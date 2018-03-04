‘Şok’a ilk yardım

Şok tablosu farklı nedenlerle gelişiyor. Kan kaybı veya vücut içi sıvısında kayıp (kusma, ishal vb.) halinde hipovovemik şok gelişebiliyor. Ciddi kafa travması, omurga yaralanmaları nörojenik şoka yol açıyor. Dışarıdan vücut içine giren herhangi bir maddeye karşı gelişene anaflaktik şok deniyor. Kalp kasının görevini yapmaması halinde ise kardiojenik şok meydana gelebiliyor.
Şoku işaret eden bazı ciddi belirtiler var. Kan basıncında düşme, nabzın hızlı ve zayıf atması, deride soğukluk, solukluk ve nemlilik, hastada endişe, huzursuzluk, baş dönmesi, uyku hali, dudak çevresinde morarma, bilinç seviyesinde azalma ve bilinç kaybı görülüyor.
Bunları yapın
* Hastanın sırt üstü yatırın,
* Hava yolunu açık tutun,
* Kanama varsa uygun yöntemlerle durdurun,
* Şok pozisyonu verin. Yani ayaklarını kalp seviyesinden yaklaşık 30 santimetre yukarı kaldırın,
* Boyun travması yoksa başını yana çevirin,
* Hızlı bir şekilde hastaneye götürülmesi sağlanmalıdır.
* Şok pozisyonunda yatan hastayı hareket ettirmeyin. Sıcak tutun, hastanın endişe ve korkuları giderin.
Kaynak: Mesude ERŞAN