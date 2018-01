Güçlü bağışıklığın yolu boğazdan geçiyor

Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Başkanı uzman diyetisyen Tuğçe Aytulu, gün içinde protein, karbonhidrat ve yağın yeterli ve dengeli alınmasının ihtiyaç duyulan vitamin ve mineralleri vücuda kazandırabileceğini söylüyor. Belirli gıdalardan mucize beklemek yerine her renkten sebze ve meyveyi yemek gerektiğini vurgulayan Aytulu, vitaminlerin gıdaların dışında, bilinçsizce ve yüksek miktarlarda tablet olarak kullanılması zararlı olabileceğini hatırlatıyor. “Doktor kontrolünde olmadan, bilinçsiz vitamin kullanımından kaçınmak gerekir” diyor.

PEK ÇOK BESİN A VE C ZENGİNİ



A ve C vitaminleri, antioksidan vitaminler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlıyor. Turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar, mandalina, maydanoz, roka, tere gibi sebzeler kış mevsiminde bu vitaminler açısından zengin besinler. Aytulu, “Özellikle C vitamini ısı ve ışık gibi çevresel etmenlerden kolayca etkilenir. Dolayısıyla C vitamini kaybını önlemek için meyve sularının bekletilmeden taze olarak tüketilmesi öneriliyor. Yemeklerde veya öğün aralarında tüketilen bol miktardaki salata da ihtiyacımız olan vitaminleri sağlayabiliyor. C vitamini kaybını önlemek için salatalar da, meyve suları gibi hazırlandıktan kısa bir süre sonra yenmeli. Ayrıca çay ve kahve yerine bitki çayları tercih edilebilir” diyor.

ENFEKSİYON GEÇİRİRKEN PROTEİNİ İHMAL ETMEYİN



Bağışıklık sistemini destekleyen önemli besinler arasında proteinler de yer alıyor elbette. Doku yapımı ve onarımındaki güçlü etkileri nedeniyle proteinler, günlük beslenmede mutlaka yer almalı. Özellikle enfeksiyon geçirildiği dönemlerde protein kaynaklarının yeterli miktarda tüketilmesi önemli. Aytulu, “Süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar proteinlerin en iyi kaynakları. Bunun dışında, kış aylarında bitkisel kaynaklardan da protein almak mümkün. Örneğin kuru fasulye, mercimek, nohut gibi kuru baklagiller ve ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler de iyi birer bitkisel protein kaynağı” diyor.

YAĞIN TÜRÜ DE ENFEKSİYONLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ



Diyetteki yağın türü ve miktarı da enfeksiyon hastalıklarının seyrinde önem taşıYOr. Ayçiçeği, mısırözü gibi bitkisel sıvı yağlar Omega-6 yağ asitlerinden, deniz ürünleri Omega-3 yağ asitlerinden, zeytinyağı ve fındık yağı da Omega-9 yağ asitleri açısından zengin. Aytulu, “Saydığımız bu yağ asitlerinin beslenmede dengeli olarak bulunması bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar. Ancak enerji yoğunluğu yüksek olan bu yiyecekleri bol miktarda tüketmek de kilo aldırabilir. Bu yüzden miktarlarına dikkat edilmeli. Probiyotik bakterilerin beslenmede yeterli olması da enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olur. Özellikle fermente süt ürünleri (yoğurt, kefir vb.) probiyotikler için iyi birer kaynak” diye konuşuyor.

Fotoğraflar: Alamy, gunesanne