ozanlar şehri Sivas, Selçuklu Devleti’ne başkentlik yaptığı gibi cumhuriyet tarihinde de önemli bir rol üstlendi.

Son yıllarda turizme yapılan büyük yatırımlarla da şehre gelen ziyaretçi sayısı da oldukça arttı. En az iki gün ayırmanız gereken şehirde sizi bekleyen güzellikler ise şöyle:

Çifte Minareli Medrese

Anadolu’nun en önemli eserlerinden sayılan Çifte Minareli Medrese 1271 yılından İlhanlılar döneminde yapıldı. Restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından dantel gibi işlenmiş duvarları görenleri kendine hayran bırakır cinsten. Şehir merkezine girince sizi karşılayacak olan minareler Sivas’ın en karakteristik görüntüsü ve turistlerin uğrak noktası.









Buruciye Medresesi

Şehir merkezinin görkemli yapılarından Buruciye Medresesi günümüzde çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda içerisindeki otantik kafe ve hediyelik eşya dükkanları ile de ziyaretçilerine keyifli zamanlar sunuyor.









Gök Medrese

İsmini minare duvarlarındaki gök mavisi çinilerden alan ve Selçuklular döneminin en önemli eserlerinden olan medrese günümüzde hala tüm ihtişamını korumakta.

4 Eylül Sivas Kongresi Binası, Atatürk Kongre ve Etnografta Müzesi

Şehir merkezinin en görkemli binalarından Kongre Müzesi Cumhuriyet tarihimizde çok kıymetli bir yere sahip. Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından 2 Eylül - 18 Aralık 1919 tarihleri arasında “Milli Mücadele Karargâhı” olarak kullanılan bina günümüzde de yeni nesillere Cumhuriyetimizin ilan sürecinin etkili bir şekilde anlatıldığı müzeye dönüştürüldü. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyetin temellerini burada attık!” dediği Sivas’a başka bir neden aramaksızın sadece kongre binasını ziyaret için bile gelebilirsiniz. Uzun ve geniş tavanlı koridorlarının sizi tarihin tozlu sayfalarına götüreceği kesin.









Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası

Sivas seyahatinizi bir kaç gün daha uzatarak merkeze 2,5 saat uzaklıktaki UNESCO Dünya Mirası listesindeki Divriği ilçesinde bulunan Ulu Cami’yi de rotanıza ekleyebilirsiniz.









Kangal Balıklı Kaplıca

Divriği’ye doğru giderken seyahatinizi daha da renklendirip ünü dünyaya nam salmış doktor balıklarla da tanışmalısınız. Özellikle sedef hastalarının dertlerine çare aradıkları kaplıca dünyanın dört bir yanından turistleri ve tedavi olmak isteyenleri ağırlıyor. İlk duyuşta biraz ürkütücü gelse de çevrede bulunan 20 cm civarında uzunluğa sahip minik yılanların da yılancık adı verilen hastalığa deva olduğu biliniyor. Ama o yılanları görebilmek için sadece bu hastalığınızın olması gerek, yoksa kolay kolay yüzlerini göstermezler. Doktor balıklar kadar onlara da doktor yılanlar denebilir. Ilık şifalı su kışın da ziyaretçilerin gözdesi.







Yıldız Dağı Kayak Merkezi

Karlı havası ile kışın çetin geçtiği Sivas’ın son gözdesi Yıldız Dağı kayak merkezi. Yenilenen teknolojileri ile kış sporlarını sevenlerin yeni gözdesi kayak merkezi kafe ve restoran seçenekleri ile de ziyaretçilerine keyifli zaman geçirme imkanı sunuyor.







Sıcak Çermik

Kükürtlü suyu ile bir çok hastalığa deva olan çermik yine merkeze yakın önemli kış aktivitelerinden biri. Sıcak Çermik yakında kayak merkezi ile de birbirine kısa bir yolla bağlanacak. Böylece kar keyfinden sonra ziyaretçiler sıcak suların keyfini çıkarabilecek.

Sivas Lezzetleri

Diğer Anadolu şehirlerinin olduğu gibi Sivas’ın da yemekleri nefistir. Sivas köfte, döner, etli pide, dal turşusu, madımak çorbası, peskutan çorbası, haşlama içli köfte mutlaka tatmanız gerekenlerden. Sivas köftesi için Sofra Kebap, döner içinse Has Döner vazgeçilmez adreslerden. Ayrıca tarihi Çerkez’in Kahvesi’nde bir yorgunluk kahvesi içmeden dönmeyin. Memleketim Sivas tarihi ve doğal güzellikleri ile siz yeni keşifler peşinde olanları bekliyor. Yolu düşen herkese keyifli zamanlar dilerim.









Fotoğraflar: Nadiye ÇAĞLAR







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