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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Melih DAŞGIN / Instagram: @izinthengit
18.01.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları

Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
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Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları

Sadece 18 adadan oluşan, Atlantik Okyanusu'nun ortasında bulunan bu küçük ülkede poz vermenize veya özel bir yer aramanıza gerek kalmadan deklanşöre her bastığınızda muhteşem kareler çekeceksiniz. Sıra dışı dağlar, çok hızlı hareket eden sis, her tarafa serpiştirilmiş üçgen çatısı çimli evler, gizemli yürüyüş ve sürüş rotaları, hırçın şelale, keskin fiyortları ve şirin mi şirin puffin kuşları... Burası gerçekten adeta cennet… Yalnız ilginç bilgiler de var. Örneğin, koyun sayısı insanlardan fazla, ulaşımda helikopter de kullanılıyor ve ülkede toplamda üç adet trafik ışığı var. Her şey o kadar heyecan verici ki, insan bir an için kendisini farklı bir dünyada hissediyor. İşte size Faroe Adaları gezi rehberi…

Atlantik’in ortasında kendine yer bulmuş bu küçük ama barındırdıklarıyla sizde uyandıracağı mutluluğun büyük olduğu yeri anlatmaya başlıyorum. Bu arada bu ülkeye gitmeye karar verdiyseniz şu soruya hazırlıklı olmanızda fayda var; “Nereye gidiyorsun?”, “Faroe Adaları’na”, “orası neresi?”…

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları


Faroe Adaları, ismi bile garip değil mi? Koyun demekmiş Faroece’de. ‘Koyun adaları’, neden mi? Ülkede yaşayan 50 bin insandan daha fazla koyun olmasından. “Faroe Adaları vizesiz mi, Schengen vizesi ile gidilir mi?” diye düşünebilirsiniz ama maalesef hayır! Faroe Adaları, Avrupa Birliği üyesi değil ve Schengen’e üye ülke değil. Ülkemiz vatandaşlarından vize istiyor. Vize başvurusu da Danimarka Konsolosluğu’ndan yapılıyor. Bütün vize hazırlıkları Schengen vizesi alır gibi yapıp sadece Faroe Adaları’na gideceğinizi söyleyerek Danimarka Konsolosluğu’na başvurabilirsiniz. “Neden Danimarka?” diye soracak olursanız, çünkü 1948 yılına kadar Danimarka topraklarıymış… Kültürel anlamda çok yakınlar ve hâlâ Danimarka meclisinde iki koltuğa sahipler.

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları


“Havayı beğenmediniz mi, 5 dakika bekleyin!” Faroe’de en fazla duyacağınız cümle bu. Nedeni ise sıcak Gulf stream akıntılarının, kuzeyden gelen çok soğuk sularla buluştuğu yerde olmasından. Sonucu ise en sıcak olan temmuz ayında hava sıcaklığının ortalama 13 derece olması, her daim sert rüzgârların suratınıza vurması ve sisin sizi kucaklaması (Kışın ise ortalama 3 derece).

Norveçli Vikingler altıncı yüzyılda gelene kadar İskoç keşişlerin mekânı olan ülkede her nefeste İskandinav havası solumanız mümkün. Nüfus olarak az olmalarına karşın, geleneklerine aşırı derecede bağlılar. Kültürlerini ayakta tutmak her Faroelinin ilk önceliği. Bu doğrultuda aile bağları oldukça sıkı. Aile kavramına o kadar önem veriliyor ki, bu kadar küçük olmasına karşın kişi başına düşen 2.6 çocuk ile Avrupa birinciliğine sahip.



Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları


Ulaşımdan biri de helikopterler

18 adadan oluşmasına karşın tüm adalar birbirlerine köprüler, tüneller, feribotlar ve helikopterle çok güzel bağlanmış. Yanlış okumadınız, ulaşım için helikopter kullanabilirsiniz, fiyatı da gayet uygun. Merakınız var ise kaçırılmayacak bir fırsat, hem ulaşım hem de ülkeyi havadan görebilmenin keyfi bir arada. Elbette önceden rezervasyon şart. https://tyrla.atlantic.fo/

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları


Ulaşım hizmetlerinin beklentinin üzerinde, hatta başkent Torshavn’da otobüslerin bedava olmasına karşın, Faroe Adaları tam anlamıyla araba ile gezilecek bir yer. Fotoğraflarında hep engebeli görünüyor olsa da yollar çok düzgün ve sürücü dostu. Mesafelerin kısa olması ve her yerinin aşırı fotojenik olmasından dolayı istediğiniz yerde durup fotoğraf çekebilme özgürlüğü araba ile gezmenin en büyük avantajlarından. Bu arada ülkede toplamda üç adet trafik ışığının olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları


Faroe Adaları için olmazsa olmazlar…

1- Mykines Adası’nı ve şirin Puffin kuşlarını ziyaret edin

2- Muhteşem Sorvagsvatn Gölü’nü izleyebileceğiniz Trælanípa yürüyüşü yapın

3- Gasadalur köyü ve Mulafossur Şelalesi görmeniz gereken güzelliklerden

4- Dramatik ve izole ‘Saksun’ kasabasını ziyaret edin

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları


5- Tjørnuvík köyü

6- Fossa Şelalesi

7- ‘Gjogv’ yani oralıların deyimiyle ‘Jek’ köyü sizi bekler.

8- Kalsoy Adası ve ünlü deniz feneri Kallur’u ziyaret edin.

9- Drangarnir yürüyüşü yapmayı deneyin.

10- Torshavn… Eğer Torshvan’da bulunma zamanınızı Faroe Adaları’nın en büyük festivali olan Olavsoka’ya denk getirirseniz ki getirmeye özen gösterin, ülkenin kültürünü çok yakından gözlemleyip, iki gün gece gündüz süren harika etkinlikler, konserler, aktiviteler ve kutlamalara katılabilirsiniz. Festival boyunca tüm halk yerel kıyafetleri ile başkent Torshavn’da toplanıyor. Kıyafetleri gerçekten çok güzel ve ilgi çekici… Yerel şarkılar eşliğinde ettikleri danslar gerçekten görülmeye değer. (Olavsoka festivali her yıl 29-30 Temmuz)

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları


Diğerleri…

Kuşlara olan ilginiz varsa veya kuş gözlemcisi iseniz Faroe Adaları tam sizlik. Vestmanna fiyortlarındaki kuşlara bayılırsınız. Düzenlenen tekne turlarına katılarak bu keyfe ortak olabilirsiniz. Ülkenin tek Michelin yıldızlı restoranı olan KOKS, hizmet verdiği köhne kulübede size yerel lezzetlerden oluşturduğu, muhteşem bir akşam yemeği ziyafeti sunabilir. Bu eşsiz deneyimle kendinizi şımartabilirsiniz.

Yeşil ve mavinin buluştuğu dünyanın cennet köşesi: Faroe Adaları


Önceden rezervasyon şart, ona göre. Koyunların egemen olduğu ülkede harika atları da unutmayalım. Daha önce bu kadar güzel atları İzlanda’da görmüştük. Ama buradakiler de en az oradakiler kadar süslü ve asiller. Siz de kendiniz için hayallerini kurduğunuz manzaralarda bulunmak ve harika anılarla dönmek için hadi hemen çalışmalara başlayın. İyi gezmeler.

Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
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