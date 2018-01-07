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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerYazarlarMehmet YAŞİN“Dünyanın yemeğini yedim” demek için...
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Mehmet YAŞİN

“Dünyanın yemeğini yedim” demek için...

Şikemperverler için bu yıl 6 kent önereceğim. Bunlar bence dünyanın en lezzetli kentleri. Buradaki lokantalar insanın damağını çatlatıyor. Yani iki ayda bir bu kentlerden birine giderseniz 2018’de damağınızı yeterince şenlendirmiş olursunuz.

Mehmet YAŞİN
Mehmet YAŞİN
Mehmet YAŞİNSeyahat Yazarı

    Lyon
    Fransa’nın lezzet başkenti

    Eğer lezzetli yemeklerle başınızı dönsün istiyorsanız, size Fransa’nın Lyon kentini hararetle öneriyorum. Lezzetli mönüleriyle braseriler, sıcak atmosferli bistrolar, ayaküstü bir şeyler atıştıracağınız kafeler, başta ünlü şef Paul Bocuse’un olmak üzere birçok ‘Michelin’ yıldızlı restoranlar.
    Yani bu kentte lezzet kimsenin tekelinde değil. Her keseye uygun bir adres bulmak mümkün! Hele bir yiyecek marketi var ki, insanın aklını başından alıyor. Kasap vitrinleri tablolardan fırlamış gibi, sebzeler rengârenk bir dünya sunuyor. Hele peynirlerin ve şarküteri ürünlerinin sergilendiği bölüm, bir kuyumcu dükkânı gibi müşterileri vitrinlerine çekiyor. Bir müzede şaheserleri seyrederken duyduğunuz tüm duyguları burada da duyacağınızdan emin olabilirsiniz.

    “Dünyanın yemeğini yedim” demek için...

    Lima
    Güney Amerika’nın en iyisi

    Peru’nun başkenti aynı zamanda Güney Amerika’nın da lezzet başkenti sayılıyor. Dünyanın en iyi 50 restoranından 3’ü bu kentte bulunuyor. Üçünde de fiyatlar oldukça makul. Zaten Peru mutfağının tadına bakabilmek için öyle avuç dolusu para harcamaya gerek yok. Lokantaların çoğu lezzetli ve ucuz. Çeviçe, Quiona, Pisco ile bütün dünyada bir anda ünlenen Peru mutfağı, gastronomi turizminin en cazip merkezlerinden biri haline geldi. Lezzetli yemekler kuvvetli bir mıknatıs gibi yemek severleri Lima’ya çekiyor. Kent her yıl gastronomi turizminden 350 milyon dolar kazanıyor.
    Tek dezavantaj Lima’nın 3 bin metrelerde kurulmuş olması. Yükseklik insanı yoruyor, nefes nefese bırakıyor biraz da iştahını kapatıyor.

    “Dünyanın yemeğini yedim” demek için...

    Marakeş
    Kırmızı şehrin tadı

    Fas’ın bu ünlü şehri, dünyanın en iyi 20 gastronomik şehrinden biri. Dünyanın dört bir yanından gelen lezzet avcıları, bu kentin ilginç restoranlarını dolduruyorlar. Kent mimarisi, kırımızı renkli binaların yanı sıra lezzetli mutfağı ile de ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. En önemli yemek irmikle yapılan kuskus. Bu bulgur benzeri yiyecek, sebze ve etle kılıktan kılığa sokuluyor. Üstüne de mutlaka yukarıdan dökülen naneli çay içmek gerekiyor. Çayın tatlı olduğunu unutmayın.
    Yemekler sadece şık restoranlarda sunulmuyor. Jemaa El Fna meydanının ortasında kurulan açık hava lokantasında, salyangozdan kebaba kadar her çeşit yemeği bulmanız mümkün. Ayrıca meydanın etrafındaki pazar yerinde sergilenen zeytin ve baharat çeşitleri de insanı alış verişe teşvik ediyor. Açık hava gözlemecilerine rastlarsanız, tadına bakmanızı öneririm.

    “Dünyanın yemeğini yedim” demek için...

    Tokyo
    Şaşırtıcı lezzetler

    Japonya’nın başkentinde neredeyse her restoranın yıldızı var. Kentte 13 tane 3 Michelin yıldızlı, 56 tane 2 yıldızlı,166 tane de 1 yıldızlı restoran bulunuyor. Bunlara suşi barlarını da eklemek lazım. Her bütçeye uygun bir yer bulmak mümkün. Bu yemeklerle beraber, ister pahalı Fransız şarabı, ister sake (sıcağı daha lezzetli oluyor), ister dünyanın en lezzetli biralarını içebilirsiniz. Japonlar malt viski konusunda da çok iddialılar. Bunları tadabileceğiniz yüzlerce viski barı mevcut. Pastanelerine de bir göz atmanızı öneririm. Bir sanat galerisini andırıyorlar. Biraz pahalı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
    Tokyo’ya kiraz ağaçları çiçek açtığında giderseniz, bir taşla iki taş vurmuş olursunuz.

    “Dünyanın yemeğini yedim” demek için...

    San Sebastian
    Ekmek üstü meze cenneti

    İspanya’nın küçük şehri San Sebastian gastronomi turizminin dünya başkenti. Neredeyse her köşe başında bir tane Michelin yıldızlı lokanta var. Kiminin omuzunda bir, kiminin iki, kimininse üç yıldız bulunuyor. Bu restoranlarda yer bulabilmek, deveye hendek atlatmaktan daha zor.
    Güneşin giremediği eski şehir, kentin kalbinin attığı yer. Buradaki Pintxos barları, akşamüstünün çekim merkezleridir. Bar tezgâhlarının üstüne, onlarca çeşit ekmek üstü meze dizilir. Peynir, deniz mahsulleri, şarküteri ürünleri, zeytin, özellikle küçük balıklar, köfteler, patatesli omletler bu mezelerin ana maddeleridir. Pintxos barları arasında kıran kırana bir çeşit yarışı vardır. Buradaki yeme usulü, tıpkı açık büfelerdekine benziyor. Tabağınıza tezgâh üstündeki mezelerden istediklerinizi alıyorsunuz. Parayı ödeyip, boş bulduğunuz bir yere oturuyorsunuz. Meydanlardaki veya kaldırımlardaki kahvelerden birine oturursanız, yörenin beyaz şarabı Txakolin’in tadına bakmanızı öneririm. Ayrıca elma şarabı da en çok tüketilen içkilerin arasında yer alıyor. Kırmızı şarap ve kola ile yarı yarıya karıştırılan Kalimotxo ise gençlerin tercih ettiği bir içecek.Eğer gitmeye niyetlenirseniz, Michelin yıldızlı lokantalara önceden yer ayırtın. Michelin yıldızı önemli değil diyorsanız, lezzetli lokanta oldukça fazla.

    “Dünyanın yemeğini yedim” demek için...

    Roma
    Her yol lezzete çıkıyor

    Roma, her zaman çok lezzetli bir kent... Burada makarna ve pizza yemek ayrı bir zevk! Yeter ki bunların en iyilerinin nerelerde yapıldığını bulun. Aslında bunun için pek çaba harcamanıza gerek yok. Turistlerin az gittiği semtlerdeki lokantalar bu konuda en doğru adresler.
    Roma mutfağı sadece pizza ve makarnadan oluşmuyor. Zengin seçenekler var. Örneğin balık yemekleri, baharatlı salça ile pişirilmiş nane soslu salyangoz, Roma usulü pişirilmiş enginar, dana gözü yuvası, fener balığı çorbası, dana ciğeri kızartması, işkembe yemekleri, kurutulmuş at eti. Yemekler saymakla bitmez. Yani Roma’da işiniz zor. Roma yürüyerek keşfedilecek bir kent. Rahat ayakkabı ile gitmenizi öneririm.

    “Dünyanın yemeğini yedim” demek için...

    Fotoğraflar: Alamy

    Kaynak: Mehmet YAŞİN

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