Hint Okyanusu’na dizili inciler

Hint Okyanusu’nun incisi Şeyseller, granit ve mercan adalarından oluşuyor. Adaların bazıları sadece birkaç kişinin sığabileceği büyüklükte… Hatta birçoğu öyle küçük ki üzerinde bulunduğunuz süre içinde adanın tapusu size aitmiş hissi yaratabilir. Toplamda 115 ada ve adacıktan oluşan bu cennet, Afrika’nın doğusunda Madagaskar’ın kuzeydoğusunda yer alıyor. Özellikle son yıllarda balayı çiftlerinin gözde tatil rotalarından... Çünkü bozulmamış doğası, beyaz kumsalları, palmiyeleri ve turkuvaz rengindeki deniziyle gezegenin en egzotik noktalarından.

Gezegenin en güzel plajları



Seyşeller’e ulaşmak için ülkenin en büyük adası ve başkent Victoria’ya da ev sahipliği yapan Mahe Adası’na iniş yapmanız gerekiyor. Ada çevresinde 38 plaj bulunuyor. Burada araç kiralayıp birçok plajın tadını çıkarabilirsiniz. Bunlardan en popüler ve büyük olanı harika gün batımını da izleyebileceğiniz Beau Vallon. Ülkenin bir başka plaj cenneti de Praslin Adası… Komşu Mahe’den çok daha az gelişmiş ama Anse Lazio ve Anse Georgette gibi plajlarıyla öne çıkıyor. Deniz, kum ve güneş üçlüsü için bir diğer adres de balayı kataloglarının kapak fotoğraflarını süsleyen La Digue adaları. Anse Source D’argent, Grand Anse, Anse Patates ve Petite Anse plajları dünya çapında popüler.







Renkli sualtı dünyası



Mercan resifleriyle süslü denizin altındaki yaşam dünyanın dört bir yanından dalmayı sevenleri kendine çekiyor. Neredeyse tüm adalarda Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği (PADI) dalış sertifikalı su sporları merkezi bulunuyor. Bu merkezlerden eğitim alabilir ya da buna dahi gerek duymadan şnorkelle suyun üzerinde yüzerek rengârenk sualtını keşfedebilirsiniz. Dev kaplumbağalarıyla ilgi odağı olan mercan adası Aldabra, acemi dalgıçların bile rahatça dalabileceği bir yer. Ayrıca Desroches, Felicite ve Bird Adası dalmayı sevenleri favori noktaları.







İnsan eli değmemiş doğa



Ülke deniz, kum ve güneş üçlüsü dışında kendine hayran bırakan ve insan eli değmemiş doğasıyla da ünlü. Örneğin, binlerce canlı ve bitki türüne ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ‘Vallee de Mai Doğal Koruma Alanı’ gezilmeden dönülmemesi gereken bir yer. Praslin Adası’nda bulunan alan, endemik türler dışında yalnızca bu ormanda yaşayan siyah papağanlara ev sahipliği yapması nedeniyle özel bir yer. Görmeden dönülmemesi gereken listesine ekleneceklerden biri de Seyşeller Ulusal Botanik Bahçesi. Başkent Victoria’da bulunan botanik bahçe, birbirinden ilginç bitki türlerini görebileceğiniz etkileyici bir alan. Bahçe, dünyada yalnızca Seyşeller’de görebileceğiniz deniz Hindistan cevizinin ve dev kaplumbağaların yanı sıra egzotik ağaçları barındırıyor.





Envai çeşit meyve ve balık



Hint Okyanusu’nun ortasındaki bu adalar tam bir balık ve tropik meyve cenneti aynı zamanda. Victoria’da merkezde kurulan halk pazarı Sir Selwyn Clarke pazarı mutlaka uğramanız gereken bir yer. Burada çeşit çeşit tropik meyve ve balık bulabilirsiniz. Şeyseller’de dünyanın en büyük meyvesi ‘Coco de Mare’ bulunuyor. Praslin Adası’nda yetişen bu meyvenin ağırlığı 20 kiloya kadar ulaşıyor. Bu meyveyi ülkeden çıkarabilmeniz için büyük bir bavula sahip olmanız yetmiyor, izin alıp oldukça yüklü bir vergi ödemeniz de gerekiyor.







Adalar tarihine yolculuk



Denizin tadını çıkardıktan sonra biraz da tarihi yerleri keşfedelim derseniz liste kabarık. Ülkede çok sayıda galeri, sergi ve müze bulunuyor. Doğal Tarih Müzesi, Victoria Tarih Müzesi, Immaculate Conception Katedrali ve Victoria Saat Kulesi gezilmesi gereken yerler. Ayrıca yerel halkın yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olacağınız Craftsmen Köyü’ne de uğramadan dönmeyin.









Rüya gibi balayı otelleri



Şeyseller balayı denince gezegenimizde akla gelen ilk yerlerden. Bu nedenle dünyanın en iyileri arasında gösterilen birçok otele ev sahipliği yapıyor. Rüya gibi oteller için iki bölge ön planda. Biri La Digue diğeri de Beau Vallon… La Digue adalar grubunun en büyüklerinden. Özellikle balayı için öne çıkan oteller ise: Le Nautique Waterfront Hotel, Villa Authentique, Hotel L’Ocean, Villa Veuve Casadani Hotel. Beau Vallon ise Mahe’nin en keyifli plajlarından birine sahip olan bölge. Burada da Coral Strand Smart Choice, Clef des Iles, Tropical Hideaway ve La Vue Villa Hotel öne çıkanlar.







