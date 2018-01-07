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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerYazarlarMesude ERŞANAşıya şüphe yersiz
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Mesude ERŞAN

Aşıya şüphe yersiz

Tam 10 uzmanlık derneği, Prof. Dr. Canan Karatay’ın grip aşılarıyla ilgili, bilimsel olmayan iddiasına karşı güç birliği yaptı. İlgili dernekler, Prof. Dr. Karatay’ın söz konusu iddiaların yanıltıcı ve yalan olduğunu açıkladı. Grip hastalığı her yıl 3-5 milyon kişide ciddi seyirli hastalığa ve yaklaşık 500 bine yakın kişinin ölümüne yol açıyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞANSeyahat Yazarı

Bu köşede sık aralıklarla aşılanmayla ilgili tavsiyelerini okudunuz. Bakmayın siz zaman zaman yükselen aşı karşıtı seslere. Aşıların etkinlik ve güvenliği çoktan kanıtladı. Hiç kuşku yok ki aşı bulaşıcı hastalıklara karşı geliştirilmiş en etkin, ekonomik ve pratik koruma yöntemi. Aşılar dünyada 25 milyon insanın ölümünü engelledi.

Aşıya şüphe yersiz

Dolasıyla siz her konuda, uzmanlığı olsa da olmasa da söyleyecek sözü olanlara kulak vermeyin. Konunun gerçek sahiplerini referans alın.
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Geriatri Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, grip aşılarının güvenli olduğuna imzasını attı.

Aşılarla her yıl 2-3 milyon ölüm önleniyor

Yaptıkları açıklamada ölümcül hastalıkların aşılanması sayesinde ortadan kaldırıldığı birkez daha hatırlatıldı. Çiçek hastalığı tamamen ortadan kaldırıldı. Çocuk felcinde de bu hedef yakalanmak üzere. Ayrıca aşısı yapılan hastalıkların (tüberküloz, difteri, boğmaca, kızamık) görülme sıklığında ciddi düşüşler sağlandı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bağışıklama yani aşılanma sayesinde her yıl 2-3 milyon kişinin enfeksiyona bağlı ölümü engelleniyor. Aşılama ile önemli birçok hastalıktan korunmak ve ölümleri azaltıyor. Ciddi ekonomik kazanımlar sağlanıyor. Bazı aşılar (hepatit B, HPV) kanser gelişmesini dahi engelleyebiliyor.

Grip aşılarında alimünyum yok!

Prof. Dr. Karatay, “Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir”. demişti. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği de grip aşılarında alüminyum bulunmadığını vurguluyor. Dernek açıklamasında, “Her yıl dünya genelinde, başta gebeler, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere 250 bin-500 bin kişinin ölümüne sebep olan grip hastalığından korunmanın aşıdan daha etkili bir yolu da yok. Halka bu şekilde yanlış mesajlar vererek aşıdan soğutmak çok sayıda kişinin ölümüne neden olmak anlamına gelir. Kendini hekim olarak tanımlayan tüm meslektaşlarımızı söylemlerini bilimsel verilere dayandırmaya, medya kuruluşlarını da topluma doğru mesajları ulaştırma konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

Aşıya şüphe yersiz

Aşılar antibiyotik kullanımını azaltıyor

Aşılamanın bir diğer önemli yararı antibiyotik kullanımını azaltması. Enfeksiyonlar azalınca, antibiyotik de daha az kullanılıyor. ABD’de konjuge pnömokok(zatürree) aşısı 2000’de uygulanmaya başladıktan sonra ilk 4 yılda, zatürree enfeksiyonlarında penisiline dirençli tiplerde yüzde 57, çoklu antibiyotik direncinde ise yüzde 59’luk bir azalma olduğu tespit edildi. Pnömokok aşılaması sayesinde toplam hasta, hasta yatışı, menenjit ve sekelleri (sakatlanma) sayısı düşüyor. Antibiyotik kullanımı ve direnç gelişmesi azalıyor. Böylece sağlıklı nesiller yetişiyor ve sağlık için çok daha az mali harcama gerçekleştiriliyor. Özellikle çocukluk çağında kullanılan aşıların hemen tümünün koruyuculukları yüzde 90-98 arasında değişiyor. Buna karşılık ciddi sayılabilecek yan etkilerin hemen hemen sıfıra yakın.

Aşıya şüphe yersiz

Fotoğraflar: fiercepharma, BBC

Kaynak: Mesude ERŞAN

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