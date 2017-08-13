Su keyfi kulağınıza vurmasın

Dış kulak ihtihabı ve neden olduğu ağrı hem çocuk hem de yetişkinlerin tatilini zehir etmeye yetebiliyor. Aslında dış kulak kendi kendini temizleyebiliyor. Buradaki iltihaplar genellikle bakterilere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Dış kulak yolundaki yağlı tabakayı yok eden her türlü etken, bakterilerin girmesine zemin hazırlıyor. Uzun süre suda kalmak ve pamuklu çubukla kulağa kaçan suyu çıkarmaya çalışmak yağlı tabakaya zarar verebiliyor. Yine saatlerce suda kalanlarda dış kulak yolu iltihabı kronikleşebiliyor. Cilt kalınlaşıyor ve kulak yolu daralıyor. Suya bilinçsizce dalınması ve yüzme stilindeki yanlışlıklar da kulak sağlığına zarar verebiliyor.





EN ÖNEMLİ BELİRTİ KULAK AĞRISI



Memorial Kayseri Hastanesi kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Murat Koç’un verdiği bilgiye göre, kulakta tıkanıklık hissi ve işitme kaybıyla kendini gösteren dış kulak yolu enfeksiyonu ağrı yapıyor. Tedavi edilmezse de çok sık tekrarlayan akut ataklara yol açıyor. Yazın uzun süreli yüzen, kulak zarı delik olan ya da kulak zarında perforasyon olan kişilerin de mutlaka silikon tıkaç kullanması gerekiyor. Suya dalmadan yüzmek de suyun kulağa kaçmasını engeller. Kulağa kaçan su çıkarılamıyorsa mutlaka bir doktora başvurulması gerekiyor. Suyu çıkarmak ve kurutmak için pamuklu çubuk ve benzeri ürünler kesinlikle kullanılmamalı.









DAMLA KULLANMAYIN



Dış kulak yolu enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotikli ve kortizonlu damlalar kullanılıyor. Ayrıca kulak burun boğaz uzmanlarının yapacağı kulak bakımı da önemlidir. Dış kulak yolu şiş olan hastalarda damla kullanılmamalı. Bu durumda kulak yoluna konulan pamuklar ve uygun ilaçlarla tedavi daha etkili hale getiriliyor.





TEMİZLİĞİNDEN EMİN OLMADIĞINIZ HAVUZLARA GİRMEYİN



Öte yandan, dış kulak yolu ve mantar enfeksiyonlarının en sık sebeplerinden biri hijyen koşulları iyi olmayan havuzlar. Yüzmek için bu tür havuzları kullananların özellikle mantar enfeksiyonları konusunda dikkatli olması gerekiyor. Çok kalabalık zamanlarda havuza girilmemeli, hijyen konusuna dikkatli olunmalır.











Enfeksiyonlardan korunmak için bunlara dikkat edin:



Klor seviyesi uygun ve temiz havuzlara girin.



Havuza girmeden önce duş alın.

Bilinçsiz havuz atlayışlarından kaçının.

30-40 dakikadan daha uzun süre kalınmayın.

Dalmayın, yüzeyde yüzün.



Havuzdan çıktıktan sonra da mutlaka duş alın.

Su kaçırmayan silikon tıkaç kullanın.