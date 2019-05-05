İstanbul’dan Kuzey Kutbu’na okuma yolculuğu

Yürüyerek İstanbul

Seyahat yazarı Melih Uslu’nun 10 yıllık emek ve titiz bir seçkiyle yayına hazırladığı kitapta, iki ile dört saatlik süreler arasında yürünebilen 34 İstanbul güzergâhı anlatılıyor. Haliç’ten Tarihi Yarımada’ya, Boğaziçi’nden Adalar’a kadar İstanbul’un en iyi yürüyüş rotalarını bir arada bulacaksınız. İllüstrasyonları ve detaylı içeriğiyle dikkat çeken kitaba Prof. Dr. İlber Ortaylı, Mario Levi, Selim İleri ve Saffet Emre Tonguç gibi isimler de katkı yaptı. Fiyatı, 24.50 TL.

Türkiye’nin Kelebekleri Arazi Rehberi

Kelebek gözlemcisi Ahmet Baytaş tarafından hazırlanan kitap, Türkiye’de görülebilen 377 kelebek türü hakkında bilgi veriyor. Her birinin Türkçe ve Latince adları, arazide tanımlamada kullanılabilecek ipuçları ve uçuş dönemleriyle ilgili detaylar var. Doğa Koruma Merkezi tarafından BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (UNDP GEF SGP) desteğiyle basıldı. Fiyatı, 45 TL.

İki Durak Bir Çıkmaz/Memleket Havaları -1

Deneme ve gezi yazarı Abdurrahman Adıyan, kitabı üç bölüme ayırmış: Birinci durakta Doğu Anadolu gezileri yer alıyor. Hakkâri, Bitlis, Muş, Erzurum ve Erzincan... İkinci durak biraz daha Anadolu keşfi; Niğde, Konya, Ankara, Mudanya... Son bölümüyse ‘çıkmaz sokak’ olarak adlandırıyor. Burada Van’dan Nemrut Krater Gölü’ne kadar gezip görülecek yerlerden ziyade hikâyelerin peşine düşüyor. Fiyatı, 30 TL.

Karia Yolu-Bozburun Yarımadası

Altay Özcan’ın hazırladığı ‘Karia Yolu-Bozburun Yarımadası’ başlıklı yürüyüş ve gezi rehberi, doğa tutkunlarına bölgeyi tüm detaylarıyla anlatıyor. Dean Livesley ve Yunus Özdemir’in katkılarıyla hazırlanan kitap, kapsamlı bir çalışmanın ilk bölümü. Akdeniz’den Ege’ye, geçmişten günümüze uzanan kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu yolculuğu kapsayan eser, ayrıntılı bir harita da barındırıyor. Fiyatı 42 TL.

Mavi Yolculuk Rehberi

Gazeteci Ali Boratav, Türkiye kıyıları ve Ege adalarına yaptığı 100’ün üstünde tekne yolculuğundan izlenim ve deneyimlerini ‘Mavi Yolculuk Rehberi’ adlı kitapta topladı. 532 sayfalık eserde, Bodrum-Kekova arasındaki beş temel rota ve Patmos’tan Meis’e kadar 12 Adalar bölgesindeki koylar ve mola noktaları anlatılıyor. 260 haritayla desteklenen kitap, 3 bin tane basıldı. denizlerkitabevi.com adresinden sipariş verebilirsiniz. Fiyatı 250 TL.

Soğuk Kıyılar

Emekli sosyoloji profesörü ve meraklı bir gezgin olan Ömer Bozkurt’un yeni kitabı ‘Soğuk Kıyılar’, Svalbard Takımadaları’na ilişkin Türkçede ilk kitap olma özelliği taşıyor. Norveç, Grönland, Barents Denizi’yle çevrili Svalbard’ın tarihi, coğrafyası, hayvan ve bitki varlığı işleniyor. Svalbard’ı anlatmanın yanı sıra en çorak coğrafyada bile meraklı bir gezginin keşfedeceği ve gözleminden keyif alacağı ayrıntıları sunuyor. Bu açıdan her gezginin ders kitabı gibi... Fiyatı 39 TL.