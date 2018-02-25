Emniyet kemeri gebelikte de şart

Birkaç hafta önce, gebelerin en güvenle seyahat edebileceği zamanın, kendilerini genellikle en iyi hissettiği, düşük ya da erken doğum risklerinin en aza indiği 2’nci dönem yani 18-24’ünü haftalar arası olduğunu hatırlatmıştık. Ancak gebeliğin diğer dönemlerinde de araba veya otobüsle seyahat için uçak yolculuklarındaki gibi bir gebelik haftası sınırı bulunmuyor.
EMNİYET KEMERİ SON AYDA DAHİ BAĞLANMALI
Ancak daha sorunsuz ve sağlıklı bir seyahat için bazı önlemler alınması mümkün. Liv Hospital kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Arda Lembet, gebeliğin son aylarında dahi emniyet kemerinin sağlam ve gerektiği kadar sıkı bir şekilde bağlanması gerektiğini hatırlatıyor. Kemer, göbeğinizin altından, pelvis kemiğinin üzerinden, anneyi çok da rahatsız etmeyecek şekilde bağlanmalı. Prof. Dr. Lembet ayrıca şu önerilerde bulunuyor:
Araba ve otobüs seyahatleri sırasında düzenli molalar verilmeli. Molalarda bacaklarınızı esnetin, egzersiz yapın.
Yolculuk sırasında yeterince sıvı tüketin.
Hijyen ve hafif yemekleri tercih edin. Bu bulantı, hazımsızlık, yanma, gaz, besin zehirlenmesi ve ishalden korunmaya yardımcı olur.
Özellikle seyahat edenlerde sıkça gözlenen turist ishalinden korunmak için, çok güvenilir olmayan deniz mahsülleri, çiğ ya da az pişmiş et, krem peynir, soyulmuş meyve, yapraklı yeşillikler ve salatalardan kaçının.
Suyu, kaynağından çok emin değilseniz şişelenmiş tüketmeye veya kaynatarak tüketmeye çalışın.
Kaynak: Mesude ERŞAN