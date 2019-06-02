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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
02.06.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Festival ateşi haziranda yanıyor

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
Festival ateşi haziranda yanıyor

Yeşillikler içinde uzanmak, çılgınlar gibi eğlenmek ve doyasıya yüzmek için en güzel mevsimdeyiz. Deniz, kum ve güneş üçlüsü dışında festivallerle birlikte hareketli bir tatil istiyorsanız seçenek çok.

5-9 Haziran
Kapadokya Çadır Festivali
Göreme’deki Kapadokya Kaya Kamping alanında gerçekleşecek festivale katılmak için bilet ve çadırınızı kapıp gitmeniz yeterli. Alana kurulan stantlardan yeme-içme ihtiyaçları karşılanıyor. Günün erken saatlerinde balonların gökyüzündeki dansını izlemek, ATV turlarıyla biraz adrenalini yükseltmek ve akşamları yakılacak kamp ateşinin başında eğlenceli dakikalar yaşamak tüm stresinizi unutturacak. Festivalin her günü farklı DJ performansları olacak. Bilet fiyatı 175 TL. (cappadociarenklicadirfestivali.com)

Festival ateşi haziranda yanıyor



6-9 Haziran
Tekirdağ Kiraz Festivali
Süleymanpaşa Belediyesi’nin daha yılın başında hazırlıklarına başladığı festival, sahildeki dolgu alanında düzenlenecek. Bu yıl Zara, Buray, Mehmet Erdem, Tuğba Yurt ve Bengü sahne alacak. Kırmızının tüm tonlarını kapsayan kirazların her yanı sardığı festivalin en eğlenceli zamanı, kiraz yeme yarışması. Katılımın ücretsiz olduğu birçok başka etkinlik de sizi bekliyor. Birbirinden lezzetli Trakya lezzetlerinin tadına bakmadan, Altınova Halk Plajı’nda kulaç atmadan dönmeyin.

Festival ateşi haziranda yanıyor



7-9 Haziran
Gola Gola Yemek Festivali
Her yıl İtalya’nın farklı bir kentinde düzenlenen festival, bu yıl Piacenza’da. Geçen yıl Parma’daydı. Geleneksel İtalyan mutfağının birbirinden lezzetli yiyeceklerini, artizan biraları ve daha fazlasını tadabilirsiniz. Programda 200’den fazla etkinlik yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen şeflerle de tanışacaksınız. (golagolafestival.it)

Festival ateşi haziranda yanıyor



7-10 Haziran
Berlin Kültürler Karnavalı
Kentin kültürel çeşitliliğini kutlamak için düzenlenen festival, Rio Karnavalı’nı andırıyor. Rengârenk kostümler, dans, müzik ve gösterilerin buluşması... Böylece bu şehirde yaşayan her etnik grup, kültürünün görünür olmasını sağlıyor. Karnavalın en önemli anı, Hamsin Yortusu’na denk gelen 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen geçit töreni. ‘Türk Mahallesi’ olarak bilinen Kreuzberg’de binlerce dansçı, müzisyen ve sanatçı performans sergileyecek. Geçit, Yorckstraße’den başlayıp Neukölln’deki Hermann Meydanı’nda son bulacak. (karneval.berlin)

Festival ateşi haziranda yanıyor



14-16 Haziran
4x4 Dünyası Offroad Fest
Mudurnu bu yıl Türkiye’nin en büyük offroad festivaline ev sahipliği yapıyor. Kamp, yaşam, eğitim ve eğlenceden oluşan ‘kaliteli zaman’ konseptiyle düzenlenecek festivalde, çocuklar ve yetişkinler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışması gerçekleşecek. (4x4dunyasioffroadfest.com)

Festival ateşi haziranda yanıyor




16 Haziran - 14 Temmuz
Bali Sanat Festivali
Her haziran, Bali’nin başkenti Denpasar sokakları ülkeye özgü sanat, dans ve müzik etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek ve Bali takviminin en önemli etkinliği olarak görülen festivalde katılımcılar, geleneksel ve çağdaş dans, gölge, kukla, müzik kompozisyonları ve gençlik müsabakalarına tanık olmak için sokaklarda toplanacak.

Festival ateşi haziranda yanıyor



20-23 Haziran
Gezginfest Van
Doğu’nun ilk müzik festivali olma özelliğini taşıyan GezginFest Van, geçen yıl olduğu gibi yine Van Gölü kıyısındaki Gevaş Ada İskelesi’nde düzenlenecek. Selda Bağcan, Duman, Feridun Düzağaç, Hayko Cepkin, Can Banomo, Ceza, Kurtalan Ekspres, Oğuzhan Uğur ve Can Gox festivale katılacak isimler. Interrail Türkiye tarafından gerçekleştirilen projenin amacı sosyal farkındalığı öne çıkarmakla birlikte, ülkenin her tarafından insanları festival alanında ‘world müzik’ temasıyla yan yana getirmek. Van Gölü Ekspresi’iyle yolculuk, Akdamar Adası, Urartu tarihi ve damak çatlatan Van kahvaltısıyla güzel bir Doğu kültürü sentezi, eğlenceyi festival alanından şehre taşıyacak. Etkinliğin son günü İstanbul’daki büyükşehir belediye seçimine denk geliyor, dikkat! Van’a kadar gitmişken Halime Hatun Kümbeti, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi ve Akdamar Kilisesi’ni görmeden dönmeyin. Bilet fiyatları 99 TL. (biletix.com)

Festival ateşi haziranda yanıyor



24-25 Haziran
Provins Ortaçağ Festivali
Büyük Fransız Kralı Şarlman’ın gözdesi, Paris kontlarının uğrak yeri ve Avrupa ticaret yollarının kesiştiği konumuyla Şampanya Kontluğu’nun incisi Provins. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan kasaba, Paris‘ten arabayla sadece bir saat uzaklıkta. Her yıl düzenlenen Ortaçağ Festivali sırasında iyi korunmuş sokakları, dönem kıyafetleriyle dolaşan insanlarla doluyor. Tarihe meraklıysanız kaçırmamalısınız. Dünyanın dört bir yanından gelen müzisyen ve akrobatların gösterilerini izleyeceğiniz festivalde dilerseniz Ortaçağ çadırında birkaç gün kalarak zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Provins Surları ile Cesar Kulesi’ni mutlaka görmelisiniz. Instagram’da bolca beğeni alacak fotoğraflar çekeceğiniz garanti. (provins-medieval.com)

Festival ateşi haziranda yanıyor



26-30 Haziran
Glastonbury
Müzikseverlerin tüm yıl beklediği buluşma, bir efsane... İngiltere’de dünyanın en büyük açık hava müzik, kültür ve sanat festivali. İlk kez 1970’te yapıldı, hippi akımı ve özgürlük hareketi etkisiyle günümüze kadar geldi. Bu büyük eğlence için her yıl Glastonbury’de ufak bir kent kuruluyor. Bu yıl sahne alacak isim ve gruplardan bazıları: The Cure, Miley Cyrus, Lauryn Hill, Sharyl Crow, Liam Gallagher, The Chemical Brothers... En güzel yanı, elde edilen gelirin hayır kurumlarına bağışlanması.
(glastonburyfestivals.co.uk)

22
Türkiye’nin cennet köşesi Deniz, kum ve güneş üçlüsü burada bir başka güzel...
Türkiye’nin cennet köşesi! Deniz, kum ve güneş üçlüsü burada bir başka güzel...


30 Haziran
Lavanta Festivali
Ülkemizin ilk sakin şehir unvanlı yeri Seferihisar. Bu ay Turgut Köyü’nde Lavanta Festivali düzenlenecek. 2015 yılında Isparta’dan alınan 4 bin lavanta fidesiyle üç dönümlük arazide başlanan üretim, vatandaşların da katılımıyla bugüne kadar 50 dönüme kadar ulaştı. Lavanta yağı damıtılması ve lavanta bahçesinde hasat gibi birçok etkinlik olacak. Festival tarihi 9 Haziran olarak açıklanmıştı, daha sonra 30 Haziran olarak güncellendi ancak yine de belediyenin resmi internet sitesinden kontrol etmenizi öneririz. (seferihisar.bel.tr)

Festival ateşi haziranda yanıyor


İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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