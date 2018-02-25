Emniyet kemeri gebelikte de şart

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlarMesude ERŞANEmniyet kemeri gebelikte de şart
image
Mesude ERŞAN

Emniyet kemeri gebelikte de şart

Hamilelerin araba veya otobüsle seyahat etmeleri için herhangi bir engel yok. Hamilelik haftası da önemli değil. Ancak emniyet kemerini doğru bağlamak gerekiyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞANSeyahat Yazarı

Birkaç hafta önce, gebelerin en güvenle seyahat edebileceği zamanın, kendilerini genellikle en iyi hissettiği, düşük ya da erken doğum risklerinin en aza indiği 2’nci dönem yani 18-24’ünü haftalar arası olduğunu hatırlatmıştık. Ancak gebeliğin diğer dönemlerinde de araba veya otobüsle seyahat için uçak yolculuklarındaki gibi bir gebelik haftası sınırı bulunmuyor.

Emniyet kemeri gebelikte de şart

EMNİYET KEMERİ SON AYDA DAHİ BAĞLANMALI

Ancak daha sorunsuz ve sağlıklı bir seyahat için bazı önlemler alınması mümkün. Liv Hospital kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Arda Lembet, gebeliğin son aylarında dahi emniyet kemerinin sağlam ve gerektiği kadar sıkı bir şekilde bağlanması gerektiğini hatırlatıyor. Kemer, göbeğinizin altından, pelvis kemiğinin üzerinden, anneyi çok da rahatsız etmeyecek şekilde bağlanmalı. Prof. Dr. Lembet ayrıca şu önerilerde bulunuyor:
Araba ve otobüs seyahatleri sırasında düzenli molalar verilmeli. Molalarda bacaklarınızı esnetin, egzersiz yapın.

Emniyet kemeri gebelikte de şart

Yolculuk sırasında yeterince sıvı tüketin.
Hijyen ve hafif yemekleri tercih edin. Bu bulantı, hazımsızlık, yanma, gaz, besin zehirlenmesi ve ishalden korunmaya yardımcı olur.

Özellikle seyahat edenlerde sıkça gözlenen turist ishalinden korunmak için, çok güvenilir olmayan deniz mahsülleri, çiğ ya da az pişmiş et, krem peynir, soyulmuş meyve, yapraklı yeşillikler ve salatalardan kaçının.
Suyu, kaynağından çok emin değilseniz şişelenmiş tüketmeye veya kaynatarak tüketmeye çalışın.

Emniyet kemeri gebelikte de şart

Kaynak: Mesude ERŞAN

Seyahat HaberiSeyahat Haberi

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER