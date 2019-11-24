Mavi ve yeşilin simgesi Phuket’e gitmek için 6 neden

Tayland’daki en büyük ve en turistik ada Phuket. Güney Tayland’da Andaman denizi kıyısında bulunuyor. Anakaraya küçük bir köprü ile bağlı olan ada, hem doğal güzellikleri, hem sualtı zenginlikleri, hem de renkli gece hayatı ile turistleri yıllardır turistlerin akınına uğruyor. Ülkemizden vizesiz gidiliyor olması da işin bonus tarafı. Yalnız uzun uçak yolcuğunu göze almanız gerekiyor. İstanbul üzerinden Tayland’ın başkenti Bangkok’a ve Phuket’e direkt ve aktarmalı uçuşlar bulunuyor.



Tropikal iklime sahip olmasından dolayı yıl boyu ortalama sıcaklık 30 derecelerde… Durum böyleyken deniz suyu sıcaklığı da ortalama 30 derecelerde seyrediyor. Aralık-Mart arası kurak dönem, diğer aylar ise yağmurun olacağı yağışlı dönem. Özellikle eylül ayında giderseniz fazlaca ıslanabilirsiniz. Dünyanın balayı ve aile tatili için en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Phuket’te turizm imkânları da bir hayli geniş. Birbirinden farklı yüzlerce tur firması mevcut. Bu firmalar vasıtasıyla uçak biletinden konaklamaya, havalimanı transferinden günübirlik turlara kadar tatilinizi a’dan z’ye planlayabilirsiniz. Peki bu mavi ve yeşil cennette nereleri gezmeli, neler yapmalı?

1- Her şey ayaklarınızın altında

Phuket Big Buddha

Sri Lanka’dan getirilen mermerden yapılan dev heykele ulaşmak için 5-6 km’lik bir dağ tırmanışı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buradan Phuket, Paton ve diğer bütün yerleşim yerlerini görebiliyorsunuz. Heykelin hemen altında yer alan tapınakta Budistleri meditasyon yaparken izlemek de mümkün.









2- Macera tutkunlarına özel

Jungle Xtrem Adventures Park

Burası Asya’nın en büyük macera parkı. Ormanın içinde yer alan 70 farklı istasyonda size verilen malzemelerle zorla parkurlarda heyecanınızın sınırlarını zorlayacak, dev ağaçlara tırmanarak Phuket’in muhteşem doğasını keşfedebilirsiniz. Ayrıca harika fotoğraflar da çekeceksiniz.

3- ‘James Bond Adası’nda keşif

Khao Phing Kan

Phuket denince akla gelen ilk yerlerden… İlginç kaya oluşumları, mağaralar ve birbirinden güzel 40’tan fazla adanın yer aldığı, 400 km karelik alana yayılan bir bölge burası. 1974 yapımı ‘Altın Tabancalı Adam’ adlı James Bond filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptıktan sonra oldukça ünlendi. Filmden sonra da ulusal park statüsünde koruma altına alındı. Adayı keşfetmek için tekne turları düzenleniyor sıkı bir pazarlıkla iyi bir tur satın alabilirsiniz.









4- ‘Kumsal’ filmiyle popüler

Phi Phi Adası

Genellikle burası Phuket ya da Krabi’den günübirlik turlarla ulaşılan gezi noktalarından biri olarak kalır. Oysa bu adaların sunduğu eşsiz kumsallar ve manzaralar o kadar güzel ki bir güne sığdırmak çok büyük haksızlık. Phi Phi Adaları tek bir adaymış gibi düşünülse de aslında altı adadan oluşuyor. Koh Phi Phi Don ve Koh Phi Phi Lee bu adaların en büyükleri. Dünyaca tanınırlığını başrolünü Leonardo Di Caprio’nun oynadığı ‘The Beach’ (Kumsal) filminden sonra kazanan bu ada el değmemiş doğal güzellikleriyle oldukça büyüleyici. Dalış tutkunları, sakinlik arayan ve Tayland’ın vahşi yaşamını gözlemlemek isteyen gezginler için adeta biçilmiş kaftan.









5- Maymunlarla birlikte deniz keyfi

Monkey Beach

Phi Phi Adası bölgesine gelmişken buraya uğramadan olmaz. Adından da anlaşılacağı gibi burada bir sürü maymun var. Aslında siz yüzerken çoğunlukla sorun olmuyor ancak yanınızda yiyecek varsa çevrenizi kuşatıp yiyeceği kapmaya çalışıyorlar. Her ne kadar sevimli görünseler de maymunlara karşı oldukça dikkatli olmak şart.









6- Phuket’in tarihine yolculuk

Old Phuket

‘Eski Şehir’ bölgesi olarak beş farklı bölgeye ayrılan bu yerleşim beş ana cadde ve sayısız sokakla bölünmüş durumda. Rasada, Phang Nga, Thalang, Dibuk, Krabi adlı caddelerin üzerinde çok sayıda tarihi yapı ve kültürel tesis ile birlikte otantik ürünler satan alışveriş mekânlarını bulabilirsiniz. Phuket kültürünü daha yakından tanımak istiyorsanız burası tam size göre…