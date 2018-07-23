Çocuklar için İstanbul’da 10 keyifli öneri

1- Rahmi M. Koç Müzesi

Haliç civarında deniz kenarında bulunan müze hem yetişkinler hem çocuklar için muhteşem objeler içeriyor. Burada bir denizaltı da görebilirsiniz onlarca klasik arabada. Çok zengin bir koleksiyona sahip müzenin Yaşayan Geçmiş, Ulaşım, Modeller ve Oyuncaklar gibi daha bir çok bölümü var. Üstelik çocuklara özel düzenlenen hemen her gün çeşitli atölyeler mevcut. Giriş ücreti yetişkin 16, öğrenci 7 TL. Bazı alanlar ve atölyeler için ekstra ücret ödemeniz gerekli.









2- Sadberk Hanım Müzesi

“Haydi müzeye! Keşfet, Öğren, Eğlen!” ismini verdikleri projeleri ile çocuklarda kültür ve sanat bilincini geliştirmek adına çeşitli etkinlik ve atölyelerin yapıldığı müze Sarıyer’de deniz kenarında. Çocuklar için “Sanat Tarihi” ve “Arkeoloji” kitapları üzerinden atölyeler yapılan müzede bir de iPad uygulaması geliştirilmiş. “Haydi Müzeye!” uygulamasını ücretsiz olarak indirip çocuğunuzla tarih, arkeoloji ve sanata dair çok çeşitli eğlenceli ve eğitici oyunlar oynayabilirsiniz. Kasım ayının sonuna kadar müzede “Kütahya” temalı sergide devam ediyor. Giriş ücreti yetişkin 10, öğrenci 3 TL.







3- Pera Müzesi

Farklı bir çok eserin sergilendiği müzede çocuklar için çok keyifli atölyeler yapılıyor. Dev Binalar, Kağıt Helvadan Yaz Pastaları, Dinozorlar Hayatta, Komik Yüzler Kitabı bu atölyelerden sadece bir kaçı. Beyoğlu’nda bulunan müzenin atölyelerine Perakart üyeliği ile indirimli biletler almanızda mümkün. Müzenin giriş ücreti yetişkin 20, öğrenci 10 TL. 12 yaş altı çocuklar ücretsiz.









4- Sabancı Müzesi

Kitap sanatları ve hat, resim, mobilya ve dekoratif eşyalar koleksiyonu gibi bir çok eseri barındıran müzede çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları tasarlanıp uygulanıyor. Ayrıca harika bahçesi de çocuklarınızla zaman geçirmeniz için çok uygun. Müze giriş ücreti yetişkin 30, öğrenci ve öğretmenler 20 TL. 14 yaş altı çocuk ve bir refakatçisi ücretsiz.









5- İstanbul Oyuncak Müzesi

Onlarca farklı ülkeden toplanan nostaljik oyuncaklar çocukları büyülerken yetişkinleri de geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Büyük bir özveri ile korunmuş ve bir araya getirilmiş koleksiyonda çocuklarınıza kendi çocukluğunuzun oyuncaklarını tanıtmak çok hoşunuza gidecek. Müzenin bahçesindeki keyifli kafenin yanında da çocuk atölyelerine ayrılmış özel bir alan var. Origami, tahta oyuncak boyama, seramik atölyesi gibi bir çok atölye yapılırken belirli bir takvime göre tiyatro gösterimleri, masal anlatımları da gerçekleştiriliyor. Giriş ücreti yetişkin 13, öğretmen ve öğrenciler 10 TL.











6- İstanbul Modern Sanat Müzesi

Perşembe günleri olmak üzere ayda dört defa ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz açan İstanbul Modern’in çocuklar için de sanatı tanıyacakları, özümseyip sevecekleri bir çok etkinliği bulunuyor. 31 Ağustos’a kadar yaz sanat atölyeleri devam ederken yıl boyunca da bir çok atölye yapılıyor. Ailece Sanat programı kapsamında da çocuklarınızla birlikte katılabileceğiniz etkinlikler yapılıyor. Dokulu resimler atölyesi, resimlerin dünyasından çıkan kuklalar ya da duvardaki karnaval gibi çocuğunuzla birlikte katılabileceğiniz etkinlikler için kontenjan sınırı olduğundan rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Müze giriş ücreti yetişkin 25, öğrenci, emekli ve öğretmenler 14 TL. 12 yaş altı çocuklara da ücretsiz.











7- İTÜ Bilim Merkezi

Şu günlerde tadilat nedeniyle geçici olarak kapatılmış olsa da okul dönemine çocuklara bilimi sevdiren çalışmalar yaptırmak üzere hazır olacak. Çok çeşitli bilim konularını interaktif olarak deneyimlemenin mümkün olduğu bilim merkezi mutlaka çocuğunuzla ziyaret etmeniz gereken yerlerden. Giriş ücreti yetişkin 5, öğrenci ve öğretmenler 3 TL.



8- Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Kapısından girdiğiniz anda sizi şehrin kilometreler ötesine gitmişsiniz gibi hissettirecek botanik bahçe benim kızımla zaman geçirmeyi en sevdiğim yerlerden. Ataşehir’deki bahçe adeta gökdelenler ortasında cennetten bir köşe. Çocukların ve yetişkinlerin Türkiye bitki çeşitliliğini gözlemleyebileceğiniz en başarılı yerlerden. Yanınıza alacağınız sandviç ve içeceklerinizde piknik yapabileceğiniz bir çok güzel manzaralı köşesi mevcut. Giriş ücreti yok, dilerseniz girişte 10 TL bağış yapıyorsunuz. Bahçenin bakımı bu bağışlarla döndüğü ve böylesi alanların ülkemizde ne kadar az olduğu düşünüldüğünde bağış yapmadan geçmemek gerek diye düşünüyorum.











9- Tema Parklar

Tüm bu sanat ve bilim etkinliklerinin yanı sıra alış veriş merkezlerinin organize ettiği tema parklarda da çocuklarınızla unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz.









10- Tarihi Yarım Ada Turu

Bir öğretmen olarak çocuklarımızın yaşadıkları şehri tanımasının, tarihini kendi yaşına uygun bir dille öğrenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda İstanbul gibi tüm dünyanın gözü üzerinde olan şehrimizin sokaklarını çocuklarımızla keşfe çıkmak da bence çok güzel bir etkinlik. Bunun için ilk olarak tarihi yarım adadan başlamaya ne dersiniz? Yerebatan Sarnıcı’nın gizemli görüntüsü hangi çocuğu büyülemez ki? Ya da Ayasofya’nın yüksek tavanına ve her köşesi başka işlenmiş duvarları hangi çocuğu şaşırtmaz? Alacağınız bir MüzeKart ile bu etkinliklerin çoğunu ücretsiz gezebilirsiniz. Gülhane Parkı’nda mola verip Cem Karaca’dan “Ceviz Ağacı” şarkısında birlikte dans etmeyi de ihmal etmeyin.

Hepimizin sürekli tekrarladığı gibi çocuklarımız hem bizim hem ülkemizin geleceği. O halde onların evde televizyon ya da tablet karşısında tüm yazlarını verimsiz şekilde geçirmelerini engellemek adına biz ebeveynlerin de yapmaktan çok keyif alacağı bu etkinliklerden en azından bir kaçını deneyimlemelerine imkan vermemiz gerekli. Herkese şimdiden etkinliklerde keyifli zamanlar dilerim.