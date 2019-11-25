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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Melih DAŞGIN / Instagram: @izinthengit
25.11.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

'Kuzey Işıkları'nın fotoğrafı nasıl çekilir?

Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
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Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
'Kuzey Işıkları'nın fotoğrafı nasıl çekilir?

Belki de internette, sosyal medyada en beğenilen fotoğrafların başında ‘Kuzey Işıkları’nın dans ederken çekilmiş o harika fotoğrafları gelir. Peki sürekli hareket halinde olan bu ışıkları, hem de karanlıkta nasıl çekebiliriz? İşte detaylar…

Olmazsa olmazlar:

DSLR fotoğraf makinesi (manuel modu olan) (fotoğraf makineniz olmasa bile, günümüzde kiralama seçenekleri mevcut. Seyahatiniz öncesi kiralayabilirsiniz.)

Tripod

Ekstra bataryalar

Kuzey Işıklarının fotoğrafı nasıl çekilir


Olursa iyi olacaklar:

Geniş açılı lens

Yüksek hafızalı SD kartlar (Fotoğraflar yüksek kalitede veya timelapse yaparsanız yüzlerce fotoğraf olacağından dolayı hafızanız kolayca dolacaktır)

Uzaktan kumanda  (ya da makinenizin zaman ayarlı çekim özelliği)

Kafa lambası, fener, flaşör vb.

Yüksek ISO performansı

Fotoğraf makineniz için çanta (makineyi soğuktan korumak için)

Kuzey Işıklarının fotoğrafı nasıl çekilir



Listede yazılı olan teçhizatları tamamladıktan sonra gelelim bu fotoğrafları nasıl çekebileceğimize…

1- Öncelikle kuzey ışıkları ile güzel bir kompozisyon yaratacak yeri tespit edin. Bu bir göl kenarı veya bir evin bacasından tüten kuzey ışıkları manzaralı bir yer olabilir. (Mutlaka yer yüzünden bir nesne ile kuzey ışıklarını aynı kareye dahil edin)

2- Fotoğraf makinenizi tripoda yerleştirin.

3- Makinenizin manuel ayar seçeneğini tercih edin.

4- Auto focus özelliğini kapatın. (varsa Image stabilization, noise reduction özelliklerini de kapatın)

5- Eğer objektifinizde sonsuz odak seçeneği var ise onu kullanın yok ise fotoğraf makinenizi gündüzden, uzak bir noktada belirleyeceğiniz bir şeyi baz alarak odak ayarlamasını yapın. Bu bir ağaç, bir kaya veya ufuk hattı olabilir. Gerekirse objektifinizdeki o noktayı kalem veya bıçakla işaretleyin, gece karanlıkta o noktaya hızlı bir şekilde getirerek odak ayarını yapmış olursunuz.

6- Geniş açılı ve hızlı bir objektif tercih edin.

Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi
Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi?

7- Diyaframı olabildiğince açın. (F1.4, F2.8, F4)

8- Uzun pozlama yapın. (ama maksimum 30sn olsun)

9- Yüksek ISO değeri kullanabilirsiniz. (örn. 2500) Bu shutter sayınızı kısaltmaya sebep olup, daha fazla fotoğraf çekmenize olanak sağlar. (ama eğer bulunduğunuz ortamda ışık kirliliği varsa, ISO değerinizi kısabilirsiniz)

10- Beyaz ayarı (white balance) için; ‘Fluorescent’ ya da ‘Incandescent’ ayarlarından birini seçin.

11- Zaman ayarı veya uzaktan kumanda kullanarak deklanşöre basın.

12- Eğer ışıklar ile birlikte aynı kareye girmek isterseniz, telefonunuzun flaşı veya el fenerinizi fotoğraf makinenizin önünde açık tutun. (Bu ışık sayesinde karanlıkta aydınlanmış olacaksınız) Fotoğraf çektireceğiniz yere geçin ve kıpırdamadan bekleyin. Fotoğraf makineniz ile deklanşöre basın ve tepenizde ışıklar ile fotoğrafınız hazır.

13- Eğer kuzey ışıklarının videosunu çekmek istiyorsanız yapmanız gereken “timelapse” formatında fotoğraflar çekmek. Fotoğraf makinenizin yukarda belirttiğim ayarlarını manuel yaptıktan sonra, timelapse özelliğini kullanarak fotoğraflar çekip, daha sonra bu fotoğrafları bilgisayarda birleştirerek videonuzu elde edebilirsiniz.

14- Fotoğrafçı veya bu işten anlayan biriyseniz, fotoğraflarınızı sonrasında daha iyi düzenleyebilmek için RAW formatında çekebilirsiniz.

Eğer DSLR fotoğraf makineniz yok ve cep telefonuyla Kuzey Işıkları’nın fotoğrafı çekilir mi? diye düşünüyorsanız cevap; evet!

Kuzey Işıklarının fotoğrafı nasıl çekilir



Peki Kuzey Işıkları cep telefonuyla nasıl çekilir?

1- İlk olarak karanlık bir yer tespit edin.

2- Telefonunuzu sabitleyebileceğiniz bir tripod mutlaka olmalı. (yoksa bir yere sabitleyin)

3- Ardından telefonunuzu uçak moduna alın ki mesaj vb arama ile titreme olmasın. Hatta gereksiz uygulamaları da kapatın.

4- Daha sonra lensinizi mikrofiber bir bez ile güzelce temizleyin.

5- Varsa fotoğraf ayarlarını manuele alın. Yoksa bunu yapabilen uygulamalar (ProCam, Nightcap, Northern Lights Photo Taker, Cortex Camera vb.) indirin.

6- Varsa gece modunu kullanın.

7- Flaşı kapatın.

8- Eğer ışıkların şiddeti az ise ISO değerini 800 veya daha fazla yapın.

9- Ekrana dokunun ve kuzey ışıklarını netleyin.

10- Uzun pozlama ayarını kullanın. (15sn telefon için ideal)

11- Varsa sesli komut ile fotoğraf çekim komutu verin.

12- Photoshop uygulamaları ile çektiğiniz fotoğrafları dilediğiniz gibi düzenleyin.




Eğer fotoğraf makineniz yanında cep telefonunuz da yok veya olsa da çekemem ben diye düşünüyorsanız, hiç merak etmeyin. Kuzey ışığı fotoğrafçısı bulmanız mümkün. İnternetten kolayca bulabileceğini fotoğrafçılarla birlikte hareket ederek fotoğraf ve videolarınızı ücret karşılığında çektirebilir, bu işin uzmanları sayesinde ölümsüz karelere sahip olabilirsiniz.

Son olarak, yanınızda götürdüğünüz makinenizi mutlaka önceden kurcalayıp, kullanımını iyice öğreniniz. Çünkü bu görsel şöleni izleme esnasında, ışıklara bakmak yerine fotoğraf makinenizin ayarlarına bakarken ışıkları kaçırabilirsiniz.

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Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
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