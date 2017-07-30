Diyabet hastalarına tatil rehberi

Doktorunuzdan diyabet hastalığınızı ve kullandığınız tedaviyi anlatan bir mektup hazırlamasını isteyin. Bu sizin, seyahatiniz sırasında tıbbi yardım gerektiğinde, gümrüklerde veya güvenlik geçişlerinde problem yaşamamanız için yardımcı olacaktır. Tıbbi ihtiyaçlarınız için doktorunuzdan reçete alın. Gideceğiniz yerle, yaşadığınız yer arasında saat farkı varsa doktorunuzdan ilaç ve öğünlerinizi yeniden ayarlamasını isteyebilirsiniz.

BOL BOL SIVI ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

Türk Diyabet Cemiyeti Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Uzman Dr. Enver Şükrü Göncüoğlu’nun verdiği bilgiye göre, diyabetikler istediği zaman, istediği her yerde seyahate çıkabilir.

Ancak özellikle yaz seyahatlerinde su ve tuz dengesi önemli. Dr. Göncüoğlu, “Diyabetikler terlemeyle daha fazla su ve tuz kaybediyor. Özellikle kan şeker düzeyi yüksek seyreden ve bu yüzden sık sık idrara çıkan diyabetliler.” Öte yandan diyabete ilave olarak hipertansiyon, kalp yetersizliği ve ödeme neden olan bir hastalığı sebebiyle idrar söktürücü kullananlarda bu durum daha da fazla risk yaratıyor.

Dr. Göncüoğlu şöyle anlatıyor:

“Diyabetiklerde hassas olan böbreklerin hasar görme ihtimali daha da artıyor. Bu durum ağır böbrek yetmezliğiyle bile sonuçlanabiliyor. Örneğin, tatilde kan şekeri yüksek olan ve bu yüzden sık idrar çıkarak zaten çok su kaybeden bir hastayı ele alalım. Bu hastanın tüm gün havuzda ya da denizde yüzdüğünü varsayalım. Hasta böbreğine yük oluşturacak bazı kas enzimleri üretmiş olacaktır. Tüm gün su içinde olduğundan eforla terleyerek kaybettiği sıvının farkında olması da mümkün olmayabilir.

Yeterince sıvı almadığı takdirde bu hastanın böbrek kan akımı ileri derecede azalacaktır. Bu durum akut böbrek yetmezliğini tetikleyebilir. Hele hele böbrek için riskli bir ilaç alınması halinde (ki, bu basit bir ağrı kesici de olabilir) tehlike daha da artacaktır.”

Bu durumdaki bir hastada su kaybının yanı sıra tuz kaybı da belirgin olacaktır. Buna bağlı olarak tansiyon düşmeleri, kas krampları, konsantrasyon bozuklukları, bayılma -hatta ağır düzeydeki durumlarda şuur değişiklikleri ve kayıpları bile yaşanabiliyor.

Aşırı egzersizden kaçının

Tüm bu riskleri en aza indirmek için:

* Sık ve bol sıvı tüketin.



* Çok sıcak ortamda, uzun süren, mola verilmeden yapılan aşırı egzersizden kaçının.



* Yaz aylarına uygun açık renkte, havalanmasına engel olmayan, güneşten koruyan kıyafetler seçin.



* İlave tuz ya da besin takviyesi her hasta ve hastalığa özel olmalı. Bunun için mutlaka hekime danışın.



* Yazın kahvaltı ve akşam yemeğinin geç yenmesi özellikle insülin ve şeker düşüren ilaç kullananlarda şeker dengesinde düzensizlik yapabilir. Ya öğün saatleri kışın olduğu saatlerde tutulmalı ya da bu durum için takip eden hekime danışılarak insülin-ilaç düzenlenmesi yapılmalı.

* Öğün aralarının çok açılması şeker düşmelerine, çok yakın tutulması ise yükselmelere sebep olabilir.



* Yaz meyvelerinin çoğu bol nektarlı ve kan şekerinde hızlı yükselmelere sebep olabilir. Meyveler öğün aralarında ve ölçülü miktarlarda tüketilmeli.



* Yolculuklarda daha rahat ve hava alan ayakkabılar tercih edilmeli, imkan varda mola yerlerinde ayaklar havalandırılmalı, uzun yolculuklarda ve terleme fazlaysa çorap değiştirilmeli.