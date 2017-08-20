Kıyı kıyı lezzetli karadeniz

İlk durağımız Sinop. Bu kent Karadeniz kıyısında olmasına rağmen hamur işleri ağırlıkta! Hamur işi denince de akla gelen ilk yemek mantı. Sinop’un mantısı çok özel… Tabağın yarısı klasik yoğurtlu yarısı ise cevizli… Bu mantının en lezzetli yapıldığı yer Teyzenin Yeri. Sabriye hanım burada mantı yufkasını hem açıyor, hem de pişiriyor. Mantı seviyorsanız mutlaka buraya uğramalısınız.

Sinop’ta diğer önemli lezzet durağı da Şen Pastanesi! Buranın revanisi çok ünlü... Zaten görünüşü bile insanın aklını başından alıyor. Yanında kaymaklı dondurma çok iyi gidiyor.









Balık için de özel adresler var. Örneğin Vira Otel Restoran da hem manzara hem de lezzetli balıklar var. Limandaki Saray Restoran’da tava iskorpit yemenizi öneririm. Okyanus Balık Evi’nde ise limanı kuş bakışı seyredip, taze balık ziyafeti çekebilirsiniz.

Ayancık’a yolunuz düşerse, kuyu kebabı ile mısır çorbasının da mutlaka tadına bakmalısınız. Sinoplular bir de kıymalı nokul çöreği ile övünürler. Haksız da değiller. Onun için bir pastaneden nokul almanızı öneririm Sinop’tan sonra sırada Samsun var. Samsun zengin bir mutfağa sahip. Mısır çorbası, bakla sarması, haşhaşlı çörek, katık sündürmesi, haluçka, fındıklı baklava, evlerde pişen yemeklerin bazıları. Bir de Bafra karpuzunun tadına bakmalısınız. Böylesine lezzetli bir karpuzu kolay kolay yiyemezsiniz.







Burada önereceğim lezzet duraklarından biri Pamuk Kardeşler. Burası keyifle balık yiyeceğiniz bir adres. Özellikle de mezgit tavayı öneririm. Balığın üstüne kabak tatlısını aman unutmayın. Balık yiyebileceğiniz bir başka adres de Kısmet Restoran.

Samsunun pidesi de çok ünlüdür. Özellikle Bafra’nın kapalı pidesini yemeye doyum olmaz. Samsunlular pazar günleri sabah kahvaltısını pide ile yapmayı tercih ederler. Bunun için en favori adreslerden biri Gülhan Tesisleri’dir. Gerçekten de burada yapılan pidenin çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Aman ölçüyü kaçırmayın. Önünüzde daha epey uzun bir yolunuz var.

Yolunuz Çarşamba’ya düşerse, Şehir Lokantası’nda Samsun’un yöre yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Karnınız tam acıkmaya başlarken Ordu imdadınıza yetişecek. Burası Gürcü mutfağının da etkisiyle lezzetli ve zengin bir mutfağa sahip! Bence önce Boztepe’ye çıkıp, tüm Ordu’yu kuşbakışı seyredin. Hazır oraya kadar çıkmışken Boztepe Restoran’da yöre yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Hepsi birbirinden lezzetli…









Ordu’ya gelmişken Perşembe’ye gidip, Vonalı Celal’e uğramak gerekir. Vonalı Celal, yörenin en eskilerinden biri. Yöre yemekleriyle burada da tanışabilirsiniz. Hem manzarası hem yemekleri çok güzel… Burası ayrıca bir turşu cenneti! Her sebzenin, her bitkinin turşusu kurulmuş. Lokanta sanki bir turşu müzesini andırıyor. İster tadına bakın, ister satın alın.



Fatsa’da Saadet Hanım sizi bekliyor. Bu lezzet durağında Gürcü Mutfağı ağırlıkta… İlginç tatların peşinde koşturuyorsanız, tam aradığınız adres. Özellikle Çerkez tavuğunun mutlaka tadına bakmalısınız. Midi Restoran denizin tam üstünde… Karadeniz’in otlarına meraklıysanız, en doğru adreslerden biri... Ayrıca burada yöre yemeklerinin de tadına bakabilirsiniz. Pidenin en doğru adresi Aktaşlar. Pide, köfte severler için Yalıköy Köftecisi, balık severler için Derin Balık. Burada mutlaka acılı levrek buğulama sipariş edin.





Giresun, Trabzon, burada durun

Giresun Mutfağı, karalahana çorbası, fasulye turşusu kavurması, pezik kavurması, ısırgan yemeği, diken ucu mücveri gibi yemeklerle vejetaryen en favori mutfaklarından biri. Burada önereceğim lezzet durağı, pide sevenler için bir numara. Yol üstündeki Çağlar Pide’de yiyeceğiniz pidelerin tadını uzun süre unutamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Cinağa’nın Yeri de önemli lezzet duraklarından biri.

Sıradaki Trabzon’da lezzet konusunda seçenek bol… Mısır ekmeği ile yenen karalahana çorbası, sarambula, pazı kaygana, karalahana sarması, palamut dolması, Rumlardan kalan pepeçura tatlısı, balkabağı, mısır unu ve sütle yapılan kukuca, sabah kahvaltılarının değişmez yemeği kuymak bu mutfağın gözdeleri.









Eğer geleneksel bir kahvaltı yapmak, yöre yemeklerinin tadına bakmak istiyorsanız Maçka’daki Sümela Restoranı öneririm. Burada ünlü kuymağı sündüre sündüre yemenin keyfini çıkartabilirsiniz. Umarım, Karalahana çorbasının tadına bakmayı da ihmal etmezsiniz.

Trabzon civarındaki önemli lezzet duraklarından bir tanesi de Akçaabat’taki Nihat Usta. Deniz kıyısındaki modern tesis, ünlü köftenin tadına bakmak için gelenlerle dolup taşıyor. Eğer köfte sevenlerdenseniz, Nihat Usta’ya mutlaka uğramanız gerekiyor. Köftenin dışında et çeşitleri de var.



Yine Akçaabat’taki Lazeli Lokantası, yöresel kahvaltı edebileceğiniz başka bir adres. Pazı mıhlaması, karalahana kavurması ve sarma da önereceğim yemeklerin arasında. Köfte konusunda iddialı duraklardan biri de Cemil Usta. Burada köftenin dışında yöre yemeklerini de yiyebilirsiniz. Kalender Lokantası, küçük bir lezzet durağı ama yemeklerinin tadına doyum olmuyor. Tarihi Kalkanoğlu, Trabzon’un bence en önemli lezzet duraklarından bir tanesi. Burada tam 150 yıldan beri pilav pişiyor. Büyükçe bir mermer masayla işe başlayan aile, kuşaklar boyu bu işi sürdürmüş. Yeni kuşak, pilavın yanına bir de kavurmayı eklemiş. Pilav üstü kavurmanın tadı, insanın damağını bayram yerine çeviriyor. Kalkanoğlu’nun hemen yanı başındaki Rüştü’nün Fırını, pideciler için önemli lezzet duraklarından biri. Burada yiyeceğiniz pidenin tadı rüyalarınıza girebilir.









Balıkçı Dede, balık severlerin uğrak yeri! Karadeniz manzaralı bu lokantada, en taze balıklarla kendinize ziyafet çekebilirsiniz.

Eğer üşenmezseniz, Zigana’ya doğru bir yolculuk yapmanızı öneririm. Burada Hamsiköy sütlacının tadına bakabilirsiniz. Yol üstü ızgaracılarındaki pirzolanın tadının da çok lezzetli olduğunu belirtirim.







Tabii Trabzon’da Beton Helva’ya uğrayıp, meşhur helvanın tadına bakmayı da ihmal etmemek gerekir. Son durağımızda ise Rize var. Burada Evvel Zaman Lokantasında yöre yemekleriyle tanışabilirsiniz. Hepsi birbirinden lezzetli… Hele hamsi zamanı oraya gittiyseniz, hamsi kuşu, hamsili ekmek, hamsili pilav damağınızı bayram yerine çevirecektir. Liman Lokantası da kentin önemli lezzet duraklarından biri! Eğer gerçek bir Rize kahvaltısı yapmak istiyorsanız Konak 1870’i öneririm. Burada kendinize muhlama ve kavurmalı pide ziyafeti çekebilirsiniz.









Eğer kuru fasulye ile aranız iyiyse, gaza basıp, Çayeli’ne gitmeniz gerekecek. Buradaki Lale Lokantası, fasulyecilerin önemli adresi. Fasulyenin yanı sıra kavurma da çok lezzetli. İnsanın canı tabak tabak yemek istiyor. İkinci önemli adres ise ünlü Hüsrev. Şeker fasulyesi ile yapılan yemeğin lezzeti dillere destan. Umarım bu lezzetli turu bitirdiğinizde kilonuza kilo katmazsınız.