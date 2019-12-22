Fas’ın kızıl hazinesi: Marakeş

Fas’ın kuzeyi Avrupa kıtası, batısı Atlantik Okyanusu, diğer kısmıysa Afrika-Arap ülkeleriyle çevrili. Böyle bir konumdan rengârenk bir kültürün çıkması çok da şaşılacak bir durum olmasa gerek. Fas deyince akla ilk olarak Kazablanka gelse de bu harmanı en çok hissedeceğiniz şehir Marakeş. Kızıl renkli toprak evleri, cıvıl cıvıl pazarları, lüks otelleri ve canlı gece hayatıyla modern hayatın 1000 yıllık tarihe karıştığı bir şehir... Kent, surların içindeki eski şehir ‘Medina’ ile ‘Yeni Şehir’ olarak adlandırılan ‘Guéliz’ olarak ikiye ayrılıyor. Medina tarihi yapılarla ve pazarlarla, Guéliz ise modern binalar ve uluslararası markaların satıldığı dükkânlarla dolu. Peki, Marakeş’e gidenlerin uğramadan dönmemeleri gereken yerler nereleri?





1- Majorelle Bahçeleri’ni görün



Kentin en güzel noktalarından biri olan Majorelle Bahçeleri, 1919’da Fransız ressam Jacques Majorelle tarafından botanik bahçe olarak düzenlenmiş. Hastalığı sebebiyle Marakeş’e yerleşen ressam, o dönem stüdyosunun da bulunduğu evinin etrafında bu bahçeleri oluşturmuş. 1962’de hayatını kaybetmesinin ardından bahçelerin de bulunduğu mülkü Fransız modacı Yves St. Laurent satın almış. St. Laurent burayı o kadar sevmiş ki 2008’de öldükten sonra külleri bu bahçeye savrulmuş. Çeşit çeşit kaktüsler, palmiye ağaçları ve eğrelti otlarının bulunduğu bu muhteşem bahçeyi mutlaka ziyaret edin. Harika fotoğraflar çekeceğiniz garanti…









2- Jemaa el-Fnaa Meydanı’nda turlayın



Marakeş’in en kalabalık ve en popüler noktası olan Jemaa el-Fnaa Meydanı, herkesin buluşma noktası. Şehrin kalbi diyebiliriz. Yolunuzu kaybederseniz bu meydanı sorun çünkü bütün yollar buradan başlıyor. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel… Akşam saatlerinde kocaman bir açık hava büfesi ve eğlence yeri oluyor. Tarot falı bakanlar, kına dövme yapanlar, dans edenler, yılan ve maymun oynatanlar... Kendinizi bir masalın içinde zannedeceksiniz.

3- Bahia Sarayı’nı gezin



Kentin en görkemli sarayı… 19. yüzyılda Sultan Hasan’ın veziri Bou Ahmet için yapılan saray, muhteşem bir mimariye sahip. İçerideki ‘zellige fayans’ döşemeleri, boyalı tavanlar ve şaşalı dekorasyon zamanın ruhunu yansıtıyor. Muazzam bir el işçiliğiyle döşenmiş mozaiklerin her bir detayında kaybolabilirsiniz. Sarayın ayrıca çiçek ve ağaçlarla dolu bir de bahçesi var. Burada da vakit geçirmeden dönmeyin.









4- Koutoubia Camii’ni ziyaret edin



Şehrin en büyük camisi. Portakal ağaçlarıyla dolu bir parkın içinde. 13’üncü yüzyılda inşa edilmiş olan bu cami şehrin merkezinde olmasıyla çok sayıda turist tarafından da yıl boyunca ziyaret ediliyor. Kentin hemen hemen her noktasından görülebilen cami, Jemaa El Fna Meydanı’nın dış kısmında yer alıyor. Marakeş’e özgü kızıl toprak rengini taşıyan yapı, aynı zamanda muhteşem işlemesli mimarisiyle ünlü.









5- Müzeleri görmeden olmaz



Marakeş, fantastik Fas mimarisini ve objelerini sergileyen Dar si Said de dâhil olmak üzere keyifli müzelerle dolu. Dar Menebhi Sarayı’ndaki Marakeş Müzesi’nde nakış, silah ve çağdaş sanat eserleri bulunuyor. Şehrin tarihi görüntüleri için Maison de la Photographie’yi ziyaret etmek gerekiyor. Ziyaretçiler, şehrin yeni bölümünde, yerel yeteneklerin eserlerini sergileyen birçok çağdaş sanat galerisini bulabilirler. 14’üncü yüzyılda yapımına başlanan Medresa Ben Youssef, ahşap ve taş işçiliğinin iç içe geçtiği bir mimariye sahip. Aynı anda 900 kişinin eğitim alabildiği bu medrese, zamana meydan okuyor.

6- Sokak pazarlarını keşfedin



Marakeş’te şehrin büyülü atmosferine dokunmanın en iyi yollarından biri de sokak sokak dolaşmak ve buralarda kurulan pazarlarda kaybolmak. Yüzlerce çeşit baharatın ve el işlemesi derilerin kokuları arasında size ikram edilen yerel çayların tadına bakın. Daracık sokaklarda kurulu pazarlarda alabileceğiniz en şöhretli ürün, argan yağı. Dünyaca ünlü bu yağın orijinali de sadece Fas’ta bulunuyor. Kozmetikte kullanılan argan yağı yemeklere de katılıyor. Sevdikleriniz için güzel bir hediye olabilir.











Bonus: Çölde safari turuna katılın



Şehrin hemen yanı başında bulunan Agafay Çölü’nde safari turlarına katılabilir veya çölde develerle unutulmaz bir gezinti yaparak muhteşem Atlas Dağları’nın manzarasına şahit olabilirsiniz. Bölgede tur satan pek çok acenta bulunuyor; yalnız mutlaka pazarlık yapın…