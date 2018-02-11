Seyahatte kabız olmayın

Seyahatlerde genellikle yatma, kalkma, yemek, tuvalet gibi alışkanlıklar değişiyor. Haliyle metabolizmanın çalışması da etkileniyor. Pek çok kişiyi kabızlıkla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle de seyahat öncesi de süren kabızlık sorunu bulunanlar için daha da çekilmez bir hal alıyor.
Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor’un verdiği bilgiye göre, fonksiyonel denilen klasik kabızlık tipinde az sayıda ve sert dışkılama var. Hassas barsak hastalığının (İBS) kabızlık alt grubunda kabızlıktan daha çok karın ağrısı ön planda. Bu hastalarda kabızlık tedavisine ek olarak spazm gidericiler veriliyor. Dışkılama koordinasyonunda bozukluk bulunan tipte ise esas sorun gaitanın boşaltılamaması. Bu grup da nefes egzersizlerinden daha fazla yarar görüyor.
Hareketi bırakmayın
* Dışkılamayı ertelemeyin, tuvalet seçmeyin.
* Gün içinde bol bol su için.
* Posadan zengin besinleri tercih edin.
* Seyahatlerde genellikle ihtiyaçtan fazla miktarda gıda alınıyor. Yemeği abartmayın, makul düzeyde tutun.
* Gün içinde içtiğiniz kahve, çayı makul düzeyde tutun. Kolalı gıdalardan uzak durun.
* Bağırsakları çalıştıran en önemli faktörlerden biri de egzersiz. Seyahatlerde olabildiğince çok yürüyün. Kaldığınız otelde varsa spor salonuna inin.
Kaynak: Mesude ERŞAN