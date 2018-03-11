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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
11.03.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

Polen alerjisi başladı - Mesude ERŞAN

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Polen alerjisi başladı

Polen alerjisi olanların şikâyetleri başladı. Polenden kaynaklanan alerjik belirtilerle baş etmek için polen mevsiminde piknik ve benzeri kır gezilerinden kaçının. Mümkünse açık havada efor ve egzersiz yapmayın. Seyahat esnasında da otomobilinizin pencerelerini kapalı tutun.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu’nun verdiği bilgiye göre, her bitkinin poleni değişik bir yapı ve ölçüye sahip. Ortalama bir milimetrenin 20’de biri kadar büyüklükte olan polenler, yüksek oranda alerjenik proteinler içeriyor. Bitkiler polenlerini birbirlerine rüzgâr ya da çeşitli böcekler yoluyla iletiyor. Ağaç polenleri ilkbaharda bir ay, çimen polenleri ilkbahardan yaz sonuna kadar ve yabani çalı polenleri ise genellikle yaz-sonbahar döneminde alerjik rahatsızlık yaratabiliyor. Rüzgârla iletilen polenler çok daha etkili alerjenler olup geniş bir alana yayılabiliyor. Fazla gösterişi olmayan çalı ve çimen polenleri bu gruptan… Böcekler vasıtasıyla yayılan polenler ise genellikle güzel görünümlü, renkli ve güzel kokulu çiçeklerden salınıyor. Bunların alerji hastalıklarında önemi çok az. Bu açıdan bakıldığında evdeki saksı çiçeklerinin alerjideki yeri çok az.

Polen alerjisi başladı

HER 100 GENÇTEN 10-15’İ ALERJİK

Gençlerin yaklaşık yüzde 10-15’inin polene alerjisi var. Başka bir deyişle, polen alerjisi bir gençlik dönemi hastalığı… Aslında ortalama 10-15 polen mevsimi sonrası hastalık, kendiliğinden azalıp geçiyor. Prof. Dr. Kalyoncu, “Bir başka açıdan bakınca, polen alerjisi bağışıklık yani koruma sistemlerinin çok iyi çalıştığının göstergesi. Çünkü hapşırık ve nezle korunmaya yönelik reaksiyonlar” diyor. Orta ve ileri yaşlarda devam etmesi ender görülüyor.

EN SIK ÇİMEN POLENİ ALERJİ YAPIYOR

Saman nezlesi sıklıkla 8 ile 20 yaş arasında başlıyor. Ülkemiz ve Avrupa’da en sık alerji yaratan polen grubu, çimen polenleri. Saman nezlesi olmak sinüzit, astım ve gıda alerjisi için de risk faktörü.

Polen alerjisi başladı

Polen mevsiminde yeşilliklerden uzak durun

Polen mevsimi boyunca, alerjik olduğunuz polenlerin havada en yüksek sayıda olduğu vakitlerde evinizin pencerelerini açmayın. Havalandırmanız kısa süreli ve mümkünse yağmur esnasında olabilir.

Polen mevsiminde piknik ve benzeri kır gezilerinden kaçının.

Mümkünse açık havada efor ve egzersiz yapmayın.

Dış ortamda mutlaka gözlerinizi tamamen koruyan bir gözlük kullanın. Gözlüğü evinizde dışarı çıkmadan takın ve yeniden kapalı ortama girene kadar çıkarmayın. Gözlüğün kenarları kapalı olsun.

Dış ortamdan eve geldiğinizde üstünüzde ve saçınızda polen bulunabilir. Bu nedenle mümkünse evde üstünüzü değiştirin ve bir duş alın.

Burnunuzun içini suyla yıkamayın. Bırakın kendi orijinal salgısıyla kalsın, sadece mendille silin, burun spreyleri kullanmanız yeterli.

Polenlerin bu dönemde yüz kıllarına kolay yapışma özelliğinden dolayı, mümkünse erkekler bu dönemde bıyık ve sakal bırakmamalı, günlük tıraş olmalı.

Akşam eve gelindiğinde dış kıyafet çıkarılmalı ve saçlar yıkanmalı veya duş alınmalıdır.

Evde ve arabanızda polen filtreli hava temizleyici aletler yararlı olabilir. Seyahat esnasında otomobilinizin pencerelerini kapalı tutun.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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