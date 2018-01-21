Kış depresyonunu gün ışığıyla yenin

Kış depresyonunun biyojik ritmimizle ilgisi var. Malum kışın güneşli gün az. Karanlık veya kapalı havalarda uyanmaksa pek çoğumuz için zor. Oysa ki gün ışığı mutluluk veren seratonin hormonunun salgılanmasına yardımcı oluyor. Tam da bu nedenle güneşli günlerde daha neşeli oluyoruz. Kış mevsimindeyse, güneşin etkileri azaldığı için hüzün ve çaresizlik duyguları ortaya çıkıyor.
Memorial Kayseri Hastanesi psikiyatri uzmanlarından Dr. Şaban Karayağız’ın verdiği bilgiye göre, depresyon yaşamdan zevk alamama, içe kapanma ve sosyal ortamlardan uzaklaşarak giderek yalnızlaşmayla seyrediyor. Kişi kendisine mutluluk veren aktivitelerden artık zevk almaz hale geliyor. Kadınlar, erkeklere oranla 2 kat daha fazla depresyona giriyor. Özellikle negatif ruh hali kışın kendini gösteriyor. Soğuk günlerde tercih edilen koyu renkli kıyafetler bile psikolojik açıdan olumsuz etkiye sahip. Kat kat giysiler ve üşüme hissi başlı başına bir olumsuzluk göstergesi. Güneşli gün sayısının az olduğu Baltık ülkelerinde yapılan araştırmalarda, toplumda depresyonun daha sık görüldüğü ve intiharların depresyona bağlı olarak geliştiği belirlenmiş.
Kışın depresyonu yenmek için:
* Gün ışığının olduğu, açık havada düzenli egzersiz yapın. Hava soğuk bile olsa düzenli egzersizleri aksatmayın.
* Düzenli, dengeli ve sağlıklı beslenmeye gayret edin.
* Zamanınızı etkin ve planlı kullanın. Eğlenme ve sosyal aktivitelere kesinlikle zaman ayırın. Sosyal medya alışkanlığınız varsa kısıtlamaya gidin.
,* Uyku düzeni için planlama yapın. Alıştığınız düzenin dışına çıkmayan. Fazladan kesinlikle uyumayın. Uyku düzenini bozacak faaliyetlerden uzak durun.
* Gün içinde kendinizi yorgun hissettiğiniz anlarda 10-15 dakika gözlerinizi kapatıp kendinizi dinleyin.
* Gün ışığından mümkün olduğunca uzun süreli yararlanmaya çalışın. Kışın güneşli günlerde kapalı mekanlarda fazla vakit geçirmemeye çalışın.
Kaynak: Mesude ERŞAN