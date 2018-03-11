Polen alerjisi başladı

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu’nun verdiği bilgiye göre, her bitkinin poleni değişik bir yapı ve ölçüye sahip. Ortalama bir milimetrenin 20’de biri kadar büyüklükte olan polenler, yüksek oranda alerjenik proteinler içeriyor. Bitkiler polenlerini birbirlerine rüzgâr ya da çeşitli böcekler yoluyla iletiyor. Ağaç polenleri ilkbaharda bir ay, çimen polenleri ilkbahardan yaz sonuna kadar ve yabani çalı polenleri ise genellikle yaz-sonbahar döneminde alerjik rahatsızlık yaratabiliyor. Rüzgârla iletilen polenler çok daha etkili alerjenler olup geniş bir alana yayılabiliyor. Fazla gösterişi olmayan çalı ve çimen polenleri bu gruptan… Böcekler vasıtasıyla yayılan polenler ise genellikle güzel görünümlü, renkli ve güzel kokulu çiçeklerden salınıyor. Bunların alerji hastalıklarında önemi çok az. Bu açıdan bakıldığında evdeki saksı çiçeklerinin alerjideki yeri çok az.









HER 100 GENÇTEN 10-15’İ ALERJİK



Gençlerin yaklaşık yüzde 10-15’inin polene alerjisi var. Başka bir deyişle, polen alerjisi bir gençlik dönemi hastalığı… Aslında ortalama 10-15 polen mevsimi sonrası hastalık, kendiliğinden azalıp geçiyor. Prof. Dr. Kalyoncu, “Bir başka açıdan bakınca, polen alerjisi bağışıklık yani koruma sistemlerinin çok iyi çalıştığının göstergesi. Çünkü hapşırık ve nezle korunmaya yönelik reaksiyonlar” diyor. Orta ve ileri yaşlarda devam etmesi ender görülüyor.

EN SIK ÇİMEN POLENİ ALERJİ YAPIYOR



Saman nezlesi sıklıkla 8 ile 20 yaş arasında başlıyor. Ülkemiz ve Avrupa’da en sık alerji yaratan polen grubu, çimen polenleri. Saman nezlesi olmak sinüzit, astım ve gıda alerjisi için de risk faktörü.







Polen mevsiminde yeşilliklerden uzak durun



Polen mevsimi boyunca, alerjik olduğunuz polenlerin havada en yüksek sayıda olduğu vakitlerde evinizin pencerelerini açmayın. Havalandırmanız kısa süreli ve mümkünse yağmur esnasında olabilir.



Polen mevsiminde piknik ve benzeri kır gezilerinden kaçının.



Mümkünse açık havada efor ve egzersiz yapmayın.



Dış ortamda mutlaka gözlerinizi tamamen koruyan bir gözlük kullanın. Gözlüğü evinizde dışarı çıkmadan takın ve yeniden kapalı ortama girene kadar çıkarmayın. Gözlüğün kenarları kapalı olsun.



Dış ortamdan eve geldiğinizde üstünüzde ve saçınızda polen bulunabilir. Bu nedenle mümkünse evde üstünüzü değiştirin ve bir duş alın.



Burnunuzun içini suyla yıkamayın. Bırakın kendi orijinal salgısıyla kalsın, sadece mendille silin, burun spreyleri kullanmanız yeterli.



Polenlerin bu dönemde yüz kıllarına kolay yapışma özelliğinden dolayı, mümkünse erkekler bu dönemde bıyık ve sakal bırakmamalı, günlük tıraş olmalı.



Akşam eve gelindiğinde dış kıyafet çıkarılmalı ve saçlar yıkanmalı veya duş alınmalıdır.



Evde ve arabanızda polen filtreli hava temizleyici aletler yararlı olabilir. Seyahat esnasında otomobilinizin pencerelerini kapalı tutun.