Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Yazarlar Yazıları İsmail Sarı Yazıları Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi
Geriİsmail Sarı Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
14.01.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

Sokak oyunları kültürü içinde bambaşka bir yere sahip uçurtmalar. Peki en son ne zaman uçurtma yaptınız? Ya da çocuğunuzla beraber hiç uçurtma uçurdunuz mu? İşte size fırsat... Türkiye’de ilk ve tek olan Üsküdar’daki ‘Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi’nde Asya’dan Amerika’ya bin bir çeşit uçurtmanın içinde kaybolurken çocuğunuzla birlikte uçurtma yapmanın eğlencesine doyacaksınız.

Çocukların hayal dünyasını süsleyen renkli, eğlenceli ve özgürlük sembolüdür uçurtmalar... Üç çıtanın çakılarak kâğıtla kaplanmasıyla elde edilen oyuncağın, bulutların ardına kadar gitmesi sizi de havalandırır ve bulutlarla kucaklaşırsınız. Üsküdar’da sahile çok yakın bir konumda olan müze, Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz’ün dünyanın çeşitli yerlerinden topladığı uçurtmalardan oluşuyor. Kendisi bir uçurtmaya 12 bin lira verecek kadar bu işin tutkunu. En ilginci ise uçurtmanın köklü tarihi... Uzakdoğu’da dini ayinler ve inanışlarda kullanılan, savaşlarda haberleşme aracı olarak kendine yer bulan, batıya geçtiğinde ise pek çok bilimsel deneyde aktif rol alan uçurtma, ülkemizde ise bahar oyuncağı olarak algılanıyor.

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi


Müzeye geldiğinizde zile basacaksınız ve sizi güleryüzlü müze çalışanları karşılayacak. Müzede toplam 26 ülkeye özgü 1000’den fazla uçurtma var. İki katlı müzenin ilk salonunda Asya ve Avrupa, ikinci salonunda ise Uzakdoğu ülkelerine ait uçurtmalar sergileniyor. Her biri rengârenk...

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

Bizim kültürümüzde sadece altıgen olan uçurtmalar, Uzakdoğu ve Asya ülkeleri için kültürlerini yansıttıkları bir sembol. Çin bölümündeki uçurtmaların çoğu hayvan figürlü... Kanatlı kurbağa, yengeç, yusufçuk böceği, yarasa, baykuş ve kartal şeklindeki uçurtmalar çok dikkat çekici...

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi


Hatta vazo şeklinde ve kartal tüyünden uçurtmalar da var. Yine de bana en ilginç gelen Japon uçurtmaları oldu. Bu konuda da farklılıklarını ortaya koymuşlar. Avuçiçi kadar uçurtmalara özel desenler hazırlayarak, tek tek işlemişler. Hintlilerin Fil Tanrı ‘Ganesha’ figürlü uçurtması da görülmeye değer. Geldiğinizde sadece uçurtma değil, eski uçurtma tutamakları, cam kırıklarıyla bezenmiş uçurtma ipi, bambu, köknar ve çam ağaçlarından yapılan uçurtma çıtaları da göreceğiniz aletlerden.

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

Yaş aralığına göre hikâyelerle uçurtmalar, müze çalışanları tarafından çocuklara aktarılıyor. Gitmişken mutlaka 12 metre uzunluğundaki kertenkele ve 9 metre uzunluğundaki ahtapot figürlü Amerikan kültürüne ait uçurtmayla fotoğraf çektirin. Ortaya çıkan sonuç yüzünüzü güldürecek.

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi


Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

Kendi uçurtmanı kendin yap

Aslında burası sadece bir müze değil aynı zamanda uçurtma atölyesi... “Biz de uçurtma yapalım” diyorsanız, mutlaka randevu almanız gerekiyor. Atölyede çocuğunuz desen seçiyor, uçurtma kâğıdını kesip yapıştırıyor. Böylelikle bir uçurtmaya sahip olurken, çıkışta bir de takdir belgesi alıyor. Sonrasında artık geriye sadece gökyüzünde süzülmesi kalıyor.

Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi


Yarıyıl tatilinin en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

 

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Yılbaşı rotanızı hazırlayın

Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer

Avrupa'nın en güzel Noel pazarları

Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı