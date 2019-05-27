Hafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıHafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal
GeriMana Yıldız Hafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Mânâ Yıldız
27.05.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Hafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal

Mana Yıldız
Mana Yıldız
mana@manayildiz.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mana Yıldız
Mana Yıldız
mana@manayildiz.com
Hafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal

Lezzet araştırma şirketleri, son yıllarda acı tatlara artan eğilimin, giderek daha spesifik hale dönüşeceğini öngörüyor. Uzmanlar ise acıya olan bu eğilimi, hayatımızdaki heyecan arayışımıza bağlıyor. Hardal, acı konusunda biraz göz ardı edilen bir sos; ancak keskin bir hardalın verdiği hissi hafızlardan silmek bir o kadar zor. En acı ve yerli olanı ise Galata’daki Özyer Hardal’da üretiliyor.

 

 

Öğrencilik yıllarımdan bir alışkanlığım; bugün de her gördüğümde, ucuz fiyatından ötürü, içimden “Neden olmasın” diyerek satın aldığım yağsız ve tuzsuz peynirlerin üzerine, tat vermesi için bol miktarda ‘acı hardal’ sürmek. Dilimiz yanarken ilave başka bir olumsuzluktan bahsetmek pek mümkün olmadığından, acının bir noktada insanı alternatifsiz bırakan ilginç bir özelliği var. Bana göre, yavan bir yemeği canlandıracak en güzel malzemelerden biri, sevgili ‘acı.’

Hafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal


Uluslararası lezzet araştırma şirketleri, son senelerde acı tatlara artan eğilimin, 2019 yılında daha spesifik hale dönüşeceğini öngörüyordu; ‘Ateş’ ve ‘Risk 3.0’ gibi isimlerle yeni çeşitleri çıkan acı cipsler bunun bir örneği. Uzmanlar, acıya giderek artan eğilimin, hayatımızda daha fazla heyecan arayışımıza bağlıyor. Burada yaşanan durumun kimyası şöyle; acı sinyallerini alan beyin, bunun vücuda fiziksel bir zarar vermediğini görünce, mutlu olup, heyecanlanıyor ve aynı iyi hissi tekrar istiyor. Kısaca, ‘akıl bedene galip geldikçe keyifleniyor’ diyebiliriz.

Hafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal


 “Aşksız bir hikâye hardalsız bifteğe benzer, yavandır”

Belki biraz da boz renginden ötürü, acı konusunda bir miktar göz ardı edilen bir sos hardal; oysa, Ortaçağlarda tadı dönmüş, eski etleri canlandırmak için kullanılan etkili bir taktikmiş. 14. Yy. de zencefil, nane ve hardal karışımıyla hazırlanan reçeteler, uyarıcı etkisinden ötürü, zamanında küçük çapta bir servet kazandırmış piyasasına. Ancak, bu tarihlerde bir tek kiliselerdeki rahiplerin, ‘yasaklanan heyecanları’ canlandırmaması için, tüketimine izin verilmemiş. Bunu öğrendiğimde, yurtdışındaki ikinci el pazarlarında satılan keşiş figürlü seramik hardal kapları, eğer sadece bir espri olarak bu formlarda yapılmışsa, ürün değeri olmaz diye düşündüm; ancak gerçek –her zamanki gibi- daha ilginçmiş.

Hafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal


Papa XXII. Ioannes (1249-1334), boşta gezen ve biraz hayta işsiz yeğenini bir hardal tarlasının başına geçirip, -sorumluluk alırsa çalışkan olur düşüncesiyle umarım- onu ‘Papa’nın Yüksek Hardal Üreticisi’ anlamına gelen 'Grand Moutardier du Pape' ilan etmiş. Yeğeni Paris’in güneyindeki Dijon şehrinde yaşadığı için, hem buranın verimli toprağı hem de kilisenin yadsınamaz desteğiyle, bugün Dijon, hardal konusunda bir dünya markası. Ancak, hardalı bana en güzel Fransız yazar Anatole France tanımlıyor: “Aşksız bir hikaye, hardalsız bifteğe benzer: yavandır.” Hardal, buradaki yerini hakkıyla almış bence. Hem, acının kremamsı bir kıvamla birleştiği, ender soslardan biri ‘sevgili hardal.’

26
Bayram tatili için sessiz sakin adresler Hepsi çılgın kalabalıktan uzakta...
Bayram tatili için sessiz sakin adresler! Hepsi çılgın kalabalıktan uzakta...

Sen Piyer Han’daki Özyer Gıda’nın iddiası: ‘En acı, yerli hardal bizde!’

Galata’da, Bankalar Caddesi’ne paralel düşen küçük bir sokakta, ‘en acı, yerli hardal bizde’ iddiasıyla piyasada tanınan, Özyer Gıda’nın üretim ve satış yerine ilk defa gittim. Bulunduğu Sen Piyer Han’ı ve girişini, yol bittiği halde fark edemeyince, son çare olarak başımı iyice yukarı kaldırdığımda gördüm. İşletmeye ait iki küçük tabela, altlarında birer kapı olan, iki farklı cepheye asılıydı; ben de burada açık bulduğum, tek kapıdan içeri girdim. Girişteki görevlinin yönlendirmesiyle ikinci kata çıkıp, gri-yeşil renkli metal kapının, telle kaplanmış penceresinin arkasından, verilen talimata uygun, duvardaki zili çalıp beklemeye başladım.

25
Mavi Bayraklı en güzel halk plajları
Mavi Bayraklı en güzel halk plajları

Bir müddet sonra beyaz önlüğüne hardal sarısı işlemiş bir çalışan gelip, kapıyı açtı; hızla girişi, koridoru ve ofisi tek bir güdümle geçip, beni rafları sarı renkli hardal tozu paketleriyle kaplı, küçük odaya aldı. Direkt, 60 ya da 500 gr’lık paketlerden hangisini istediğimi sorunca, odada bulunan tek bir masanın başında karşılıklı duruşumuza güvenerek, öncesinde kısa bir sohbet beklediğimden olacak, içimden, buradaki işimin bu kadar çabuk bitmesine açıkçası biraz hayıflandım. Ben, biraz konuşabilmek düşüncesiyle sessiz kalınca, o, tam tersi, alışverişin hızını kesmemek için, bana hazır bir hardal getireceğini söyleyip, odadan çıktı.

Hafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal


Burası tek çeşit bir hardalın, toz halde paketlenip satıldığı bir işletme; dışarıda aktarların dışında başka bir dükkana ürün vermiyorlar; müşteri portföyleri ise yoğunlukla zincir dükkanları olan et restoranlarıymış. Toz hardalı, kendi mutfağımızda, farklı bileşenler kullanarak ‘sürülebilir bir kıvama’ getirmenin güzelliği, kimyasında oynayarak acılığını bizim belirleyebilmemiz. Çok acı bir hardal elde etmek için, hardal tozunu sadece soğuk su ile karıştırıp, 5-10 dakika dinlendirmek yeterli. Bu karışımın içine bir miktar pudra şekeri katmanın, acı ve tatlıyı karşılıklı çarpıştırarak, acıyı daha büyük bir ivmeyle öne attığını da, ilk kez burada, Özyer’de öğrendim.

Yoldan çıkaran duraklar: İstanbul Antalya İyi ki görmüşüm diyeceksiniz...
Yoldan çıkaran duraklar: İstanbul Antalya! İyi ki görmüşüm diyeceksiniz...

Hardalın keskinliğini azaltmak için, su yerine asidik sıvılar kullanılıyor; bu formülde en çok tercih edilen ise sirke. Bundan sonra eklenen her ilave malzeme, hardala aslında kişisel bir lezzet katmayı amaçlıyor; bir kaşık bal, zencefil ya da pul biber gibi, acıyı siz hangi tarafa çekmek isterseniz onu kullanabilirsiniz. Kendi hardalınızı hazırlarken, her seferinde başka bir formüle açık kimyasından   faydalanıp, ikramınıza güzel bir hikaye yazmayı unutmayın derim.

Hafızalardan çıkmayan en keskin acı: Hardal

Mana Yıldız
Mana Yıldız
mana@manayildiz.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı