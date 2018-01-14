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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerYazarlarMesude ERŞANGüçlü bağışıklığın yolu boğazdan geçiyor
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Mesude ERŞAN

Güçlü bağışıklığın yolu boğazdan geçiyor

Kışın artan enfeksiyonlar ve başka hastalıklarla savaşmanın anahtarı güçlü bağışıklık sistemi. Özellikle enfeksiyon dönemlerinde artan metabolik hıza karşılık, hücrelerin ihtiyacı olan enerjiyi dengeli beslenerek doğru kaynaklardan almak gerekiyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞANSeyahat Yazarı

Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Başkanı uzman diyetisyen Tuğçe Aytulu, gün içinde protein, karbonhidrat ve yağın yeterli ve dengeli alınmasının ihtiyaç duyulan vitamin ve mineralleri vücuda kazandırabileceğini söylüyor. Belirli gıdalardan mucize beklemek yerine her renkten sebze ve meyveyi yemek gerektiğini vurgulayan Aytulu, vitaminlerin gıdaların dışında, bilinçsizce ve yüksek miktarlarda tablet olarak kullanılması zararlı olabileceğini hatırlatıyor. “Doktor kontrolünde olmadan, bilinçsiz vitamin kullanımından kaçınmak gerekir” diyor.

Güçlü bağışıklığın yolu boğazdan geçiyor

PEK ÇOK BESİN A VE C ZENGİNİ

A ve C vitaminleri, antioksidan vitaminler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlıyor. Turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar, mandalina, maydanoz, roka, tere gibi sebzeler kış mevsiminde bu vitaminler açısından zengin besinler. Aytulu, “Özellikle C vitamini ısı ve ışık gibi çevresel etmenlerden kolayca etkilenir. Dolayısıyla C vitamini kaybını önlemek için meyve sularının bekletilmeden taze olarak tüketilmesi öneriliyor. Yemeklerde veya öğün aralarında tüketilen bol miktardaki salata da ihtiyacımız olan vitaminleri sağlayabiliyor. C vitamini kaybını önlemek için salatalar da, meyve suları gibi hazırlandıktan kısa bir süre sonra yenmeli. Ayrıca çay ve kahve yerine bitki çayları tercih edilebilir” diyor.

Güçlü bağışıklığın yolu boğazdan geçiyor

ENFEKSİYON GEÇİRİRKEN PROTEİNİ İHMAL ETMEYİN

Bağışıklık sistemini destekleyen önemli besinler arasında proteinler de yer alıyor elbette. Doku yapımı ve onarımındaki güçlü etkileri nedeniyle proteinler, günlük beslenmede mutlaka yer almalı. Özellikle enfeksiyon geçirildiği dönemlerde protein kaynaklarının yeterli miktarda tüketilmesi önemli. Aytulu, “Süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar proteinlerin en iyi kaynakları. Bunun dışında, kış aylarında bitkisel kaynaklardan da protein almak mümkün. Örneğin kuru fasulye, mercimek, nohut gibi kuru baklagiller ve ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler de iyi birer bitkisel protein kaynağı” diyor.

Güçlü bağışıklığın yolu boğazdan geçiyor

YAĞIN TÜRÜ DE ENFEKSİYONLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ

Diyetteki yağın türü ve miktarı da enfeksiyon hastalıklarının seyrinde önem taşıYOr. Ayçiçeği, mısırözü gibi bitkisel sıvı yağlar Omega-6 yağ asitlerinden, deniz ürünleri Omega-3 yağ asitlerinden, zeytinyağı ve fındık yağı da Omega-9 yağ asitleri açısından zengin. Aytulu, “Saydığımız bu yağ asitlerinin beslenmede dengeli olarak bulunması bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar. Ancak enerji yoğunluğu yüksek olan bu yiyecekleri bol miktarda tüketmek de kilo aldırabilir. Bu yüzden miktarlarına dikkat edilmeli. Probiyotik bakterilerin beslenmede yeterli olması da enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olur. Özellikle fermente süt ürünleri (yoğurt, kefir vb.) probiyotikler için iyi birer kaynak” diye konuşuyor.

Güçlü bağışıklığın yolu boğazdan geçiyor

Fotoğraflar: Alamy, gunesanne

Kaynak: Mesude ERŞAN

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