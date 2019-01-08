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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazı ve fotoğraflar: Mânâ Yıldız
08.01.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

‘Hafif mayhoş’ sevilir: Vefa Bozacısı

Mana Yıldız
Mana Yıldız
mana@manayildiz.com
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Mana Yıldız
Mana Yıldız
mana@manayildiz.com
‘Hafif mayhoş’ sevilir: Vefa Bozacısı

İstanbul’daki klasik kış ritüeli devam ediyor! Her sene bozayı sevenlerin sıkça ziyaret ettiği Vefa Bozacısı, sevenler kadar henüz bu tada tam alışamamış olanları da bekliyor. İçindeki maya sayesinde, tadı her gün bir miktar değişen taze bozayı hangimizin, ne zaman, hangi mayhoşlukta ve hangi hislerle seveceği belli olmaz. O yüzden, Vefa’ya geldiğinizde, bir şişe boza alıp, size uygun ‘o mayhoş tadı’ bulmak için, evinizde dinlendirmeye başlayın derim.

Sene içinde dönüp dolaşıp, tekrarladığım bir alışkanlığım var; bir elime küçük bir hamburger, diğerine yüksek boy, koyu kıvamlı bir milkshake aldığımda ya da elma pürelerini cam kavanozlarından kaşıklamaya başladığımda, biliyorum ki aslında biraz yorgunum ve aklımda çözüm bekleyen birbirine karışmış onlarca soruyu, bir müddet sessize almak için, kendimi yediklerimin püre ve muhallebiye benzer kıvamlarıyla yatıştırmaya çalışıyorum.

‘Hafif mayhoş’ sevilir: Vefa Bozacısı

Koyu akışkan kıvamı, pürüzsüz ve zahmetsiz içimiyle bozanın da, böyle her sene dönem dönem insanları kendine çeken bir yanı var. Bunu yerinde tecrübe etmek için senenin ilk haftasında, İstanbul’da taze boza satan, meşhur Vefa Bozacısı’na gittik.

İçerideki tezgâhın üzerinde, bardaklara dökülmüş, müşterilerini hazır bekleyen bozalar, birçok kişiye ilk düşüncede, ‘kuş yemini’ hatırlatan darı tohumundan yapılıyor. Tezgâhın arkasındaysa, bir tasarım projesi için, benim bir zamanlar satın almak istediğimde, satıcının bana, “O son istirahat yerlerinin başucu taşı, ne yapacaksın onu!” deyip, satmak istemediği, mermercilerin çok sıradan bulduğu ama Marmara Adası’ndan çıktığı için, benim severek sahiplendiğim, gri alacalı Marmara mermerinden yapılmış, serin küplerin içinde saklanıyor.

‘Hafif mayhoş’ sevilir: Vefa Bozacısı

Birer bardak boza alıp, ayakta içmek için dayandığımız masanın ortasında, eski disko toplarının üzerindekilere benzer, küçük ayna parçacıklarıyla kaplı sütunlarla karşılaştık. Elimizde bu kadar basit reçeteli bir içecek ve burada geçireceğimiz en fazla 15-20 dakikaya, bu kadar parlak bir ışıltı ve gündüz vakti olmadık bir heyecan katan bu sürpriz detayın, bizi bu saatlerde oldukça keyiflendirdiğini itiraf etmeliyim!

‘Hafif mayhoş’ sevilir: Vefa Bozacısı

Japon bir arkadaşım, yabancıların ‘Yin Yang’ kavramını pek anlayamadıklarından yakınırdı hep; oysa benim aklıma bu küçük dükkânda, ilginç bir şekilde, bana ‘farklılıkların yarattığı yeni bir uyumu’ simgeleyen bu kavram geldi. Bir yandan elimdeki bozaya bakarken, rengiyle saf tereyağını, taze samanı ya da bol yumurta sarısıyla çırpılmış kremayı andıran bu içecek, bana şehir içinde, insanı bir çiftlik hayatına en fazla yaklaştırabilecek içeceklerden biri olarak görünüyor. Diğer yandan karşımda duran ayna parçacıklarıyla kaplı, ışıl ışıl parlayan sütunlar, içeriye girip çıkanları yüzlerce küçük kesitlere ayırarak, hareketli açılar yansıtıp bizi eğlendiriyor. Zıtlıkların burada hayal gücümüzü çalıştırıp, sohbetimiz sırasında bize ilginç eşleştirmeler yaptırdığı kesin!  

‘Hafif mayhoş’ sevilir: Vefa Bozacısı

Sevdiğiniz tadı bulmak dikkatinize emanet!

Darı, su ve şeker... Bozanın, kolaylıkla bir çiftçinin elinden çıkabilecek kadar düz mantık reçetesi, yine aynı pratiklikte son derece besleyici! Lif, magnezyum ve potasyum bakımından zengin, kalp dostu, tansiyonu düşürüyor, midede hazmı kolaylaştırıyor ve işte en önemlisi; gün içerisinde sinirleri yumuşatıyor! Bu özelliğinde, yetişkinlere de zaman zaman ihtiyacı olan ‘beslendiği’ hissini veren, muhallebiye benzer kıvamının etkisi büyük olmalı diye düşündüm.

‘Hafif mayhoş’ sevilir: Vefa Bozacısı

Taze boza, içindeki maya sayesinde, ne kadar dinlendirilirse, o kadar fermente olup, şeker tadının üzerine mayhoş bir derinlik kazanmaya başlıyor. Tabii, bu süreçte, bozayı hangi ekşimtırak kıvamda sevdiğinizi bulmak sizin dikkatinize emanet! O yüzden, fazla uzak kalmayın derim bu içecekten. Eskiden denemediğim halde, hep ekşimsi olduğunu duyduğum için merak edip içmek istemezdim ama birbirine benzer tatları monotonluktan kurtarıp, damak zevkini hafif bir dürten tatları keşfettiğimden beri, çok sevmeye başladım ‘hafif mayhoş’ bozayı.

Sizin için en uygun olan mayhoş tadı, daha önce bu tat sizi yakalamamışsa bile -doğru zamanlamayla- benim gibi birden sevebilirsiniz; boza farklı zamanlarda ve değişen ruh halinize göre farklı durumlarda ve değişik mekanlarda mutlaka denenmeli.

‘Hafif mayhoş’ sevilir: Vefa Bozacısı

Mana Yıldız
Mana Yıldız
mana@manayildiz.com
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