Uçuşta en çok neyin olmasından korkuyorsunuz?

Uçuşla ilgili aşırı korku duyulmasına, “aviophobia” ya da “aerophobia” deniyor. olarak tanımlanıyor. Bilinen adıyla uçuş fobisi, defalarca yapılan uçak yolculuklarından sonra bile örneğin kötü türbülans deneyiminden sonra bile başlayabiliyor.

KENDİNİZE SORUN: EN ÇOK NEYİN OLMASINDAN KORKUYORUM?

Medamerikan Tıp Merkezi’nden psikiyatri uzmanı Dr. Ayça Can, havacılık hakkında yeterli bilgi sahibi olmamanın uçak korkusunu artırdığını söylüyor. Dr. Can, şunları anlatıyor: “Uçağa binerken yaşanan korkunun altında yüksekte, kapalı ve dar ortamda bulunmaktan korkma da olabiliyor.

Deniz üzerinden uçma, kontrolü kaybetme, sevdiklerinden ayrı kalma, ölürse geride bırakacakları için endişeli olma, panik atak geçirme, kusma, bayılma gibi birçok başka durumla ilgili kaygı da korkuyla sonuçlanabiliyor. Kişinin kendisine özellikle ‘Uçuş sırasında en çok neyin olmasından korkuyorsun?’ sorusunu sorması, bu korkuyu yenmesinin ilk adımı. Bu sorunun cevabı, genellikle kişinin sadece uçuş sırasında değil, hayatının başka alanlarında da irili ufaklı sorunlar yaşamasına neden oluyor.”

FOBİ KORKAKLIK DEĞİL, HASTALIK

Uçuş fobisi psikoterapiyle kısa sürede ve başarıyla tedavi edilebiliyor. Tedaviye yanıtı belirlemede şikayetin şiddeti, süresi, hayatı etkileme derecesi ve daha önceki tedavilere alınan cevaplar etkili oluyor. Dr. Can, “Fobi bir korkaklık değil. Uçak fobisi olan pek çok kişi günlük yaşamlarında cesur ve başarılı. Uçuş fobisi tedavisi mümkün olan bir hastalık” diyor.

YAVAŞ VE UZUN NEFES ALIN

Dr. Can’ın uçuş öncesi ve sırasında şunları öneriyor:

* Genellikle gergin kişiler omuzlarını yukarı doğru kasarak oturuyor. Uçuş öncesi veya sırasında, gergin hissederseniz omuzlarınızı serbest bırakın.

* Nefesinizi kontrol etmek de rahatlatır. Hızlı ve küçük nefesler kaygıyı besler. Bir pipetten nefes alıp verir gibi yavaş ve uzun nefesler kalp atımlarını da yavaşlatır.

* Beden belirtilerinizi takip etmeyin. Bu kaygı düzeyini artırır. Bedeninize odaklanmak yerine, uçuş sırasında arabada gittiğini hayal etmek, herhangi bir sallantıyı engebe gibi düşünmek ve arabanın penceresinden akan güzel bir manzarayı izliyor gibi düşlemek gevşemeye yardımcı olacaktır.

* Hosteslerin tavırlarını incelemeye ve uçuşla ilgili anlamlar yakalamaya çalışmayın.

* Rahat görünen başka bir yolcuyu inceleyebilir ve hakkında tahminlerde bulunabilirsiniz.

* Yolculuğunuzun uçuş sonrasındaki adımlarını planlayabilirsiniz.

* Dikkatinizi bedeninizden ve uçuşla ilgili düşüncelerden uzaklaştırmaya yardımcı olacak kitap, dergi, sevilen bir dizinin yüklendiği bir tablet veya atıştırmalık bir şeyler yanımıza alabilirsiniz. Böylece uçuşu kendinize hiç ayıramadığınız ve keyif alacağınız bir vakit olarak düşünebilirsiniz.

Fotoğraflar: Uzman Tedavi, Doktor Sitesi, Tumblr Türkiye, Havayolu 101