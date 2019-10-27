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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
İsmail Sarı/ isari@hurriyet.com.tr
27.10.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Kasımda seyahat başkadır

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
Kasımda seyahat başkadır

Yorucu iş temposundan kendinizi uzaklaştırmak için kasımda kaçırılmaması gereken festival ve etkinlikleri bir araya getirdik. İster İstanbul’da Tiyatro Festivali’nden bir oyuna gidin, isterseniz İsviçre’de 12 bin kişinin yaşadığı şirin bir kasabada çok şaşıracağınız Şalgam Festivali’ne katılın. Ayrıca Avrupa’nın en güzel Noel pazarları da yavaş yavaş kurulmaya başlıyor.

2 Kasım
Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı

‘Yarış bahane, eğlence ve ödüller şahane’ sloganıyla duyuruldu. 100’e yakın yelkenli Boğaz’dan geçerken seyirlik manzaralar oluşturacak. Parkur Beşiktaş/Çırağan-Sarıyer arasında, başlama saati 12.00. Anadoluhisarı, Bebek, Anadoluhisarı şamandıraları dönüldükten sonra yarış yine Çırağan’da son bulacak. Her yelkenli teknenin katılabileceği gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer’den başlayacak ve Çırağan’da tamamlanacak. Yarışların en iyi izleneceği noktalar Arnavutköy Akıntıburnu, Bebek Sahil, Rumelihisarı, Anadoluhisarı ve Beylerbeyi Sahili olacak.

Kasımda seyahat başkadır



2 Kasım
Şile Foto Safari

Şile Belediyesi, amatör fotoğrafçıları Şile’yi keşfetmeye davet ediyor. İlk defa yapılacak etkinlikte fotoğraf sanatçıları Adem Barış ve Mehmet Kıralı da yer alacak. Tur, Şile merkezde saat 10.00’da başlayacak ve akşama kadar ilçenin tüm güzellikleri fotoğraflanacak. İstanbul’un karmaşasından ve gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe, huzurlu bir hafta sonu için oldukça güzel bir etkinlik. Katılım ücretsiz. (sile.bel.tr)

2-3 Kasım
Alaçatı Elektronik Müzik Festivali

Alaçatı’nın kalbinde Club Baba Konser Alanı’nda düzenlenecek etkinlik, tarzının en iyi isimleriyle eşsiz bir eğlence ve müzik keyfi sunuyor. Dikkat, 18 yaş sınırı var ve dışarıdan yiyecek-içecek getirmek yasak. Müzik dışında birçok etkinlik standı da kurulacak. İki gün sürecek eğlencede ilk gün Aslı Köse, Deniz Kabu, Levent Özbay, Aytaç Kart, ikinci gün ise Boral Kibil, Wolfson, Mert Zeybekçi ve Sezer Uysal sahnede olacak. Biletleri biletinial.com’dan alabilirsiniz. Fiyatlar 290 TL’den başlıyor.

5 Kasım
İngiltere’de Şenlik Ateşi

Guy Fawkes Night olarak bilinen festivalin İngiltere’de ortaya çıkışı, 17. yüzyıl başlarına kadar uzanıyor. Katoliklerin, o dönemlerde Protestan kral James I’i öldürme teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanınca 5 Kasım 1605’te kralı öldürmek isteyen Guy Fawkes tutuklanır. Bu tarihten itibaren de İngiltere’nin Doğu Sussex bölgesindeki Lewes kasabasında kutlamalar başlar. Zamanla diğer bölgelere de yayılan kutlama, günümüzde görkemli gösterilere sahne oluyor. Ana tema havai fişekler. 5 Kasım’da gece aydınlatılarak tüm kötülüklerin kovulduğuna inanılıyor. Fotoğraf tutkunlarının harika kareler yakalayacağı güzel bir etkinlik. Hikâye, ‘V For Vendetta’ filmine de ilham vermişti.

Kasımda seyahat başkadır



9 Kasım
Richterswill Şalgam Festivali

İsviçre’de Zürih Gölü’nün yanı başındaki 12 bin nüfuslu Richterswill kasabası, her kasım ilginç bir festivale ev sahipliği yapıyor. 1998’de Guinness Rekorlar Kitabı’na bile girmiş. Tarlalardan ilk şalgamlar toplanıyor, oyularak içlerine mum yerleştiriliyor. Daha sonra da evlerin pencereleri, caddeler ve sokaklar bu şamdanlarla donatılıyor. En ilgi çekici olansa alacakaranlıkta şalgamdan şamdanlarla süslü araçların katıldığı kortejin akşam kasabayı boydan boya turlaması. Festivalde konser ve yarışmalar da yapılacak.

13 Kasım- 1 Aralık
23. İstanbul Tiyatro Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalin 23’üncüsü seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde, 12’si yurtdışından 27 tiyatro, dans ve performans topluluğu 50’den fazla gösteri gerçekleştirecek. Festival programında söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de sizi bekliyor. Bilet fiyatları 65 ile 150 TL arasında değişiyor ama öğrenci bilet fiyatları 15 TL. Programa tiyatro.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.

22 Kasım- 30 Aralık
Strasbourg Noel Pazarı

Tarihi adı ‘Christkindelmärik’ olan, Avrupa’nın en büyük ve en eski Noel pazarlarından biri. 22 Kasım’da Fransa’nın Almanya sınırında şehrin merkezindeki 11 değişik noktada minik ahşap evler kurulmaya başlayacak. Şehre adım attığınızda kendinizi bir masal atmosferinde bulacaksınız. Noel dekorasyonları, yiyecek, içecek, değişik seramikler, masa örtüleri, dekorasyon objeleri ve oyuncaklar sizi bekliyor. Özellikle Place Kleber’de her yıl kurulan devasa çam ağacının altında hatıra fotoğrafı çektirmeden dönmeyin.

Kasımda seyahat başkadır



29 Kasım-30 Aralık
Rothenburg Noel pazarı

Almanya’da Ortaçağ’dan kalan ‘Romantik Yol’un en popüler şehirlerinden Rothenburg. Meydandaki saat kulesinin önünde kurulan Reiterlesmarkt Noel pazarı küçük gözükse de size her şeyi eksiksiz sunacak. Ayrıca burada bir Noel müzesi de bulunuyor. Pazarda kavrulmuş badem, tarçın ve kestane kokuları eşliğinde ‘Glühwein’ yani sıcak şarap içmeyi sakın es geçmeyin.

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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