Festival ateşi haziranda yanıyor

5-9 Haziran

Kapadokya Çadır Festivali

Göreme’deki Kapadokya Kaya Kamping alanında gerçekleşecek festivale katılmak için bilet ve çadırınızı kapıp gitmeniz yeterli. Alana kurulan stantlardan yeme-içme ihtiyaçları karşılanıyor. Günün erken saatlerinde balonların gökyüzündeki dansını izlemek, ATV turlarıyla biraz adrenalini yükseltmek ve akşamları yakılacak kamp ateşinin başında eğlenceli dakikalar yaşamak tüm stresinizi unutturacak. Festivalin her günü farklı DJ performansları olacak. Bilet fiyatı 175 TL. (cappadociarenklicadirfestivali.com)









6-9 Haziran

Tekirdağ Kiraz Festivali

Süleymanpaşa Belediyesi’nin daha yılın başında hazırlıklarına başladığı festival, sahildeki dolgu alanında düzenlenecek. Bu yıl Zara, Buray, Mehmet Erdem, Tuğba Yurt ve Bengü sahne alacak. Kırmızının tüm tonlarını kapsayan kirazların her yanı sardığı festivalin en eğlenceli zamanı, kiraz yeme yarışması. Katılımın ücretsiz olduğu birçok başka etkinlik de sizi bekliyor. Birbirinden lezzetli Trakya lezzetlerinin tadına bakmadan, Altınova Halk Plajı’nda kulaç atmadan dönmeyin.









7-9 Haziran

Gola Gola Yemek Festivali

Her yıl İtalya’nın farklı bir kentinde düzenlenen festival, bu yıl Piacenza’da. Geçen yıl Parma’daydı. Geleneksel İtalyan mutfağının birbirinden lezzetli yiyeceklerini, artizan biraları ve daha fazlasını tadabilirsiniz. Programda 200’den fazla etkinlik yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen şeflerle de tanışacaksınız. (golagolafestival.it)









7-10 Haziran

Berlin Kültürler Karnavalı

Kentin kültürel çeşitliliğini kutlamak için düzenlenen festival, Rio Karnavalı’nı andırıyor. Rengârenk kostümler, dans, müzik ve gösterilerin buluşması... Böylece bu şehirde yaşayan her etnik grup, kültürünün görünür olmasını sağlıyor. Karnavalın en önemli anı, Hamsin Yortusu’na denk gelen 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen geçit töreni. ‘Türk Mahallesi’ olarak bilinen Kreuzberg’de binlerce dansçı, müzisyen ve sanatçı performans sergileyecek. Geçit, Yorckstraße’den başlayıp Neukölln’deki Hermann Meydanı’nda son bulacak. (karneval.berlin)









14-16 Haziran

4x4 Dünyası Offroad Fest

Mudurnu bu yıl Türkiye’nin en büyük offroad festivaline ev sahipliği yapıyor. Kamp, yaşam, eğitim ve eğlenceden oluşan ‘kaliteli zaman’ konseptiyle düzenlenecek festivalde, çocuklar ve yetişkinler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışması gerçekleşecek. (4x4dunyasioffroadfest.com)











16 Haziran - 14 Temmuz

Bali Sanat Festivali

Her haziran, Bali’nin başkenti Denpasar sokakları ülkeye özgü sanat, dans ve müzik etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek ve Bali takviminin en önemli etkinliği olarak görülen festivalde katılımcılar, geleneksel ve çağdaş dans, gölge, kukla, müzik kompozisyonları ve gençlik müsabakalarına tanık olmak için sokaklarda toplanacak.









20-23 Haziran

Gezginfest Van

Doğu’nun ilk müzik festivali olma özelliğini taşıyan GezginFest Van, geçen yıl olduğu gibi yine Van Gölü kıyısındaki Gevaş Ada İskelesi’nde düzenlenecek. Selda Bağcan, Duman, Feridun Düzağaç, Hayko Cepkin, Can Banomo, Ceza, Kurtalan Ekspres, Oğuzhan Uğur ve Can Gox festivale katılacak isimler. Interrail Türkiye tarafından gerçekleştirilen projenin amacı sosyal farkındalığı öne çıkarmakla birlikte, ülkenin her tarafından insanları festival alanında ‘world müzik’ temasıyla yan yana getirmek. Van Gölü Ekspresi’iyle yolculuk, Akdamar Adası, Urartu tarihi ve damak çatlatan Van kahvaltısıyla güzel bir Doğu kültürü sentezi, eğlenceyi festival alanından şehre taşıyacak. Etkinliğin son günü İstanbul’daki büyükşehir belediye seçimine denk geliyor, dikkat! Van’a kadar gitmişken Halime Hatun Kümbeti, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi ve Akdamar Kilisesi’ni görmeden dönmeyin. Bilet fiyatları 99 TL. (biletix.com)









24-25 Haziran

Provins Ortaçağ Festivali

Büyük Fransız Kralı Şarlman’ın gözdesi, Paris kontlarının uğrak yeri ve Avrupa ticaret yollarının kesiştiği konumuyla Şampanya Kontluğu’nun incisi Provins. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan kasaba, Paris‘ten arabayla sadece bir saat uzaklıkta. Her yıl düzenlenen Ortaçağ Festivali sırasında iyi korunmuş sokakları, dönem kıyafetleriyle dolaşan insanlarla doluyor. Tarihe meraklıysanız kaçırmamalısınız. Dünyanın dört bir yanından gelen müzisyen ve akrobatların gösterilerini izleyeceğiniz festivalde dilerseniz Ortaçağ çadırında birkaç gün kalarak zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Provins Surları ile Cesar Kulesi’ni mutlaka görmelisiniz. Instagram’da bolca beğeni alacak fotoğraflar çekeceğiniz garanti. (provins-medieval.com)









26-30 Haziran

Glastonbury

Müzikseverlerin tüm yıl beklediği buluşma, bir efsane... İngiltere’de dünyanın en büyük açık hava müzik, kültür ve sanat festivali. İlk kez 1970’te yapıldı, hippi akımı ve özgürlük hareketi etkisiyle günümüze kadar geldi. Bu büyük eğlence için her yıl Glastonbury’de ufak bir kent kuruluyor. Bu yıl sahne alacak isim ve gruplardan bazıları: The Cure, Miley Cyrus, Lauryn Hill, Sharyl Crow, Liam Gallagher, The Chemical Brothers... En güzel yanı, elde edilen gelirin hayır kurumlarına bağışlanması.

(glastonburyfestivals.co.uk)







30 Haziran

Lavanta Festivali

Ülkemizin ilk sakin şehir unvanlı yeri Seferihisar. Bu ay Turgut Köyü’nde Lavanta Festivali düzenlenecek. 2015 yılında Isparta’dan alınan 4 bin lavanta fidesiyle üç dönümlük arazide başlanan üretim, vatandaşların da katılımıyla bugüne kadar 50 dönüme kadar ulaştı. Lavanta yağı damıtılması ve lavanta bahçesinde hasat gibi birçok etkinlik olacak. Festival tarihi 9 Haziran olarak açıklanmıştı, daha sonra 30 Haziran olarak güncellendi ancak yine de belediyenin resmi internet sitesinden kontrol etmenizi öneririz. (seferihisar.bel.tr)