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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
05.05.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

İstanbul’dan Kuzey Kutbu’na okuma yolculuğu

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
İstanbul’dan Kuzey Kutbu’na okuma yolculuğu

Yakın zamanda yayımlanmış seyahat kitaplarını bir araya getirdik. Kimi Mavi Yolculuk’un inceliklerini, kimi Svalbard’ın çorak topraklarında bile keşfedilecek şeyler olduğunu anlatıyor. İstanbul’dan başlayıp Kuzey Kutup Dairesi’ne varan bir okuma yolculuğu.

Yürüyerek İstanbul
Seyahat yazarı Melih Uslu’nun 10 yıllık emek ve titiz bir seçkiyle yayına hazırladığı kitapta, iki ile dört saatlik süreler arasında yürünebilen 34 İstanbul güzergâhı anlatılıyor. Haliç’ten Tarihi Yarımada’ya, Boğaziçi’nden Adalar’a kadar İstanbul’un en iyi yürüyüş rotalarını bir arada bulacaksınız. İllüstrasyonları ve detaylı içeriğiyle dikkat çeken kitaba Prof. Dr. İlber Ortaylı, Mario Levi, Selim İleri ve Saffet Emre Tonguç gibi isimler de katkı yaptı. Fiyatı, 24.50 TL.

İstanbul’dan Kuzey Kutbu’na okuma yolculuğu

Türkiye’nin Kelebekleri Arazi Rehberi
Kelebek gözlemcisi Ahmet Baytaş tarafından hazırlanan kitap, Türkiye’de görülebilen 377 kelebek türü hakkında bilgi veriyor. Her birinin Türkçe ve Latince adları, arazide tanımlamada kullanılabilecek ipuçları ve uçuş dönemleriyle ilgili detaylar var. Doğa Koruma Merkezi tarafından BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (UNDP GEF SGP) desteğiyle basıldı. Fiyatı, 45 TL.

İstanbul’dan Kuzey Kutbu’na okuma yolculuğu

İki Durak Bir Çıkmaz/Memleket Havaları -1
Deneme ve gezi yazarı Abdurrahman Adıyan, kitabı üç bölüme ayırmış: Birinci durakta Doğu Anadolu gezileri yer alıyor. Hakkâri, Bitlis, Muş, Erzurum ve Erzincan... İkinci durak biraz daha Anadolu keşfi; Niğde, Konya, Ankara, Mudanya... Son bölümüyse ‘çıkmaz sokak’ olarak adlandırıyor. Burada Van’dan Nemrut Krater Gölü’ne kadar gezip görülecek yerlerden ziyade hikâyelerin peşine düşüyor. Fiyatı, 30 TL.

İstanbul’dan Kuzey Kutbu’na okuma yolculuğu

Karia Yolu-Bozburun Yarımadası
Altay Özcan’ın hazırladığı ‘Karia Yolu-Bozburun Yarımadası’ başlıklı yürüyüş ve gezi rehberi, doğa tutkunlarına bölgeyi tüm detaylarıyla anlatıyor. Dean Livesley ve Yunus Özdemir’in katkılarıyla hazırlanan kitap, kapsamlı bir çalışmanın ilk bölümü. Akdeniz’den Ege’ye, geçmişten günümüze uzanan kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu yolculuğu kapsayan eser, ayrıntılı bir harita da barındırıyor. Fiyatı 42 TL.

Mavi Yolculuk Rehberi
Gazeteci Ali Boratav, Türkiye kıyıları ve Ege adalarına yaptığı 100’ün üstünde tekne yolculuğundan izlenim ve deneyimlerini ‘Mavi Yolculuk Rehberi’ adlı kitapta topladı. 532 sayfalık eserde, Bodrum-Kekova arasındaki beş temel rota ve Patmos’tan Meis’e kadar 12 Adalar bölgesindeki koylar ve mola noktaları anlatılıyor. 260 haritayla desteklenen kitap, 3 bin tane basıldı. denizlerkitabevi.com adresinden sipariş verebilirsiniz. Fiyatı 250 TL.

 Soğuk Kıyılar
Emekli sosyoloji profesörü ve meraklı bir gezgin olan Ömer Bozkurt’un yeni kitabı ‘Soğuk Kıyılar’, Svalbard Takımadaları’na ilişkin Türkçede ilk kitap olma özelliği taşıyor. Norveç, Grönland, Barents Denizi’yle çevrili Svalbard’ın tarihi, coğrafyası, hayvan ve bitki varlığı işleniyor. Svalbard’ı anlatmanın yanı sıra en çorak coğrafyada bile meraklı bir gezginin keşfedeceği ve gözleminden keyif alacağı ayrıntıları sunuyor. Bu açıdan her gezginin ders kitabı gibi... Fiyatı 39 TL.

İstanbul’dan Kuzey Kutbu’na okuma yolculuğu

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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